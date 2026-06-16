Hoy en día no sería posible 'Homo zapping'. Ni por el hecho de que desde una cadena parodiase programas de otras empresas, ni por incluir un humor políticamente incorrecto. A lo largo de cien entregas estrenadas en 2004, el equipo de El Terrat puso en marcha un proyecto que iba un paso más allá de lo que se llevaba en la época. Por aquel entonces se habían puesto de moda los programas de zapping. Uno de los primeros fue el que se emitió en 'Lo + plus'. Pero José Corbacho le dio la vuelta. Procedente del grupo teatral La Cubana, en donde proliferaban las pelucas, las plumas y las lentejuelas, reunió a un grupo de actores cómicos todoterreno y les lanzó el reto. Lo que permitió que Paco León, Silvia Abril y Yolanda Ramos diesen el salto a la fama. Tanto fue el éxito de ‘Homo zapping’ que muchos espectadores no habían visto nunca los programas que parodiaban. No se trataba de imitar a sus presentadores, sino de captarles el alma. 'Homo zapping' fue una escuela de improvisación. Allí los actores grababan sin descanso mientras Corbacho los animaba a seguir sin decir ‘corten’. Después se editaban los fragmentos, que incluyeron muchos momentos memorables, por delirantes.

Acerca de todo ello versó la mejor entrega de la temporada del programa de Mamen Mendizábal 'Anatomía de…'. Raquel Revuelta, más famosa por las parodias que de ella hacía Paco León que por sus intervenciones originales en 'Estrenos de cartelera', se atrevió a participar en el encuentro con Mendizábal para charlar sobre todo lo que supuso verse implicada en aquel episodio.

Mª Teresa Campos, Matías Prats, Susana Griso, José Luis Garci, Cayetana Guillén Cuervo, Pedro Erquicia, Ana Obregón fueron algunos de los parodiados en un proyecto televisivo que supuso un hito en el género del humor.