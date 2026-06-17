Opinión | Tribuna
La ciutat que es crema d'èxit
Pot Alacant morir d’èxit? Potser sí, encara que no ho farà de sobte ni envoltada de flames apocalíptiques. Les ciutats solen deteriorar-se d’una manera més subtil: mentre celebren les seues victòries. Cada any arriben més visitants, es baten rècords d’ocupació i es presumeix de xifres amb orgull. Però, entre tanta eufòria, s’alça una pregunta incòmoda: qui paga la factura d’eixe èxit? Ara que s’acosten les Fogueres, convé començar a fer-la.
Durant uns dies, la ciutat entra en una dimensió pròpia. Tant fa si eres foguerer, barraquer o simple espectador: Alacant es transforma. Els carrers s’estrenyen, les places esclaten en color, el temps es desdibuixa i tot sembla girar al ritme d’una dolçaina i un tabal. La ciutat quotidiana desapareix i en naix una altra, més intensa i col·lectiva.
Aquest miracle no és espontani. És fruit de mesos de treball silenciós de les comissions, capaces d’alçar una festa monumental amb una mescla precisa d’entusiasme, improvisació i, sovint, vertaders prodigis administratius. Tot acaba funcionant: hotels plens, apartaments a vessar, milers de persones ocupant cada racó, més consum, més activitat, més projecció exterior. Tot un èxit aparent de xifres.
Però este èxit té cost. Més residus, més pressió sobre els serveis públics, més dificultats de mobilitat, més desgast dels carrers. I, sobretot, més treball invisible de qui fa possible que, l’endemà, la ciutat continue respirant amb una certa dignitat. D’això, però, se’n parla menys.
La mecànica capitalista fa que els beneficis del turisme es presenten com una evidència incontestable. Els costos, en canvi, semblen producte d’una espècie de màgia mediterrània: els contenidors s’omplin soles, els carrers es deterioren per causes misterioses i els dispositius de neteja emergeixen com per encant. La realitat és menys poètica i més terrenal.
Que les Fogueres siguen també un actiu econòmic és una magnífica notícia. Però, si compartim els beneficis, també hauríem de compartir els costos. I és ací on apareix una paraula capaç d’encendre reaccions desmesurades: la taxa turística.
Només pronunciar-la activa alarmes. Hi ha qui la viu com una amenaça gairebé existencial, com si suposara alçar fronteres a l’entrada de la ciutat. Altres anuncien catàstrofes econòmiques i fugides massives de turistes. Però, mentrestant, al món real, aquesta taxa existeix en bona part d’Europa —a Catalunya, a les Illes Balears i en nombroses ciutats franceses i italianes— i els visitants no han deixat de viatjar a eixos destins. Fins i tot hi tornen.
Potser perquè qui paga transport, allotjament i oci difícilment cancel·larà les vacances per una contribució destinada a mantindre els serveis públics. I, si aquests recursos es reinverteixen, també ho fan en la mateixa festa: en la neteja, la seguretat, la mobilitat i la qualitat de l’espai urbà. Fins i tot en una administració més eficaç, capaç d’acompanyar millor les comissions. Perquè, tot i que l’emoció de la mascletà és irrenunciable, tindre els permisos a temps tampoc desmereix.
Les Fogueres no són només economia ni només tradició: són una expressió profunda de la ciutat. I una ciutat no és un decorat ni un parc temàtic, sinó un organisme viu que necessita ser cuidat. Ens emocionaran sempre: quan sonen les bandes, quan es plante el remat o quan les flames abracen les fogueres dels barris. Continuaran sent una celebració compartida de la nostra manera de ser i estar al món.
Però quan s’apague l’última foguera i el fum s’esvaïsca, Alacant continuarà allí: amb els seus carrers, els seus barris i els seus serveis. El vertader repte no és només fer possible la festa, sinó aconseguir que el seu èxit servisca per a reforçar la ciutat que la sosté. Que el foc siga símbol de vida compartida, i no la metàfora d’una ciutat que, a força de triomfar, acaba consumint-se a si mateixa.
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