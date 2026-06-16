Elche entre la monarquía y la república: presos, amnistía y elecciones municipales en la primavera de 1931

Grabado donde el alcalde de Elche, Pascual Román, se dirige a los ilicitanos desde el balcón del Ayuntamiento el día de la proclamación de la República. / Información

«Al echar la papeleta en las urnas no se debe pensar en que se va a llevar a un socialista al Ayuntamiento solamente, sino en que se protesta contra el régimen monárquico». La frase, pronunciada por Francisco Largo Caballero, sirve casi como resumen de lo que ocurrió en España en abril de 1931. En teoría, el 12 de abril se celebraban unas elecciones municipales. En la práctica, para una parte importante de republicanos y socialistas, aquellas urnas tenían otro significado: medir en la calle y en los pueblos hasta dónde llegaba ya el rechazo a la monarquía de Alfonso XIII.

Leído desde Elche, ese proceso no empieza exactamente el día de las elecciones. En la prensa de los primeros meses de 1931 se nota un ambiente cada vez más cargado. Todavía no se sabe cómo va a terminar todo, pero sí se percibe que el viejo orden está perdiendo autoridad. La dictadura de Primo de Rivera había terminado, aunque la monarquía seguía marcada por haberla sostenido. El Gobierno intentaba volver a una normalidad constitucional, pero esa normalidad resultaba poco creíble para quienes veían en el régimen monárquico la causa de la censura, del caciquismo y de la represión política.

En Elche, además, había un problema local muy concreto: el peso de los grupos conservadores y caciquiles. Desde enero, algunos periódicos ilicitanos insistían en que había que “volver a empezar”. La expresión no era casual. Se hablaba de renovar el censo, de incorporar nuevos electores y de impedir que la política municipal siguiera en manos de los mismos grupos de siempre. El tono era duro contra los conservadores locales, acusados de intentar conservar su influencia en instituciones y organismos de la ciudad. Lo que estaba en discusión no era solo quién ocuparía los asientos del Ayuntamiento, sino si Elche seguiría funcionando bajo las viejas formas de poder.

La situación nacional daba todavía más fuerza a esa lectura. Los sucesos de diciembre de 1930, especialmente la sublevación de Jaca, habían dejado una huella muy profunda. Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández fueron fusilados y pasaron enseguida a la memoria republicana como mártires de la libertad. En muchas ciudades, también en Elche, su recuerdo apareció unido a la petición de amnistía para los presos políticos. No se trataba de una consigna vacía. La cárcel, los procesos y la vigilancia policial formaban parte de la experiencia política de aquellos meses.

En Elche se hablaba de presos políticos con nombres y apellidos. Entre los vinculados a la ciudad aparecen Julio María López Orozco, Baldomero López Arias, Valentín Boix Cerdá, Manuel Rodríguez, Juan Hernández Rizo, Francisco Caparrós, Juan Selva Lucas, Juan Martínez Serrano, Manuel Peña y Gabriel López. Su situación estaba relacionada con el movimiento antimonárquico de diciembre de 1930, cuando la ciudad vivió un paro general de varios días. Las crónicas obreras describen fábricas paradas, comercios cerrados, cafés, teatros y sociedades sin actividad, y manifestaciones por las calles. Puede que la prensa republicana magnificara la unanimidad de aquella protesta, como suele ocurrir en textos de combate, pero aun así queda claro que en Elche existía una movilización fuerte contra la monarquía.

La amnistía se convirtió entonces en uno de los ejes de la vida pública ilicitana. Pedir la libertad de los presos era, al mismo tiempo, defender a vecinos conocidos y atacar al régimen que los había encarcelado. En la plaza de toros se celebró un gran mitin proamnistía. Allí se reunieron miles de personas; la prensa habla de siete mil ciudadanos y destaca la presencia de campesinos. El acto comenzó con un minuto de silencio por Galán y García Hernández. Después intervinieron Julio María López Orozco, Manuel Rodríguez, Juan Hernández, Baldomero López y otros oradores. Al terminar, se organizó una manifestación que recorrió la ciudad y entregó al alcalde unas conclusiones para que fueran elevadas al Gobierno.

