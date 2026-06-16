Marrullería total e impunidad

Ni ganar tiempo de vida. Ni ganar igualdad ni auténtica libertad. Ni ganar derechos laborales ni ganar democracia. Ni ganar bienestar ni solidaridad. Es paradójico, sí. Pero es el catecismo de las tesis más conservadoras a disposición de unos cuantos que solo creen en reforzar sus intereses y en anular los de la mayoría. Los hechos cantan. Ni tampoco les interesa la cultura que promueva un pensamiento crítico y contrario a lo que las clases reaccionarias defienden. Esta es la realidad de un credo que pretenden imponer a muchos de quienes les pueden votar en unas elecciones generales. Los valores humanistas se los pasan por el forro de sus caprichos y algunos aplauden.

El calor en las aulas de la Comunidad de Madrid es un pequeño ejemplo de los muchos que son capaces de defender en contra de buena parte de la población. Las familias se quejan por la falta de climatización en los colegios, y los alumnos usan el ventilador portátil como forma de aire acondicionado. Las quejas no le valen a Díaz Ayuso y siempre saca a colación al Gobierno central para tapar su nula gestión como presidenta.

La señora advierte algo: «Al calor de la prisión los vamos a llevar. O Sánchez o democracia». Esa es su obsesión particular y la de las derechas desde el primer día. El poder les corresponde por derecho divino y los demás son simples intrusos que sobran en las instituciones y en cualquier ámbito. La marrullería total define ese tipo de estrategia a fin de obtener beneficios. Y la impunidad sigue su curso tranquilamente.

Todo esto no impide decir que en la casa del vecino se cuecen habas de diversa índole, cosa que la oposición aprovecha para continuar fomentando un clima irrespirable y dantesco que no se corresponde con la realidad exacta de nuestro país. No obstante, unos y otros se dan la mano en ciertas ocasiones, como recientemente ocurrió en el Congreso al unir sus votos el PP y el PSOE. Tumbada quedó la reforma impulsada por Podemos acerca de la eliminación de las penalizaciones económicas a los trabajadores que optan por la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados. Se impone la disciplina presupuestaria en favor de la «estabilidad» de las cuentas públicas, según el guion establecido. Las dos principales fuerzas abofetean a unos 900.000 pensionistas.

La dignidad y la salud democrática están averiadas y cada uno queda retratado peligrosamente con lo que hace. Las protestas y la repercusión van a ser sonoras. La idea de la sostenibilidad del sistema de pensiones no vale si tenemos en cuenta a los que contribuyeron a la economía nacional durante más de cuatro décadas. Las derechas son así con el gasto social y los recortes, y el centro-izquierda socialista regresa al pasado del bipartidismo tradicional siempre que puede, en perjuicio de las clases populares, lo que contribuye a quitar obstáculos en el injusto camino del PP hacia la Moncloa.

A eso le añadimos la actitud mediática y judicial en la órbita de las dos derechas, la cual funciona bien, obteniendo el beneplácito de mucha gente con objeto de tumbar al Gobierno y de imputar a Pedro Sánchez a toda costa, aprovechando ahora el caso Leire especialmente. ¿Montaje mediático-policial? La compañía tragicómica de Feijóo y los suyos se delata sola al decir lo de «P.S.» en relación con el famoso M. Rajoy. No sabemos si todo el PSOE ha participado o no en dicha «trama criminal», pero sí se ve que la presunción de inocencia no existe. El asunto parece sentenciado en beneficio de la derecha extrema y la extrema derecha. Incapaces de actuar democráticamente.

Si se confirmase la operación dirigida a obtener información relacionada con causas judiciales que afectan al entorno político del PSOE, habría sido una chapuza y una acción inasumible en todos los aspectos. O sea, brillan la desconfianza en las instituciones y un campo de batalla donde residen tribunales, medios, pseudomedios y formaciones políticas a ver quién vence. En el libro de Baltasar Garzón, «La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia», se subrayan la judicialización de la política y las consecuencias derivadas de Donald Trump o de los bulos permanentes.

No se olvide la situación del exjuez respecto a la interpretación en materia de derechos humanos de la justicia española. Llama a los progresistas a frenar ese avance y señala las demasiadas coincidencias en investigaciones. La esposa y el hermano de Sánchez, Zapatero… La acumulación de informes y de titulares continuará hasta «colgar de los pies» al presidente del Ejecutivo. La conclusión generalizada es obvia. Alterar la percepción pública de una causa mucho antes de que haya una sentencia firme. La justicia no es igual para todos. Hay retrasos injustificables, sobreactuaciones y prisas a la vez. Dijo hace tiempo Iñaki Gabilondo que «la justicia no es ciega, sino tuerta, y que ve muy bien por un solo ojo: el derecho». Algunos deben de creer que hay corrupción y mentiras patrióticas al servicio de España. Por la gracia de Dios. Y se les premia.