— En la cima más alta del mundo se alzaba la Torre de Cristal. Sus cimientos estaban hechos del orgullo más puro y sus muros eran tan altos que sus habitantes —los Señores del Viento— creían tocar el cielo. Desde allí, dictaban las leyes del mundo. Se creían dueños del destino. Durante siglos, los Señores del Viento gobernaron con puño de seda, embriagados por el sonido de sus propios decretos. Construyeron una armadura de oro tan pesada para protegerse que olvidaron cómo caminar descalzos sobre la hierba.

En la base de la torre, el río del Tiempo fluía con paciencia inalterable. El agua golpeaba la base de cristal día tras día. Los Señores, ocupados en sus disputas y en coronarse unos a otros, no prestaban atención al murmullo constante del agua. Ignoraban que la verdadera fuerza no radica en la altura desde la que se gobierna, sino en la solidez de los cimientos que conectan con la realidad.

Un día, el murmullo del río se transformó en una corriente indomable. Las aguas erosionaron el suelo hasta que la tierra cedió. La caída no fue provocada por un ejército enemigo, sino por la misma naturaleza que habían ignorado durante milenios. Cuando la Torre de Cristal se desplomó, los Señores del Viento descubrieron una verdad aterradora: su grandeza dependía enteramente de la estructura que habían construido. Al derrumbarse, la armadura de oro que los protegía se convirtió en su propia prisión, hundiéndolos en el abismo de la irrelevancia y demostrando que no eran más que mortales intentando desafiar a las leyes inmutables del equilibrio.

— ¿Que estás leyendo, JC?

— Ya sabes que puedo hacer dos cosas a la vez. Estoy leyendo una historia antigua mientras repaso la historia de España en estos últimos años.

— ¿Tienen algo que ver?

— Más de lo que parece. A partir de la Transición, cuando los españoles se dieron a sí mismos un amplio catálogo de libertades y un régimen homologable al resto de países avanzados, los diferentes jefes de gobierno han ido acabando mucho peor de lo que sería esperable por sus biografías y sus ejecutorias políticas.

— Ponme algún ejemplo.

— Adolfo Suárez: este fue el verdadero líder de la Transición, pero una vez que instauró el régimen democrático sufrió lo indecible para mantener, en un contexto de crisis económica desatada, a las fuerzas vivas del país dentro de unos límites razonables. Su propio partido lo dinamitó y tuvo que dimitir ante la evidente amenaza de un golpe de Estado, que aún así se concretó el 23 de febrero, un episodio que aún avergüenza a muchos españoles.

— Lo recuerdo bien. Detrás vino Calvo Sotelo, un hombre preparado y serio que no pudo evitar que la UCD explotara en las elecciones de 1982.

— Aquello supuso la irrupción del PSOE de Felipe González, con un aval democrático sin precedentes. Durante años cambió España radicalmente, y lo que nadie puede imaginar, González hubo de marcharse entre un ruido insoportable de casos de corrupción, crímenes de estado, huida del director general de la Guardia Civil… Un final auténticamente trágico.

— Le siguió José María, Aznar, ¿no es así?

— Así es. Aznar revitalizó el país, puso a España dentro de un reducido círculo de países prósperos y se acercó peligrosamente a la élite gobernante del planeta Tierra. Quizá ese fue su error: el seguidismo hacia Estados Unidos. En las elecciones en las que se despedía, se produjo el atentado con 192 víctimas en Madrid y él se empeñó en mantener una versión poco creíble de autoría etarra. El resultado fue que el PP fue incinerado en unas elecciones en las que tomó el mando un desconocido José Luis Rodríguez Zapatero.

— ¿El mismo Zapatero que…?

— Ese, sí. Que luego ardió en una hoguera de crisis económica que se negó a reconocer mientras se levantaban campamentos en Madrid de unos señores que formaron poco después el partido Podemos, que ya sabemos también cómo acabó.

— Y luego vino Rajoy.

— Así es. Rajoy cayó por muchos motivos, quizá el mayor fue no tener el coraje de atajar la corrupción en su propio partido y afrontar los problemas que tenía su país con coraje y decisión, más allá de dejarlos pudrir como el bolso aquel que dejó en su escaño mientras se debatía su moción de censura.

— Parece que todos los presidentes españoles, en efecto, han caído con estrépito, víctimas de sus incompetencias y en hogueras en las que ha ardido algo más que su futuro.

— Esa es mi conclusión. Y ninguno se ha acercado, ni de lejos, al nivel de problemática del señor Sánchez, y fíjate bien que no digo corrupción porque aún estamos pendientes de múltiples sentencias judiciales, pero parece muy improbable que este señor se salga de rositas. Más al contrario, si la caída de sus anteriores predecesores ha sido estruendosa, la suya puede batir todos los récords de letalidad.

— ¿Cómo crees que va a acabar Sánchez?

— Mal. Y él lo sabe. Ha emprendido una huída hacia adelante que no puede acabar bien. Él sabe que la justicia le está esperando, porque sus trampas han quedado al descubierto. Y ya su cinismo no le da para resistir. Ha dejado de gobernar, de pensar en los españoles, para pensar exclusivamente en resistir y en aguantar como sea, semana a semana. Ahora se ha acogido una vez más a la teoría de la conspiración: Él es el único inocente, todos los demás van contra él. Es imposible que sobreviva. Sánchez caerá y el estrépito de su derrumbe va a dejar en nada el ocaso de todos sus predecesores.