Ese tipo de actos ayudan a entender el clima local. La amnistía no era solo un asunto jurídico. Era una forma de reconocerse políticamente. Quienes iban a esos mítines, quienes participaban en las manifestaciones o quienes acudían a los homenajes a los expresos estaban diciendo, de manera pública, que la Monarquía había perdido legitimidad ante ellos. También hubo cenas y actos de apoyo a los liberados, como el agasajo en el Hotel Sol. Son detalles menores solo en apariencia: muestran que la política se estaba metiendo en la vida social cotidiana, en los círculos, en las sociedades, en los cafés y en las calles.

La censura a la prensa completa este cuadro. Antes de la proclamación de la República, los periódicos seguían sometidos a controles. En algunos ejemplares se advierte la marca de la censura, prueba de que la crítica al régimen no circulaba con libertad plena. Por eso, el fin de la censura fue vivido como parte del mismo proceso político. No solo se trataba de votar o de cambiar concejales. También se trataba de poder escribir, publicar y discutir sin el filtro previo de la autoridad.

A medida que se acercaban las elecciones municipales, la tensión aumentó. En Elche debían elegirse treinta concejales. La relación electoral del partido judicial fijaba ese número para Elche, mientras que Crevillent tenía dieciocho y Santa Pola trece. Pero la cuestión no quedó ahí. Según la prensa republicana local, por población Elche debía contar con treinta concejales y estar dividida en siete distritos; sin embargo, el Ayuntamiento mantenía cinco distritos y acordó que cada uno eligiera seis concejales. La protesta republicana se entiende mejor si se recuerda que el quinto distrito tenía más electores y un peso obrero importante. El recurso presentado contra esa distribución fue rechazado por el gobernador civil. Para los republicanos, aquello confirmaba que las autoridades seguían protegiendo las ventajas de los sectores monárquicos locales.

Los cinco distritos electorales de Elche eran Santa María, Centro, Salvador, San Juan y Santa Teresa. La candidatura de la Coalición Republicano-Socialista se organizó precisamente por esos distritos. En sus listas aparecían propietarios agrícolas, industriales, médicos, comerciantes, campesinos, herreros, alpargateros, molineros, impresores, contables y zapateros. La intención era evidente: presentarse no como un grupo de políticos profesionales, sino como una representación amplia de la ciudad trabajadora y productora.

La campaña electoral no puede separarse de la idea de plebiscito. Los socialistas y republicanos fueron quienes dieron a esas elecciones municipales un significado nacional. La frase de Largo Caballero lo decía sin rodeos: votar a un socialista no era solo llevarlo al Ayuntamiento, sino protestar contra el régimen monárquico. En la misma intervención se decía que en la papeleta había algo no escrito: la amnistía. Esa idea fue fundamental. Para muchos electores, votar a la conjunción republicano-socialista era votar contra la monarquía, por la libertad de los presos y por una nueva etapa política.

Los monárquicos también entendieron que la elección tenía ese sentido. Sus periódicos y candidatos intentaron movilizar a los sectores de orden, católicos y conservadores. Presentaban la República como una amenaza para la religión, la propiedad y la estabilidad. Pero el problema para ellos era que la defensa de Alfonso XIII ya no despertaba el mismo entusiasmo. En muchos lugares, incluida Alicante capital, la prensa conservadora reconoció después la mala organización de los monárquicos y la superior disciplina de las fuerzas antidinásticas.

En Elche se hicieron varios actos durante aquellos meses. No todos tuvieron exactamente el mismo carácter, y conviene no mezclarlos. Hubo actos por la amnistía, actos de homenaje a presos o expresos, reuniones en la Casa del Pueblo y el Círculo Republicano, y mítines de propaganda electoral republicano-socialista. La plaza de toros fue uno de los espacios más importantes, tanto por el mitin proamnistía como por los grandes actos de masas. La Casa del Pueblo y el Círculo Republicano actuaron como lugares de reunión, discurso y organización. Más que contar solo un número cerrado de mítines, lo que muestran las fuentes es una campaña continua: discursos, manifestaciones, cenas políticas, propaganda escrita y preparación electoral por distritos.

