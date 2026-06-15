"Deja de ser tú" es el conocido título de uno de los libros de Joe Dispenza, experto en meditación y bienestar emocional. Un autor convertido casi en un gurú para muchas personas, conocido en todo el mundo por sus enseñanzas sobre cómo mejorar nuestra salud física y emocional a través del poder de la mente.

Aunque pueda sorprender a quienes me conocen menos, yo soy una gran defensora de la meditación, y mucho más después de los cambios que han surgido en mi vida a raíz de la caída. Cada vez valoro más esos espacios conmigo misma que nadie puede llenar sino yo. Como decía mi yaya: «Cuando yo me muera, mi mejor amiga se irá conmigo». Espero que para eso falte muchísimo tiempo, pero sus palabras encerraban una gran verdad.

Con el paso de los años aprendemos que palabras tan mal vistas como dolor, golpe o dependencia forman parte de la vida. También descubrimos que quien realmente puede vivir de forma serena es quien aprende a adaptarse a los cambios, porque son la única certeza que tenemos. No podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos a ello.

Como diría Byron Katie, si te peleas con la realidad, perderás una y mil veces.

Quizá os preguntéis por qué hoy escribo un artículo tan filosófico. Creo que tiene mucho que ver con el mundo que estamos viviendo. Parece que nadie entiende nada. La sanidad, la educación, el Estado del bienestar por el que tantas personas lucharon y los valores democráticos conquistados tras la dictadura parecen escaparse como agua entre los dedos.

Pero aquí seguimos. Aquí estamos. Alzando la voz.

Lo hacemos quienes, como yo, hemos pasado de tener una movilidad reducida y llevar una vida activa y plena a convivir con una gran dependencia. Y precisamente por eso quiero dar las gracias a todas las personas que luchan cada día para que nuestra vida sea mejor, desde cualquier ámbito y sin olvidarse nunca del lado más vulnerable de la sociedad.

Gracias a los profesores, a los médicos y a todas las personas que contribuyen a construir una sociedad mejor en cualquier rincón del mundo.

Hoy digo claramente no a la guerra y sí a la sociedad del bienestar, donde todas las personas tengamos cabida.

Hoy más que nunca creo en el mensaje que encierra el título de ese libro de Joe Dispenza: deja de ser tú. A veces hay que dejar de pensar únicamente en uno mismo para construir una sociedad donde todas las personas tengan un espacio, sin por ello olvidarnos de quiénes somos.

Por eso la meditación es importante para mí. Porque me ayuda a encontrar calma, a relajar el dolor y a convivir mejor con las situaciones retadoras del día a día.

Gracias a mi fisioterapeuta, Paco, y a todas las personas que están ahí para cuidarme, especialmente Patri y, los domingos, Ana, por contribuir a que cada día sea un poco mejor.

Y, a través de ellas, gracias también a todas las personas cuidadoras y a quienes hacen posible que quienes necesitamos apoyo podamos recibirlo de manera digna y adecuada.

Gracias igualmente a COCEMFE por contar conmigo en la Comisión Sociosanitaria de Envejecimiento y Discapacidad, una experiencia que me abrió los ojos y me permitió comprender mejor muchas realidades.

Por todo ello, hoy decido dejar de ser solamente yo para intentar que la sociedad piense más en un nosotros.