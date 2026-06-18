La 2, en forma

Finaliza un curso televisivo en el que La 2 ha experimentado una fuerte subida de audiencia después de que sus responsables tomasen medidas drásticas con tal de sacarla del letargo en el que venía sumida durante demasiados años. A la nueva cúpula directiva le costó muy poco tiempo detectar cómo los programas culturales bajaban la cuota de pantalla. Sin despeinarse, suprimieron la franja de tarde que los alojaba todas las tardes, eliminando espacios exquisitos del estilo de ‘This is philosophy’, ‘Escala humana’ o ‘Detrás del instante’, o trasladándolos a la franja matinal, la que menos influye en la cuota global. Así, sin contemplaciones, ‘Página 2’, ‘Un país para leerlo’ o ‘Culturas 2’ se vieron de un día para otro ubicados al mediodía.

Una vez desalojados los espacios que bajaban décimas solo restaba incorporar cebos que atrajesen a nuevos espectadores. Sucedió con ‘Malas lenguas’, que llegó a registrar datos espectaculares, doblando la media de la cadena.

Pero también había que cuidar el prime time. ‘El cine de la 2’, minoritario (el cine de autor, independiente, premiado en festivales), se trasladó a la madrugada. De lo que no pudieron desprenderse los programadores fue de los espacios dedicados al cine español, que asumieron como una servidumbre. Tras no pocos titubeos, ubicaron ‘Versión española’ los martes como un mal menor, después de marear a sus seguidores emitiéndolo los sábados.

La parrilla incluyó nuevos formatos. Algunos como ‘El juicio’, que en principio iban destinados a La 1, y otros con aires nuevos para la cadena de la inmensa minoría, como ‘Me meto en un jardín’ o ‘Zero dramas’. La dupla ‘Saber y ganar’ y ‘Cifras y letras’ (que emite entregas repetidas desde el 11 de junio; hay que contener el gasto) continúa imbatible. Lo relevante es que La 2 ha ganado en visibilidad y seguimiento.