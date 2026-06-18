El modelo de jubilación está en debate, y no para mejorar

Se acerca el año 2027 y en él, de acuerdo con la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, se aplicará el aumento de la edad de jubilación a los 67 años. Recordemos que, con dicha norma, se ha ido aumentando, gradualmente, dicha edad desde los 65 años en que estaba, a los 67 que se aplicarán el próximo año.

Por ello, y desde el 1 de enero de este año, la edad de jubilación ordinaria es la de 66 años y 10 meses, hasta llegar al próximo 1-1-27 en que ya será a los 67 años. Sin embargo, se podrá continuar jubilando a los 65 años, con el 100% de la pensión, toda aquella persona que tenga 38 años y tres meses cotizados, como mínimo.

Donde no se producirán cambios es en el trato a las personas que se tienen que jubilar anticipadamente, antes de la edad reglamentaria, a las cuales se les aplican penalizaciones de hasta el 24% en su pensión y durante toda su vida, a pesar de tener 40, 42 o hasta 45 años de cotización en el momento de hacerlo, en contraste con aquellas que, teniendo la edad requerida, les basta con 38 años y tres meses cotizados para acceder al 100% de su pensión y para siempre. A pesar de años de lucha de estas personas, y de colectivos como ASJUBI40, que solicitaban que, a partir de 40 años cotizados no existieran penalizaciones, el Congreso votó, la semana pasada, el rechazo a dicha medida al sumar sus votos en contra el PSOE y el PP frente al resto de la Cámara. Se alega un costo económico que, curiosamente, se obvia frente a las actuales políticas de rearme acelerado en la que estamos, o en famosos rescates a la banca o a determinadas empresas. Coincidencias sospechosas que perpetúan discriminaciones.

Estas razones interesadas son las mismas que se alegan para ir ampliando la edad ordinaria de jubilación, dificultar la anticipación de la misma e, incluso, estimular la prolongación en el trabajo para mejorar la pensión. En ningún momento, parece plantearse que, con todo ello, se está dificultando, aún más, el acceso al trabajo de los jóvenes. En esta dinámica, ahora que se acerca la generalización de los 67 años, se oyen voces reclamando que, teniendo en cuenta el costo de las pensiones, el aumento de la esperanza de vida, etc., la jubilación debería plantearse a los 70 años, y asoman propuestas aún peores, como las que se plantean desde un estudio del CEU-CEFAS, que se publicó en El Economista.es, el pasado 28-5-26, de que «para blindar el sistema de pensiones habría que subir la edad de jubilación hasta los 73 años». Y cuidado con lo que viene.

Únase a ello las resistencias que muestran PP y Vox a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y asoma un escenario muy preocupante para los afectados ante las próximas elecciones. Recordemos que a la ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021, ya votó toda la derecha en contra, por no hablar de las dificultades que ponen a su aplicación.

Recordemos que el colectivo de pensionistas es muy amplio. Según la información facilitada por CC OO y desde el propio ministerio, a 31-5-26 existían 10.480.592 pensiones en España a un total de 9.478.378 personas. La diferencia está en aquellos casos en que, mayoritariamente, se cobra también una pensión de viudedad. En cuanto a cifras, recordemos que, en su inmensa mayoría, hablamos de cantidades muy modestas, la pensión media del sistema está en 1.370,71 euros mensuales, aunque las diferencias entre hombre y mujer son muy fuertes: 1.634 euros en hombres y 1.135 en mujeres. La discriminación hacia ellas continúa en la jubilación. En el caso de las pensiones de viudedad, la pensión media está en 975 euros y las de jubilación en 1.572 siendo en éstas donde está la gran diferencia entre sexos: 1.794 euros en hombres y 1.265 en mujeres, más de 500 euros mensuales de diferencia.

En el caso de Elx, CC OO comunica que, en nuestro municipio, se cobran 44.581 pensiones, con una pensión media de 1.134 euros mensuales. De ellas 21.908 corresponde a hombres, con una media de 1.322 euros, y hay 22.673 de mujeres con una media de 952 euros, que suponen 370 euros mensuales menos. Curiosamente en Santa Pola las pensiones medias son más altas: se cobran 5.126 pensiones, siendo la media de 1.231 euros (casi 100 euros más que en Elx) aunque aquí la diferencia entre géneros es muy acentuada: la pensión media en hombres es de 1.459 euros y de 990 en las mujeres. En el caso de Crevillent son 5.685 las pensiones que se pagan, y la media está en 1.093, que pasa a ser de 1.279 en hombres y 901 en mujeres.

Como puede comprobarse, son pensiones bastante bajas para toda una vida trabajando y, además, muy por debajo a nivel estatal. La pensión media en toda España está en 1.371 euros y en Elx en 1.134. Ya sin compararnos con provincias de nuestro nivel, y haciéndolo con todo el Estado, la diferencia ya es de 237 euros mensuales. La economía sumergida, sueldos escasos, exceso de contratación eventual y parcial, etc. está detrás de esta situación.

Que no quieran, encima, culpabilizar a los pensionistas de una supuesta quiebra del sistema. Gestionando mejor, todas las administraciones, los fondos públicos y con una más adecuada política fiscal progresista, se evitarían situaciones como algunas ya padecidas. Que se busquen soluciones que, seguro, existen, sin perjudicar a los que no son culpables de malgasto alguno.