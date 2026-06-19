El miedo a la hoja en blanco

Lo más difícil a la hora de elaborar un documento, sea cual sea su contenido, es arrancar a escribir en el ordenador. Es decir, la primera frase completa, la primera idea, la primera expresión. Se puede tener una inicial idea de lo que se quiere escribir y del contenido de lo que se quiere reflejar en el papel. Pero una cosa es la idea que se tiene de algo sobre lo que se quiere escribir, y otra bien distinta hacerlo y arrancar con esas ideas reflejadas en palabras depositadas con orden, seriedad y coherencia en ese folio en blanco que se presenta ante nosotros cuando debemos empezar a escribir.

De todas maneras, las dificultades que existen cuando una persona debe iniciar la redacción de un texto siempre son más reducidas en tanto en cuanto la preparación y formación intelectual de quien debe enfrentarse al folio en blanco son mayores, y serán más graves las dificultades cuando la formación y preparación son más reducidas. Por ello, la mayor o menor formación de quien debe escribir un texto, sea éste largo o corto, facilitará o dificultará que esa misión sea un calvario, o hasta constituya un placer escribir. Porque la verdad lo es cuando se tiene la debida formación y preparación y, también cuando se tenga algo que decir.

En el mismo sentido, esa especie de “miedo escénico” que provoca la página en blanco suele ser inexistente en tanto exista una práctica en redactar y escribir textos de forma habitual, ya que la costumbre de la actividad que se centra primero en pensar lo que vas a escribir y, luego, hacerlo hace que la escritura sea mucho más fácil. Y, también, que las dificultades sean prácticamente inexistentes cuando la función consecutiva de reflexionar sobre lo que se quiere escribir, y, luego, plasmarlo en el folio son actividades repetitivas que permiten mediante este entrenamiento intelectual hacer fácil lo que a otros les supone una gran dificultad por la falta de esa costumbre de la conjunción entre pensamiento y escritura.

Por todo ello, el miedo al folio en blanco desaparece cuando las personas apuestan por la cultura del esfuerzo para aprender y adquirir más conocimientos que permitan reducir la carga emocional que se tiene cuando es preciso redactar un contenido para elaborar un documento. Y en la misma medida, las dificultades crecerán más cuando el contenido del documento debe ser más extenso por exigirlo el objeto que rodea la exigencia de su elaboración, sea por un encargo en el trabajo de la persona que lo debe realizar, o por una cuestión personal ante la presentación de un escrito en una entidad pública o privada.

Desde este punto de vista, la facilidad y capacidad de la escritura depende del esfuerzo que se haya realizado durante la vida de una persona en la mejora en la formación, porque esto es como un entrenamiento físico para el cuerpo que cuando más lo entrenas estás más en forma para realizar una actividad física, y, muy al contrario, si no lo haces te cuesta un mundo practicar deporte y te agotas enseguida.

Así, el cerebro humano va mejorando en sus condiciones y actitud para desarrollar mejor una idea cuando le hayamos alimentado suficientemente con la lectura, el estudio y el aprendizaje para conseguir tener una mente clara que permita que ese miedo al folio en blanco, sea más reducido, o, incluso, inexistente cuando la capacidad y aptitud del sujeto hayan mejorado al elevar sus condiciones intelectuales.

En este sentido, hay mucha gente que se bloquea al estar frente al papel, y esos miedos se pueden vencer con preparación y esfuerzo en querer seguir aprendiendo más, porque en la medida en que los conocimientos se incrementen correlativamente se reduce el miedo a escribir. Y el tiempo que pasa cuando aparece el documento de Word en blanco hasta que empiezan a ponerse las primeras frases con sentido es cada vez menor o inexistente, dado que solamente hace falta una leve reflexión acerca de lo que se quiere trasladar al papel para que las ideas broten en el cerebro y este dicte una orden para comenzar el proceso de escritura y reflejo en el ordenador del mensaje que se quiere trasladar.

Por todo ello, el bloqueo mental que existe en situaciones de redacción de una idea o pensamiento es un proceso que tiene una medicina que es fácil de tomar como es el esfuerzo, el trabajo, la mejora en la formación, y las ganas y el espíritu de aprender para intentar ser mejor en la vida y en el trabajo. Todo ello tan fácil y, al mismo tiempo, tan difícil si una persona se niega a tomar la medicina de la formación y del esfuerzo.