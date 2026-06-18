Han pasado 20 años desde que viví en Barcelona

En el año 2006 la empresa para la que entonces trabajaba me pidió ir a vivir a Barcelona durante un tiempo con gastos pagados y una ligera subida de nómina. Era algo habitual que para encontrar a alguien que quisiera irse a vivir a otra ciudad tuvieran serias dificultades. Nadie quería. Recuerdo a un directivo de esta empresa, al que llamaban Superlópez por un supuesto parecido en cuanto a capacidad técnica y de conocimiento con el recientemente ingeniero fallecido José Ignacio López de Arriortúa, que la única vez que salió de su pueblo para visitar varias ciudades en una gira comercial dijo, entre lamentos, que en su pueblo era Dios, pero que fuera no le conocía nadie.

El procedimiento fue el habitual. Me acompañó a Barcelona otro directivo y después de dejarme en el hotel regresó en cuanto pudo. Mi horario de trabajo o mis días de descanso daban igual. No les concernía. Así que busqué un restaurante donde comer y cenar, una lavandería cercana al hotel y un parking en una calle cercana al que traer mi coche en un viaje relámpago que hice poco después. Todo ello respondía a una técnica; un trabajador desplazado sin nada que hacer en una ciudad desconocida se refugiará en el trabajo, pero en mi caso les salió el tiro por la culata. Mi gran arma, desde muy joven, fue la cultura en toda sus vertientes: museos que visitar, rutas literarias, librerías que explorar. Mi hotel, situado en la Rambla, muy cerca del Mercado de la Boquería, ya era casi un sitio histórico. A unos metros del hall de entrada había colgada una placa que recordaba que en ese edificio había sido visto por última vez Andreu Nin y poco más allá del balcón de mi habitación estaba la cafetería y restaurante Moka, lugar de encarnecidos combates en los llamados Hechos de Mayo de 1937, una guerra civil dentro de la guerra civil. Desde el edificio de enfrente se disparó a conciencia contra los que ocupaban el Moka. A ello hay que sumar mis visitas a los edificios de Gaudí, la fundación Tápies, mi jornada en coche por la llamada ruta Josep Pla y mis paseos por plazas y calles del centro.

Además, trabajaba. Y a pesar de que desde la central enviaron de vez en cuando a algún colaborador para controlarme nunca pudieron echarme nada en cara. Solicité una subida de sueldo para las personas que trabajaban conmigo, puesto que Barcelona era ya entonces una ciudad más cara de lo habitual. Me contestaron que se pagaba según el convenio. Ni un euro más. Lo que si hicieron, por orden del director de expansión y marketing, fue colocar un sistema muy caro de cámaras para vigilar a las personas que trabajábamos en la sucursal de Barcelona. El muy cretino.

Además, escribía un blog que era una miscelánea de viajes que había hecho y de mi vida diaria en Barcelona. Lo presenté a un premio de un periódico digital muy conocido y aunque no gané en ninguna de las categorías obtuve muchas visitas y comentarios, algunos de los cuales expresaban su incredulidad sobre mi forma de vida que describía. Solía fotografiar fachadas de edificios que me gustaban y publicarlas en mi blog con un pequeño texto debajo fantaseando sobre cómo serían las vidas de sus moradores. “Nadie puede tener una vida así”, me decían en los comentarios. Pero la tenía. Y una de las personas que solía escribirme fue la escritora Isabel Núñez que además era crítica literaria en La Vanguardia y traductora. Por las mañanas, antes de acudir a la sucursal, me gustaba ver amanecer apoyado en la barandilla del balcón de mi habitación que daba a la Rambla. Había acoplado unos pequeños altavoces a mi discman y a esa hora me gustaba escuchar el saxo tenor de Dexter Gordon (Ballads. Blue Note, 1991) mientras observaba a los últimos noctámbulos regresar a sus casas, a los barrenderos regar la calle con sus mangueras y ver como abrían los puestos de flores.

Tiempo después, en el año 2012, Isabel Núñez publicó un libro sobre Barcelona, la de los años 60, 70 y 80, en el que escribió su propia historia personal a partir de fotografías de edificios en los que había vivido, de plazas antes de la llegada del modernismo post olimpiadas y sobre árboles centenarios. Lo tituló Mis postales de Barcelona (Triangle Postals, 2012) con prólogo de Javier Mariscal. Cuando lo leí, pocos meses después de su publicación, Isabel Núñez ya había muerto por un cáncer. Quiero pensar que, de alguna manera, las entradas de mi blog que ella comentaba influyeron en la redacción de ese libro. Ojalá fuera así.

Con una escritura mezcla de melancolía y de humor, de irritación ante los cambios que sufrió Barcelona a partir de los años 90, Isabel Núñez creó un mapa de la historia de Barcelona desde la Segunda República y la dictadura hasta la moderna de hoy que no fue cambiada por el turismo, como creen los antituristas, sino por concejales y directores de urbanismo que se empeñaron en levantar lo que creían una Barcelona cosmopolita arrasando para ello la Barcelona de Gaudí y Els Quatre Gats, epicentro de la cultura a principio del siglo XX. Núñez, sobre todo, criticó en su libro esa manía de cortar árboles centenarios para poner maceteros enormes con arbustos raquíticos.

Mi última mañana en Barcelona la ocupé en cargar mi coche con mis pocas pertenencias; algo de ropa, los libros que había comprado y mis CDs de jazz. Después pensaba ir a despedirme de mis compañeros de trabajo. No había prisa por regresar a mi casa alicantina. Salí del hotel y parado en la acera decidí decir adiós a Barcelona caminando sin rumbo fijo, sin saber dónde ir. Eché a andar.