¿Por qué la creyeron?

El próximo mes de septiembre se cumplirá el vigésimo quinto aniversario del atentado de las Torres Gemelas. Hace unas semanas, responsables de una productora cinematográfica pidieron mi opinión para un documental acerca del descomunal engaño que practicó Alicia Esteve Head. La española se hizo pasar por víctima del atentado, burlando a autoridades y medios de comunicación durante varios años hasta que fue desenmascarada.

Las preguntas giraban alrededor de por qué lo había hecho y de cómo había podido engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Las dos cuestiones están interconectadas y la respuesta abarca aspectos personales y de contexto. Una fabuladora a lo grande, como es el caso, suele poseer unas habilidades sociales y de persuasión fuera de lo común. Muestra aplomo y sabe crear confianza y cercanía. Acierta al incluir detalles y al emplear un tono emocional adecuado al tema, a sus interlocutores y al objetivo que pretende alcanzar que hagan más creíble su patraña. Posee, además, fluidez verbal y capacidades mentales para continuar con la farsa y defenderse de preguntas que cuestionen su historia. Es consciente de estas cualidades, lo que le da una gran seguridad. Compañeros de trabajos y estudios afirmaban que años antes ya inventaba historias poco creíbles.

Creatividad y fantasía

Este tipo de personas poseen creatividad y fantasía suficientes para ver la oportunidad en un suceso de enorme carga emocional para tejer y hacer creíble una historia y sacarle partido. En este caso no económico, sino de notoriedad, ser centro de atención, codearse con gente importante y ser percibida como tal, algo propio de una necesidad de reconocimiento y de una vanidad desmesuradas.

Alicia vivió así el gran momento de su vida, reflejado en sus fotografías con autoridades y famosos, entre ellos los alcaldes de Nueva York Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg. El reconocimiento social aporta placer y provoca adicción, como si fuera una droga. El miedo a ser descubierta contribuyó también a continuar con la trola.

La vida social se basa en buena medida en la confianza entre las personas. Tendemos a creer en lo que nos dicen y esperamos que crean lo que decimos. La credulidad crece en determinadas condiciones, por ejemplo, cuando se experimentan emociones intensas. La permeabilidad al engaño aumentó porque aprovechó una desgracia enorme con centenares de víctimas mortales. Una superviviente de tal horror merece compasión, lástima y apoyo. Es más difícil que en primera instancia se desconfíe y a nadie se le ocurriría que alguien cometiera la aberración de hacerse pasar por víctima o utilizar la tragedia para un beneficio del tipo que fuera. Alicia detectó esta oportunidad y pensó, acertadamente, que su relato podía ser creíble.

Curiosos por naturaleza

El ser humano es curioso por naturaleza y suele acoger con asombro, e incluso agrado, una narración épica, desgarradora y heroica de supervivencia y duelo por los seres queridos. Queremos creer este tipo de relatos, los buscamos en la literatura y en otros géneros, y si nos dicen que su contenido es real, les otorgamos mucho más valor.

La credulidad se contagia y más en nuestra era de la apariencia, de la imagen y de internet. Si los medios cuentan que es verdad, y las personas importantes lo confirman, es que debe ser así. Es difícil verificar y comprobar qué es cierto y qué no lo es en la era de las pantallas, de la diseminación rápida de noticias y de la desinformación. El coste de saber la verdad es muy alto, buscamos señales de veracidad y tendemos a creer en lo que transmiten nuestras fuentes habituales.

Al final los periodistas descubrieron la impostura. La desenmascarada Alicia ya había vivido, sin embargo, el episodio más brillante de su vida.