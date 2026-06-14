Hogueras masificadas

Las Hogueras de San Juan inician su cuenta atrás para la celebración de su centenario en 2028 con idénticos dilemas que las Fallas de Valencia. Fue un gusto leer durante todo el mes de marzo la prensa de la capital del Turia, por cuanto decenas de columnistas reflexionaron acerca del futuro de la fiesta.

Muchos de ellos coincidían en que se puede morir de éxito. No iban desencaminados. En las Ofrendas de los días 17 y 18 de marzo hubo censados casi 120.000 falleros, lo que provocó, una vez más, que el acto acabase ambos días a altas horas de la madrugada. Cabe la posibilidad de realizar una tercera Ofrenda en jornada matinal. Pero eso colisiona con la celebración del acto más multitudinario que vertebra las fiestas josefinas del 1 al 19 de marzo, la mascletà. Hay quien propone alejarla de la plaza del Ayuntamiento, posibilitando así el paso de la Ofrenda por el centro.

Habrá quien piense con cierta ingenuidad que Alicante está exenta de esos problemas. Como si por el hecho de contar con una duodécima parte de festeros que Valencia permaneciese inmune a los inconvenientes que acarrean unas fiestas masificadas.

No faltan voces en Alicante, a la manera de las que se alzan en Valencia, a favor de que se reagrupen todas las barracas en un recinto ferial a las afueras de la ciudad, para hacer compatible la fiesta con la calidad de vida de los vecinos. Alicante también se colapsa durante las fiestas, lo que padecen muchos de sus habitantes, que deben desplazarse por razón de trabajo a otras localidades, en unas fiestas que hace mucho dejaron de durar solo cuatro días.

Tampoco faltan voces en Alicante que reclaman unas mascletás alejadas de la plaza de los Luceros. ¿Quieren que siga?