Dentro de esa movilización destacaba Julio María López Orozco. Su nombre aparece asociado a los actos republicanos, a la defensa de la amnistía y a la vida política local. No era un personaje secundario. En Elche representaba una parte activa del republicanismo ilicitano, capaz de hablar en público, presentar oradores y conectar la política local con la causa republicana general. Rodolfo Llopis aparece en otro plano. Era maestro, socialista y una figura de la renovación educativa y política que acompañaba al socialismo republicano. Su mención tiene sentido porque encarna ese socialismo laico, pedagógico y reformista que tendrá un papel importante en la Segunda República.

La situación de la provincia de Alicante confirma que lo de Elche no era un caso aislado. Alicante capital vivió también una fuerte victoria republicana. En la provincia aparecían resultados muy distintos según el municipio: Elche eligió 6 monárquicos, 12 republicanos y 12 socialistas; Crevillent, según una de las relaciones, dio mayoría monárquica; Santa Pola aparece también con predominio monárquico; mientras que otros municipios como Elda, Novelda, Monóvar, Torrevieja, Dénia, Petrer o Alcoy reflejaban combinaciones diversas de republicanos, socialistas y monárquicos. La provincia no fue uniforme, pero sí muestra un avance claro de las candidaturas antidinásticas en muchos núcleos importantes.

La campaña tampoco estuvo libre de presiones. En Orihuela, por ejemplo, se denunció que la guardia municipal, por orden del alcalde, arrancó carteles de propaganda republicana. El episodio es significativo porque muestra hasta qué punto algunos ayuntamientos monárquicos seguían utilizando su autoridad para limitar la propaganda adversaria. No hace falta imaginar una violencia generalizada para entender la tensión: bastan estos gestos, la censura, las impugnaciones electorales y el control local de los resortes administrativos.

El resultado del 12 de abril en Elche fue claro: 6 concejales monárquicos, 12 republicanos y 12 socialistas. Es decir, 24 concejales antidinásticos frente a 6 monárquicos. El dato tiene mucha fuerza porque demuestra que la protesta contra la Monarquía no fue solo una consigna de mitin. Se tradujo en votos y en mayoría municipal. En Alicante capital y en otras ciudades españolas ocurrió algo parecido. El Gobierno comprendió enseguida el alcance político de la jornada. La frase atribuida al almirante Aznar, jefe del Gobierno, lo resume con crudeza: qué mayor crisis que la de un país que se creía monárquico y aparecía republicano en veinticuatro horas.

Dos días después, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República. Alfonso XIII abandonó España. Vista desde Elche, aquella proclamación no fue un relámpago caído del cielo. Venía precedida por meses de prensa combativa, presos políticos, petición de amnistía, actos públicos, organización electoral, denuncias contra el caciquismo y enfrentamiento entre monárquicos y republicanos. En enero todavía podía parecer que el régimen intentaba recomponerse. En abril, en cambio, las urnas mostraron que una parte decisiva de la sociedad urbana y obrera ya había cambiado de lado.

Cuando el 14 de abril de 1931 llegó la noticia de la proclamación de la república, miles de ilicitanos se trasladaron a la actual Plaça de Baix, frente al Ayuntamiento de Elche, para celebrar la llegada del nuevo régimen. Para muchos de ellos, aquella jornada no fue solo una fiesta política, sino la culminación de meses de movilización, mítines, peticiones de amnistía, artículos escritos bajo censura y esperanza republicana. Detrás de aquella alegría estaban los nombres de los presos políticos, las luchas contra el caciquismo y el deseo de una España distinta. En Elche, la República no se recibió como una idea lejana, sino como una promesa concreta de libertad, justicia y renovación. Durante aquellas horas de abril, la plaza se convirtió en el símbolo de una ciudad que sentía que el futuro, por fin, podía empezar de otra manera.