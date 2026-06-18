Los jóvenes son unos “memos”

Esto ha dicho Ángel Nicolás, presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, el pasado martes. Y aunque se agradece que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se desvinculara de esas declaraciones en el mismo foro, y que la patronal manchega haya pedido disculpas después, conviene poner los puntos sobre las íes. No para abrir una guerra generacional ni para negar que existe un debate legítimo sobre las bajas laborales, el absentismo o los costes que asumen las empresas. Ese debate existe y debe abordarse con seriedad. Precisamente por eso, reducirlo a que los jóvenes son “memos” no solo es injusto: es una forma muy pobre de entender lo que está pasando.

Porque no hablamos de una generación que no quiere trabajar. Hablamos de jóvenes que han crecido escuchando que tenían que estudiar, formarse, aprender idiomas, adaptarse, ser flexibles, emprender, aceptar la incertidumbre y estar disponibles casi para todo. Muchos lo han hecho. Y, aun así, se han encontrado con salarios que no siempre permiten emanciparse, alquileres imposibles y una sensación constante de llegar tarde a todo. A eso algunos lo llaman falta de fortaleza mental. Otros lo llamamos vivir demasiados años sosteniendo una presión que antes no se nombraba. La salud mental no puede utilizarse como comodín para justificar cualquier baja, de acuerdo. Pero tampoco puede tratarse como una excusa de gente débil.

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los trastornos mentales son ya la segunda causa de incapacidad temporal en España. No parece una moda pasajera. Parece más bien un síntoma de algo que no estamos sabiendo gestionar bien como sociedad. Lejos de seguir dividiendo, caricaturizando a los jóvenes o buscando culpables fáciles, lo que necesitamos es sentarnos a escuchar y construir. Construir un sector privado más productivo, sí. Reducir el absentismo, también. Mejorar la competitividad, por supuesto. Pero nada de eso se consigue despreciando a una generación entera ni convirtiendo el malestar en motivo de burla. Por eso las palabras del señor Ángel Nicolás importan. No porque representen a todo el empresariado, que no lo hacen. Importan porque reflejan una forma de mirar a los jóvenes que ya no debería tener sitio en quienes ocupan espacios de liderazgo. España no necesita dirigentes que ridiculicen la salud mental ni que respondan a problemas complejos con prejuicios generacionales y frases simplistas.

Los jóvenes no necesitamos condescendencia. Necesitamos oportunidades, responsabilidad, exigencia y acompañamiento real. Necesitamos líderes que entiendan el tiempo que vivimos, empresas que sepan cuidar sin perder ambición e instituciones capaces de abrir conversaciones incómodas sin ridiculizar a quienes las sufren. Si de verdad queremos hablar de productividad, absentismo y futuro del país, empecemos por algo básico: dejar de llamar “memos” a quienes están intentando sostenerse en un mundo que muchas veces no se lo pone nada fácil. Porque cuando alguien con responsabilidad pública convierte el malestar de los jóvenes en motivo de burla, no está defendiendo la productividad ni al tejido empresarial. Está confesando, sin darse cuenta, su incapacidad para escucharlos