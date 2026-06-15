Tengo un amigo (asturiano, libertario, leído) que me enerva cada vez que puede. Es el intelectual del grupo, el que te pasa el último artículo que merece la pena, el que devora más ensayos que nadie, el que mece la cuna en el cuarto y maquina en las sombras. Y el más rápido en disparar: tú le sueltas una perorata de cinco minutos sobre cualquier tema y él te responde con apenas una frase de tres, cuatro palabras como máximo, que te mata, que te cruje por la mitad.

Pues bien, cada vez que sucede algo en la política nacional que nos avergüenza como país (o sea, varias veces a la semana, que vaya cómo tenemos el patio) manda un mensaje al grupo de wasap que dice “yo me voy a Cabo Verde”). Me acuerdo de él cuando veo la melena de Cucurella y el esqueleto de Pedri asomando por la bocana (qué gran palabra, bocana) del estadio de Atlanta.

El partido empieza a ritmo de Cesaria Évora, esa cantante caboverdiana que parecía una “mamma” mestiza y cantaba descalza, cadenciosa y nostálgica, con una mezcla de fado y de blues. Pero pronto la tarde se torna plomiza y cómo será de aburrido el partido que Juan Carlos Rivero se equivoca solo tres veces en confundir a Ferrán con Fabián. Por momentos ejercemos el modelo tiki-taka en sus peores versiones, y a nuestro entrenador se le pone cara de empezar a dar tortas en el descanso a mano abierta tirando de esos tríceps que tiene, el tío. Llegamos al final de la primera parte y un país de medio millón de personas, que fue colonia portuguesa y ahora lleva treinta y cinco años de democracia imperfecta y que vive del turismo nos pone contra las cuerdas. En cuarenta y cinco minutos hemos dado trescientos pases y no hemos intentado ni un solo regate.

Tras las collejas duras como panes del entrenador a Rodri, Fabián y Gavi salimos un poquitín más entonados y se crean algunas ocasiones, pero no es el día. Oyarzabal no sabe dónde ponerse, Pedri está cansado, De la Fuente se quita la corbata (ufff…). La selección de Cabo Verde (hay alguna vez que el comentarista de La 1 le llama “Costa de Marfil”. ¿Se imaginan a un comentarista africano llamando Checoslovaquia a, qué sé yo, Luxemburgo? Juan Carlos, qué grande eres) está colgada del larguero y a un tal Vocinha, de raza negra, vestido de amarillo y que tiene cuarenta años le estamos regalando la tarde de su vida. Ochenta minutos de mundial y ya tenemos las mismas pulsaciones que tendremos cuando juguemos la final. Cansados y con pocos recursos, ni Lamine primero ni Nico después nos sacan del atolladero en el que de vez en cuando nos gusta meternos. Cero a cero y todos al rincón de pensar, básicamente para saber porqué se tiran cuarenta y cinco minutos a la basura jugando al tran-tran.

Cabo Verde, incapaz de dar tres pases seguidos (ni dar una mala patada), en su primer partido en un Mundial empata a la campeona de Europa. Hoy les hemos hecho felices, a ellos y a su país. Entiendo ahora el empeño de mi amigo en ser el primero en intuir que había que irse allí. Y es que a partir de hoy los españoles seremos mejor recibidos si cabe en un país tan bonito y agradable como Costa de Marfil, lleno de playas, palmeras y cocos.