La gente que ya no llama.

El otro día estaba caminando hacia casa cuando sonó el teléfono. Me sorprendió tanto que estuve a punto de no cogerlo. No porque no conociera el número, sino porque ya casi nadie llama.

Era mi amiga B. Me dijo que no era nada grave. Que solo quería hablar. Y me di cuenta de que aquella frase se había convertido en algo exótico.

Porque hoy todo el mundo habla, pero casi nadie llama. Nos escribimos. Nos reaccionamos mensajes. Nos enviamos memes, audios a velocidad 1,5 y vídeos que prometemos ver más tarde. Nos acordamos de personas por vídeos que nos hacen gracia en Instagram y no dudamos en enviárselos. Estamos permanentemente localizables y, al mismo tiempo, curiosamente ausentes.

Antes una llamada significaba algo. Podía ser una declaración de amor, una mala noticia o simplemente una conversación que no cabía en otro formato. Ahora, cuando el teléfono suena, uno piensa que alguien se ha muerto o que le van a ofrecer una tarifa de fibra.

Mientras caminaba, B. me contaba algo irrelevante. Una discusión en el trabajo. Una cita mediocre. Cosas pequeñas. Cosas que probablemente habrían cabido en tres mensajes. Pero no era el contenido lo importante. Era la llamada.

Escucharla respirar. Escuchar cómo dudaba antes de algunas frases. Cómo se reía antes de terminar una historia. El silencio de la carcajada antes de volverse ruidosa. Cómo se aceleraba cuando algo le indignaba. Todos esos detalles que desaparecen cuando reducimos nuestra vida a texto.

Y pensé que quizá estamos perdiendo algo. No la comunicación. De eso tenemos más que nunca. La presencia. Porque escribir para preguntar cómo está el que nos lee el mensaje y escuchar realmente la respuesta son dos cosas distintas. Igual que mirar una foto de alguien y sentarte frente a él en una mesa.

Estamos permanentemente localizables y, al mismo tiempo, curiosamente ausentes

Hace poco leí que una de las cosas que más recuerdan las personas cuando pierden a alguien es su voz. No su cara. No sus mensajes. Su voz. La manera exacta en la que pronunciaba ciertas palabras. Y me pareció tremendamente triste que estemos dejando de regalarnos precisamente eso.

La moda siempre habla de tendencias que vuelven. Los vaqueros anchos. Los colores imposibles. Las gafas que juraste que jamás te pondrías y que cinco años después acabas comprando. Quizá las llamadas sean la próxima tendencia vintage. Si los 2000 han vuelto en los vaqueros de tiro bajo, yo prefiero que lo hagan en llamadas y ternura.

Quizá llegue un momento en el que descubramos que escuchar a alguien durante veinte minutos era mucho más íntimo que intercambiar cincuenta mensajes durante una semana. Porque hay conversaciones que necesitan espacio para equivocarse. Para interrumpirse. Para quedarse en silencio. Y los silencios no funcionan especialmente bien en WhatsApp.

Cuando colgué, seguí caminando unos minutos sin música. Sin podcasts. Sin nada. Solo pensando en lo extraño que resulta que algo tan sencillo como una llamada se haya convertido en un gesto de afecto.

Y me pregunté si la verdadera modernidad no consistirá en esto: dejar de estar disponibles para todo el mundo y volver a estar presentes para unos pocos. Porque quizá querer a alguien nunca fue responder rápido. Quizá siempre fue llamar. Aunque no hubiera nada urgente que decir. Sólo ganas de escuchar su voz.