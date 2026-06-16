Mario Amorós: una nueva biografía rigurosa de Miguel Hernández

Ha aparecido hace unos días Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández, en ediciones Akal de Madrid. En primer lugar, quiero destacar que el libro es una biografía realizada por alguien que encontró en el género biográfico su lugar profesional: Mario Amorós lleva bastantes años dedicado a escribir semblanzas amplias de personas de la cultura y la política, vidas reconstruidas a través de centenares de páginas, y estoy recordando algunas en cuya presentación y valoración he participado: Pablo Neruda, Salvador Allende, Dolores Ibárruri (Pasionaria).

El año pasado presentó también la biografía de Gladys Marín, quien fuera la secretaria del Partido comunista de Chile, opositora clandestina a la dictadura de Pinochet, fallecida en 2005. Destaco su figura porque el libro de Mario Amorós ha tenido, desde 2025, una amplia repercusión en Chile, con más de un centenar de presentaciones y varias ediciones agotadas.

También, con perspectiva diferente, Amorós escribió una amplia biografía de Augusto Pinochet, en la que reconstruye la miseria moral del dictador chileno, sus traiciones y su papel en la represión violenta y la corrupción, tras el golpe de estado de 1973.

Ahora, en la biografía de Miguel Hernández Un poeta en la historia, traza la vida del poeta a través de 550 páginas y quiero agradecerle que fue un proyecto que conocí en sus inicios, en 2023 y que tuve la fortuna de leer en una versión previa muy desarrollada hace unos meses, cuando ya pude darle la primera enhorabuena a Mario. Se la reitero ahora porque ha conseguido una nueva biografía que amplía además documentalmente las existentes. Hay biografías previas que conocemos, María de Gracia Ifach, Agustín Sánchez Vidal, fueron los autores de las iniciales, y José Luis Ferris y Eutimio Martín fueron ya las más amplias propuestas; incluso la de Ferris ampliada y editada varias veces. Son sin duda trabajos previos y necesarios al que comentamos hoy, y no hay duda del valor de todas ellas en el trazado de la recuperación de aquellos 31 años de vida de un poeta que sigue llamándonos desde su obra y, por tantas razones, desde su corta vida y su injusta muerte. Amorós parte de lo que aportaron todas ellas.

'Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández', de Mario Amorós. / INFORMACIÓN

La diferencia de la biografía de ahora con todas las demás procede de un matiz profesional que considero muy importante: Amorós, aparte de periodista, es doctor en historia, historiador por tanto, lo que abre la construcción de la biografía a una perspectiva diferente; los datos de una vida, los momentos concretos que la determinan, los encuentros y relaciones que establece Miguel Hernández en sus casi 32 años son confrontados documentalmente o mediante testimonios que podemos secundar. La parte documental, la cita concreta a pie de página que fundamenta el documento, es abundantísima, junto a las citas de testimonios concretos conseguidos a través de la selección en una bibliografía que resulta abrumadora.

Este procedimiento de documentación evita siempre algunas interpretaciones más o menos imaginativas que los que proceden del campo de la literatura y la crítica son más proclives a desarrollar.

Aunque surge inmediatamente el problema de que la vida de un escritor puede estar vinculada, y en el caso de Hernández lo está de una forma determinante, a su creación, principio que nos exige un estudio minucioso de su obra e incluso una crítica activa de la misma en relación a su vida: testimonios textuales concretos, fragmentos y a veces poemas enteros jalonan la biografía trazada de manera convincente y ejemplos relevantes de lo que han dicho estudiosos de la obra sirven de soporte a la reflexión sobre la creación poética, teatral y prosística en Miguel Hernández. Este recurso a las voces de otros para analizar la obra literaria, con la cita minuciosa de fragmentos críticos relevantes, aporta una visión compleja y rigurosa de la obra, hasta el punto de poder realizar un epílogo, que me parece imprescindible, titulado Desde las tinieblas hacia la universalidad que es, desde luego, una historia de la crítica y de la lectura y difusión de la obra hernandiana y tiene el valor de estar realizado como mirada a la misma desde fuera, por lo que creo que, al margen de protagonismos, apasionamientos y enfrentamientos de unos y de otros, es la mejor síntesis de la evolución de la lectura de Hernández desde sus comienzos hasta ahora.

