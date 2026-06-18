El barco del tío Duque y la liberación de París

Como en un cruce de caminos, las grandes sendas de la Historia, aquellas que aparecen en los libros, se cruzan a veces con los pequeños caminos de la vida cotidiana y de la historia local.

En marzo de 1939, la guerra estaba perdida. El ejército republicano huía en desbandada y miles de soldados buscaban marchar al exilio. Las fronteras terrestres estaban cerradas y la única salida era el mar. La deserción de la flota republicana había impedido una retirada organizada. Las provincias costeras se llenaron de refugiados, huidos y desertores que intentaban conseguir alguna embarcación hacia África. Tras la partida del Stanbrook desde Alicante, no llegaron más barcos franceses ni británicos y unas 15.000 personas quedaron esperando una ayuda que nunca llegó. Ronald Fraser recogió testimonios de supervivientes que describían suicidios en los muelles.

Aun así, algunos decidieron echarse a la mar. Desde Torrevieja y Santa Pola zarparon pequeñas embarcaciones pesqueras hacia el exilio. También salió de Guardamar una barca con varios soldados republicanos que alcanzaron el puerto argelino de Béni Saf. Llevaban sacos de naranjas, pan y varios litros de agua; remaron durante diez días hasta llegar a África.

Gracias al testimonio de Antonio Senent Valentí, Perete, sabemos que la embarcación era una buza llamada La Julia. Según los soldados huidos, medía ocho metros de eslora. Su propietario era Manuel Verdú Martínez, el Duque, casado con Rosario Hernández Aldeguer, la Polda. Probablemente, el barco recibiera su nombre por Julia Martínez, madre de Manuel. Incluso es posible que el primer propietario fuera su padre, Manuel Verdú Cabrera, también apodado el Duque. Un nieto recordaba la fama del barco: «El barco de La Julia no pilla peix perquè està carregat de xiquets».

La historia continúa con dos de aquellos soldados: Ángel Rodríguez Leira y Antonio Yáñez, marineros anarquistas gallegos nacidos en Cariño, A Coruña. El primero utilizó el pseudónimo Cariño López. Ambos habían sido movilizados por las tropas sublevadas, pero desertaron para unirse al ejército republicano. Sabiendo que serían condenados a muerte si los capturaban, buscaron la huida por mar. Más tarde relataron la travesía a José Pita Armada, paisano suyo.

Su experiencia marinera les permitió resistir el esfuerzo. Al quinto día sufrieron un fuerte temporal y apenas pudieron mantener estable el bote. Cuando regresó la calma, habían perdido las referencias y navegaron guiados solo por el instinto. A la mañana siguiente lograron orientarse con el sol, pero a los ocho días se quedaron sin víveres. La suerte volvió a ayudarlos: el noveno día capturaron una tortuga cuando ya divisaban tierra. La mantuvieron viva y, al llegar a una playa cercana a Argel, encendieron fuego para asarla. Sin embargo, el humo alertó a la gendarmería francesa, que los detuvo y los internó primero en el campo de Suzzoni y después en el de Morand. Tras varios intentos de fuga, fueron enviados a Colomb-Béchar y encuadrados en el 8º Regimiento de Trabajadores Extranjeros al estallar la Segunda Guerra Mundial.

Tras la entrada alemana en París en 1940, Cariño López y Antonio Yáñez se enrolaron en la Legión Extranjera controlada por el Gobierno de Vichy, donde sirvieron en Tripolitania y Túnez. De nuevo combatían en el ejército contrario a su causa. En junio de 1943 desertaron otra vez y se unieron al Cuerpo Franco de África y, finalmente, a las Fuerzas Francesas Libres del general De Gaulle. Cariño López ingresó en la 2ª División Blindada del general Leclerc, concretamente en la novena compañía, La Nueve, formada mayoritariamente por republicanos españoles y veteranos brigadistas, bajo el mando del capitán Dronne.

La unidad desembarcó en Normandía entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 1944. El valenciano Amado Granell propuso bautizar los half-tracks con nombres de batallas de la guerra española: Brunete, Guadalajara, Belchite... Cariño López fue destinado al Guernica como tirador de su cañón antitanque, apodado Mariluz. Los hombres de La Nueve, una banda de cosacos, como titula su estudio Diego Gaspar, fueron los primeros en entrar en París y liberar el Ayuntamiento. El 26 de agosto participaron en el desfile de la liberación tras la retirada alemana. Cariño López escoltó desde el Guernica al general De Gaulle por el Arco de Triunfo. También participó en la toma del Nido del Águila, residencia de Hitler en los Alpes bávaros, y fue condecorado con la Cruz de Guerra por destruir cinco tanques en un solo día.

¿Y qué fue de La Julia? Según Perete, la buza regresó desde Argelia en un pailebote hasta la comandancia de Alicante y fue devuelta a su propietario. Carmen Verdú y Manolo Pérez, el Castellano, aún recuerdan escuchar el nombre de La Julia en los años cincuenta. No se conserva en el archivo de la Cofradía de Pescadores ningún documento ni fotografía del barco que llevó a Cariño López y Antonio Yáñez hasta África. La familia de Manuel Verdú y Rosario Hernández conserva imágenes del tío Duque en otra barca posterior, el Leopoldo. Esta es solo una de tantas pequeñas historias que habrían pasado desapercibidas sin la memoria.