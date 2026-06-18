Marco Frisina, maestro de capilla de Roma: "El Misteri d´Elx ofrece al mundo un poco de luz en una época tenebrosa" / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

El pasado miércoles, 10 de junio, en la basílica de Santa María de Elche, se pudo disfrutar en ambiente especial de un magno acontecimiento: el concierto que iba a subrayar de manera sublime la serie de actividades con motivo del vigésimo quinto aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Un lujo de evento en emplazamiento tan privilegiado. Con inmensa expectación se aguardaba lo que se iba a vivir. El sacerdote, biblista, músico y compositor romano de oratorios sacros y bandas sonoras, Marco Frisina, maestro de capilla de la catedral de Roma (San Juan de Letrán), y rector de la basílica en Trastevere, trajo un repertorio tan sorprendente como original compuesto exclusivamente por sus obras originales, piezas que si bien se conocían por haber sido interpretadas en las actuaciones de Escolanía y Capella, en esa noche nos iba a acostumbrar a ese repertorio apegado al sinfonismo que correspondía; una apuesta tan atractiva como arriesgada y recibida con entusiasmo en el templo donde no quedaba un asiento libre. Con Escolanía, Coro Juvenil y Capella, arropados por la OSCE, Frisina iba a explotar al máximo el potencial sonoro de músicos y cantores para deleite del público. En la previa, orquesta y coro se mostraban inquietos, emocionados y contentos ante el hecho de interpretar una selección que les iba a llenar de satisfacción.

«Abrid vuestra puerta a Cristo»

El ámbito, de mundano escenario, se metamorfoseó en un espacio suntuoso lleno de sensibilidad. La parte vocal cobró especial protagonismo, desempeñándose de modo delicioso sin destacar sobre la orquesta; embelleciendo en todo momento, moldeables y elásticos, contenidos por el director con notable destreza. La escenificación, muy cuidada, sin movimientos continuos y fuera de lugar.

«Jesus Christ You are my life».

La basílica se llenó de melodías y emociones por memorables momentos y los cuidados detalles de una orquesta poderosa y el empastado coro, muy implicado y emocionado.

«Creo en ti, Señor».

La claridad de las líneas contrapuntísticas ofrecieron la nitidez necesaria. Equilibrio entre la cuestión técnica, que quedó sobradamente superada, y la profunda carga espiritual favorecida por la arquitectura y la acústica del templo.

En ningún momento el concierto perdió tensión, cautivando y emocionando, pese a que Frisina prácticamente no dio un respiro al disfrute de ese poso que resta tras experimentar momentos extasiantes en su labor de difundir la catequesis que justifica sus creaciones, pero igualmente consiguió que en no pocos se abrieran los espíritus prendiendo el mensaje.

«El Cielo narra la Gloria de Dios».

La Escolanía abordó su cometido con el mayor entusiasmo y profesionalidad desgranando notas que conferían un halo de misterio, de fantasía, en una experiencia que invadió todos los sentidos y que incitaba a lo espiritual más allá de las creencias.

«Alma mía».

Intensos minutos alabando a Dios, reconociendo el espacio en el que se cantaba, música que se centraba en Cristo y en María. En labios de ciertos espectadores se percibía el movimiento al acompañar algunos momentos... o mascullando una oración. Alguna que otra emocionada lágrima se precipitó por las mejillas.

«Ave mundi spes; Toda bella eres, María; Ánima Christi; Pacem in Terris».

La claridad de la masa coral y su afinación exhibió una suma de efectos que brillaron al máximo llegando a crear clímax celestiales en interpretación congenial y de gran calidad, con el maestro Frisina contenido y eficaz dirigiendo con gesto claro, consiguiendo la expresividad y el suave fluir alcanzando cotas de excelencia, como sublime fue la prestación de la orquesta que en todo momento dio brillo a las voces viviéndose momentos graves e imponentes, atendiendo el público silente, imbuido por el espíritu que el maestro Frisina provocaba gracias al coro y orquesta.

«Iubilate Deo».

A lo largo de la nave, el transepto y hasta la cúpula flotaban las notas que llegaron a conformar una nebulosa de emociones casi perceptible. Era el broche final en un momento en el que parecía que estábamos en el Cielo. Deliciosa la elección del repertorio, de elegancia y calidez, al que acompañó un absoluto silencio que ni siquiera fue interrumpido por las respiraciones.

Finalizado el concierto, con los ánimos inmensamente reconfortados y elevados, Marco Frisina recibió la cerrada y cálida ovación de un público que desbocó esa emoción contenida que brotó tras gozar de un «tempo» sosegado, de meditación, y que sin reservas y por igual reventó en aplausos hacia los intérpretes.

A la salida, la opinión generalizada destacó elogiosamente la interpretación de músicos y coro, que se emplearon a fondo y lo dieron todo en el concierto y en exhaustos ensayos, y que superó con creces la trascencia de las piezas y sus matices. Un público que abandonó el templo satisfecho en una hermosa noche, que para muchos fue de evangelización, pues no solo se experimentaron sensaciones fugaces, epidérmicas: en no pocos tocó el tuétano espiritual.

Ya en el exterior tuve aún la impresión de que en mis oídos y en mi ánimo reverberaba la suma de efectos que brillaron al máximo por ese regalo con que el grandioso Marco Frisina obsequió al pueblo de Elche.