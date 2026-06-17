'Sukha', misión cumplida

Coincidiendo más o menos con su centenar de emisiones, ‘Sukha’ toma vacaciones, lo mismo que ocurre con el resto de programas culturales que bajarán la persiana en las próximas semanas. Por haber sido el último en llegar, pero el primero en posicionarse en las agendas de los sibaritas de la televisión, glosemos lo que ha dado de sí este formato que recibimos en febrero como agua de mayo.

El director de ‘Sukha’, Miguel Ángel Hoyos, tenía la responsabilidad de poner en marcha un espacio cultural menos elitista que ‘Culturas 2’ (verdadero caviar, que fue eliminado en noviembre después de ser arrinconado incomprensiblemente al mediodía de los laborables).

Susana Castañón y Pablo G. Bautista encontraron de inmediato el tono adecuado para proporcionar un programa cordial, inteligente, rápido y ameno. Articulado en torno a una tertulia que siempre ha pasado en un santiamén, en la que han compartido espacio una serie de colaboradores fijos con los invitados de cada edición, ‘Sukha’ tomó las noticias de actualidad o los aniversarios para dar pie a divertidas conversaciones cargadas de ironía y no pocas citas a pie de página, sobre las que después bien vale la pena reflexionar.

Si imperase la sensatez un programa como ‘Sukha’ debería estar en el palmarés de los próximos premios Ondas, o en los Iris que concede la Academia de la Televisión. No es nada fácil levantar un espacio diario dedicado a la cultura con cebos suficientes como para que nadie haga zapping cuando se topa con él.

El mejor piropo que se le puede lanzar es que hace demasiado corto. Sobre todo en su tramo final, herencia del extinto ‘Saber vivir’, por donde han pasado autores de libros que solo han dispuesto de cinco minutos para explicar sus ‘tips’ mereciendo el doble o el triple de tiempo. Pero mejor eso que nada.