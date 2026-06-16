Médicos "en tierra hostil"

Hay películas que explican mejor una realidad que cien informes. Una de ellas es “En tierra hostil”. Un equipo de artificieros enfrenta una amenaza mortal. Alrededor del explosivo hay compañeros que aseguran el perímetro, coordinan las comunicaciones, gestionan la logística y protegen la operación. Si cualquiera falla, el resultado puede ser catastrófico. Pero cuando llega el momento decisivo, cuando el cronómetro avanza y la incertidumbre es máxima, solo una persona se acerca a la bomba y decide qué cable cortar. Y si algo sale mal, la responsabilidad no se reparte entre todos.

La sanidad pública española se parece mucho más a esa escena de lo que algunos gestores están dispuestos a admitir. En los últimos años, se ha instalado una narrativa atractiva y engañosa: el trabajo en equipo equivale a una organización horizontal donde las competencias profesionales son intercambiables. Se insiste en que todos los profesionales sanitarios son equivalentes y que las diferencias responden poco menos que a inercias corporativas. La realidad asistencial y la legislación cuentan otra historia. El trabajo en equipo es indispensable. Enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, celadores, etc. Sin ellos, la sanidad quedaría coja. Reconocerlo no resta un ápice de valor a una evidencia igualmente incontestable: el diagnóstico, la indicación terapéutica y la prescripción siguen siendo responsabilidades propias del médico, tal y como establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

No se trata de jerarquías de prestigio, sino de responsabilidad. Diagnosticar no consiste en aplicar mecánicamente un protocolo. Prescribir no es marcar una casilla en una pantalla. La medicina real está llena de incertidumbre, excepciones y decisiones complejas que exigen formación específica y asunción de riesgos clínicos y jurídicos. El arte de la medicina. Y es precisamente aquí donde aparece una de las mayores contradicciones de nuestro sistema sanitario.

España sufre un déficit creciente de médicos. Muchos se jubilan sin relevo suficiente, otros emigran, abandonan puestos cada vez menos atractivos por unas condiciones laborales que no se corresponden con el nivel de responsabilidad exigido. Sin embargo, en lugar de abordar el problema de raíz, algunos responsables políticos parecen haber encontrado una solución más económica con el palmeo de ciertos sindicatos y organizaciones colegiales: sustituir médicos por protocolos promoviendo el intrusismo. Las llamadas “guías de indicación”, algoritmos y circuitos estandarizados se presentan como fórmulas de empoderamiento profesional. Sin embargo, constituyen una forma de desplazar funciones para intentar compensar la falta de facultativos.

La propaganda habla de autonomía. La realidad se parece más a la precarización institucionalizada. Porque los protocolos no diagnostican, no razonan. Ninguna guía clínica comparece ante un juzgado cuando un caso se complica o cuando un paciente no encaja en el esquema previsto. Tampoco responden los documentos cuando aparece una reacción adversa, una enfermedad poco frecuente o un síntoma que rompe todas las previsiones. Resulta llamativo que quienes más repiten que todos los profesionales son equivalentes sean los mismos que, llegado el momento, saben perfectamente quién debe firmar el diagnóstico, asumir la prescripción y responder por las consecuencias de una decisión clínica.

La igualdad desaparece justo donde empieza la responsabilidad. Por eso cobra especial sentido el debate sobre un Estatuto Propio de la Profesión Médica. No como un privilegio corporativo, sino reconocimiento de una singularidad objetiva. Ningún otro colectivo sanitario soporta simultáneamente la responsabilidad diagnóstica, prescriptora, legal, científica y organizativa del médico a lo largo de su carrera profesional. En estos días, los médicos vuelven a movilizarse en toda España. Habrá quien reduzca esas protestas a una cuestión salarial, una reivindicación gremial. Sería un error. Lo que está en juego es más profundo: decidir si queremos un sistema capaz de atraer y retener a los profesionales que asumen la máxima responsabilidad clínica o si seguimos ocultando la falta de médicos detrás de protocolos, burocracia y eslóganes. El problema en España no es la falta de algoritmos. El problema es que cada vez faltan más artificieros.