Me estoy moviendo hasta aquí con ideas generales sobre el libro y a veces hay que recorrer desde las mismas a momentos del mismo que nos parecen relevantes en la dirección anotada. Creo que el libro aporta además encuentros documentales de los que sólo voy a destacar algunos relevantes: en primer lugar, todo lo relativo a la correspondencia del diplomático chileno Germán Vergara Donoso y su papel para ayudar y salvar Hernández en 1940, documentación que Amorós ya encontró en Chile hace algunos años, y creo que aclara el tiempo final y los intentos reales de quienes salvaron al poeta de la pena de muerte, aunque no lo hicieran de los ignominiosos treinta años y un día que sustituían al asesinato, perpetrado de todas formas al dejarlo morir en la cárcel sin el traslado a un hospital que necesitaba.

En segundo lugar, por aportar un documento nuevo procedente del Ministerio del Ejército del 4 de junio de 1940, donde se da cuenta de la conmutación de la pena de muerte de Miguel Hernández. Es un documento que estremece por la gravedad, el ensañamiento diríamos, que se había desarrollado contra el poeta, en el que textualmente se plantea la conmutación de pena «dada la escasa trascendencia de los hechos que se imputan».

Leer toda esta biografía es necesario, pues resulta un trabajo muy riguroso, el más riguroso, sobre la vida del poeta

Al margen de estas cuestiones importantes, de estos aportes relevantes, lo que quiero indicar también es que hay un procedimiento narrativo que significa maneras de ver equilibradas y certeras en episodios que rodean la vida del poeta. Voy a recordar solamente dos ejemplos:

-Entre las páginas 67-72, el autor recoge bajo el título Una «tertulia» legendaria, un episodio muy conocido y debatido con apasionamientos que resultan sorprendentes sobre los encuentros para leer poemas, charlar y comer pan en la tahona de Fenoll a comienzos de los años 30. Que Manuel Molina hablase de «Tertulia» (aunque el primero en hacerlo fue Fenoll en una carta a Molina) provocó una airada crítica de Ramón Pérez Álvarez que algún biógrafo secundó y amplió hasta límites insoportables. Y se abrió así un debate innecesario. Amorós plantea que el problema está en la dimensión que se le da a la palabra tertulia, el desenfoque de unos a partir de esto y recorre todos los testimonios que demuestran el encuentro literario de aquellos jóvenes oriolanos a comienzos de los años 30.

-Entre las páginas 335-341, y bajo el título con interrogación ¿Abandonado por sus camaradas?, el autor desmonta una propuesta biográfica que ha tenido seguidores (la he visto hasta en un comic) que culpabilizaría a miembros del Partido Comunista, principalmente a María Teresa León y a Rafael Alberti, del hecho de que Hernández no hubiese salido con ellos y otros, como Pasionaria junto a dirigentes del PCE, de la Posición Yuste. Amorós explica bien lo que fue el final de aquella guerra, los días de comienzos de marzo en los que el golpe de Casado desbarata cualquier posibilidad de intentar negociar el final de la contienda, aunque las ansias de venganza de los vencedores hiciera imposible cualquier negociación, y, sobre todo, en aquella situación, cómo Hernández ha iniciado contactos con el encargado de negocios de la embajada de Chile, Carlos Morla Lynch, para refugiarse allí, de lo que desistirá por considerarlo una deserción, según testimonia quien le acompañaba, el chileno Juvencio Valle. En fin, leer el apartado de esta biografía que concierne al asunto resulta esclarecedor.

Leer toda esta biografía es necesario, pues resulta un trabajo muy riguroso, el más riguroso, sobre la vida del poeta. Quizá porque, junto a las distancias que todo biógrafo debe tener (pienso que lo peor que puede hacer un biógrafo es meterse en medio de la biografía), aquí hay afinidades memoriales que guían la construcción del libro. Una breve presentación vincula también la memoria familiar a lo que va a escribir (sobre todo el recuerdo de su padre, Paco Amorós, y, en su tumba del cementerio de Novelda, los versos de El herido –«…Retoñarán aladas de savia sin otoño/ reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida./ Porque soy como el árbol talado, que retoño/ y aún tengo la vida»-), pero las emotivas referencias amplias que cuenta el autor en su Presentación no condicionan la precisión documental y bibliográfica, más allá de ser una declaración explícita del sentido de compromiso social que también aquí tiene la escritura del biógrafo, en consonancia con el compromiso social imprescindible que tuvo el biografiado. Gracias Mario Amorós, por esta biografía nueva e imprescindible.