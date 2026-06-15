Como preveíamos, TVE supo estar a la altura de las circunstancias en el transcurso de la visita del Papa a España. Las diez retransmisiones del evento fueron modélicas. Técnicamente prodigiosas. Sin ningún titubeo en la realización. Pero como he recordado en más de una ocasión, sin que nadie hiciese mención a los profesionales responsables del dispositivo. Como si todo lo que vimos hubiese corrido a cargo de la IA. Lo mismito que cuando Pilar Miró vino a Lorca a retransmitir un Viernes Santo o se hizo cargo de una boda real. Lo que vimos del 6 al 12 de junio fue mucho más largo y complejo, pero como los tiempos han cambiado ya no está de moda citar a quienes están detrás del dispositivo de cualquier gran evento.

Menos mal que sí podemos aludir a quienes se pusieron frente a las cámaras para realizar los comentarios, impecables tanto los de la casa como los colaboradores foráneos. En este sentido no queda otra que citar a Pepa Bueno y Gemma Nierga en el que fue el directo más hermoso de la semana, el de la inauguración de la Torre de la Sagrada Familia. Situadas en un lugar privilegiado, delante del templo ideado por Antonio Gaudí el día que se celebraba el centenario de su muerte, ambas se mostraron emocionadas, felices y empáticas durante las cuatro horas, 250 minutos para ser exactos, que duró la conexión en directo.

Ambas fueron conscientes del privilegio que protagonizaron, mostrando su afecto cogiéndose las manos al principio de la emisión, como compañeras bien avenidas con unos itinerarios profesionales que las llevaron en un viaje de ida y vuelta de TVE a la SER y El País respectivamente. Dichosos quienes, como ellas, tienen la suerte de que la vida les regale oportunidades a la altura de muy pocos.