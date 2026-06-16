Dos líderes mundiales en un mundo en convulsión

Vivimos tiempos de incertidumbre, guerras y discursos que pretenden imponer la ley del más fuerte. En este contexto destacan dos figuras que, desde ámbitos distintos, coinciden en cuestiones fundamentales: el Papa León XIV y Pedro Sánchez.

Uno representa un liderazgo moral de alcance mundial; el otro, un liderazgo político que ha situado a España en el centro de importantes debates internacionales y le ha convertido a él en el “líder político mundial”. Ambos defienden la paz, el respeto al derecho internacional y la cooperación entre los pueblos frente a quienes creen que el poder les otorga el derecho a decidir por todos.

Frente a la visión de Trump de la guerra como instrumento de dominio. La unilateralidad y la falta de respeto a la legalidad internacional. Tres rasgos definitorios de los regímenes autoritarios. León XIV y Pedro Sánchez defienden la multilateralidad como forma de afrontar los grandes desafíos del mundo mediante el diálogo, los acuerdos y la cooperación entre las naciones. Del mismo modo, reconocen la realidad plural y diversa de nuestras sociedades, donde conviven distintas culturas, creencias e identidades que merecen respeto y consideración. Igualmente, los dos, apuestan por un mundo más abierto, más humano y más respetuoso con la dignidad de las personas.

También coinciden en la defensa de los inmigrantes y de quienes sufren exclusión, recordando que una sociedad se mide por cómo trata a los más vulnerables. Frente a quienes levantan muros, como Trump, y convierten al diferente en una amenaza, ambos reivindican la dignidad humana como un valor universal.

Los dos, el Papa y Pedro Sánchez se han enfrentado a Trump, están en contra de las guerras y de mandar a los inmigrantes a la cárcel.

En España, las tesis de la prioridad nacional encuentran eco en PP y Vox. Frente a ellas, Pedro Sánchez ha defendido una España europeísta, social y comprometida con los derechos humanos.

Quizá la gran elección de nuestro tiempo ya no sea entre derecha e izquierda, sino entre democracia y autoritarismo, entre convivencia o confrontación.

Después de escuchar al Papa y comprobar sus coincidencias con muchas de las posiciones defendidas por Pedro Sánchez, la pregunta es inevitable: ¿qué harán los católicos, los practicantes y los no practicantes, los agnósticos y los ateos? ¿Apoyarán las ideas de la paz, la cooperación y el respeto al diferente, o las de la prioridad nacional impulsadas por Trump y sus seguidores?

Esa es la cuestión. Y pronto conoceremos la respuesta.

Y queda una última reflexión: ¿por qué León XIV ha elegido España y no Alemania, Francia o el Reino Unido para lanzar este mensaje? No es difícil saber por qué, ha elegido a España porque es un lugar estratégico para la comunicación de las ideas comunes a todo el Mundo.