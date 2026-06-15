La edad de oro de Donald Trump

Aunque ambas partes han difundido versiones distintas sobre el acuerdo de paz, parece ser que el final de la guerra de Irán está próximo, lo que me anima a realizar un balance sobre “la edad de oro” que Trump prometió para la economía norteamericana durante la campaña electoral. De haberse cumplido la promesa, las cifras macroeconómicas y las encuestas a los ciudadanos arrojarían resultados positivos. Veamos si es así.

El crecimiento del PIB por persona del primer trimestre de 2026 ha sido muy inferior al de 2024, último año del mandato de Biden (1,6 % frente a 2,8 %). El pasado mes de mayo, la inflación alcanzó el 4,2 %, el nivel más alto desde 2023. La tasa de paro ha aumentado ligeramente con respecto a la de 2024 (4,3 % frente a 4 %). El pequeño aumento de los salarios reales en 2025 se ha detenido en 2026 como consecuencia de la inflación. La ya elevada deuda en manos del público de 2024 (98 % del PIB) ha superado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el valor de la producción total de bienes y servicios en junio de 2026 al alcanzar el 101 % del PIB. En cuanto a la Tasa Oficial de Pobreza elaborada por la Oficina del Censo, no tenemos datos a día de hoy, pero todos los analistas coinciden en que superará el 10 % de 2024 porque los bienes de primera necesidad son los más afectados por la inflación.

Existen varias encuestas solventes sobre la opinión que los norteamericanos tienen de su situación económica. Por ejemplo, los índices de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y de The Conference Board. También resulta interesante otro índice de confianza no del conjunto de la población, sino de un grupo adicto a Donald Trump: el de los “farmers”. Se trata del Barómetro de la Economía Agrícola elaborado por la Universidad de Purdue. Esta ha sido hasta ahora la evolución de los tres indicadores desde enero de 2025, momento en el que Trump inició su segundo mandato: el índice de la Universidad de Michigan ha pasado de 73 puntos a 44; el de The Conference Board de 104 a 85 y el de confianza de los agricultores de 152 a 116. A mayor abundamiento, la última encuesta de Fox News, canal televisivo afín al Partido Republicano, arroja este resultado: el 71 % de los ciudadanos desaprueba la gestión económica del presidente.

Analizar desde una perspectiva macroeconómica las razones del pesimismo actual de los norteamericanos desbordaría los límites de un artículo de opinión, de manera que he optado por centrarme en algo microeconómico (el caso de los “farmers”), ya que es un buen ejemplo de las consecuencias de la política económica y exterior de Trump sobre una población que, como antes dije, lo apoyó masivamente -ganó el voto popular por un estrecho margen de 1,5 puntos, pero en las zonas rurales la diferencia fue de 30 puntos a su favor-.

Huelga decir que la rentabilidad de una explotación agraria es la diferencia entre sus ingresos y sus costes. Pues bien, la popularidad del presidente se ha desplomado porque esa rentabilidad ha disminuido considerablemente, no por causas exógenas, sino por la política arancelaria y la guerra de Irán. La razón de más peso hay que buscarla en los costes. Comenzaron a crecer cuando los aranceles elevaron los precios de la maquinaria agrícola, productos químicos y fertilizantes importados, y se dispararon desde febrero por el aumento de los precios del diésel y de los fertilizantes como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz. También la política arancelaria de Trump explica la disminución de los ingresos de los “farmers” por dos razones. La guerra comercial hizo disminuir las exportaciones agrarias –especialmente a China– y ello aumentó la oferta doméstica provocando que los precios recibidos por los “farmers” descendieran –no así los precios finales de los productos agrícolas en los supermercados, ya que añaden gastos de procesamiento, empaque y transporte afectados por la inflación y/o por la existencia de mercados oligopolistas-.

Resultado de todo lo anterior es que los beneficios de los “farmers” se han desplomado; sus deudas han crecido y las quiebras de granjas han aumentado, una crisis que no ha ido a mayores porque Trump la ha amortiguado mediante ayudas federales directas de 30.000 millones de dólares en 2025 y de 44.300 previstos para 2026.