El perro verde andaluz

Qué emocionante fue el estreno de ‘El perro andaluz’. Manu Sánchez nos conquistó el corazón con una de las entradillas más emotivas de las escuchadas en un formato televisivo. Las historias de superación personal tras haber sufrido un cáncer con metástasis tocan la fibra. A pesar de los incomprensibles problemas de sonido, que se deben subsanar con urgencia en las siguientes entregas, deseamos fervientemente que el formato aguante las 22 ediciones previstas hasta enero.

Los teleadictos muy cafeteros no olvidamos a Jesús Quintero, el primer andaluz que produjo desde Sevilla un programa para el prime time nacional. Sucedió en 1988 con ‘El perro verde’. Por eso, a pesar de los ecos buñuelianos del título del show de Manu Sánchez esperábamos un homenaje al maestro de San Juan del Puerto. Que se produjo a los pocos minutos de comenzar el espectáculo, cuando la propia hija de Quintero apareció en el escenario del Sevilla Center para dejar, a los pies de la mesa del presentador, un perro verde. Que en el original era real, se llamaba Calma, y provocó el enfado de los animalistas de hace cuatro décadas. Ellos pensaban que lo maltrataban pintándolo de color, cuando en realidad era un foco el que causaba ese efecto. Anécdotas de la intrahistoria televisiva. Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla fueron conminados a opinar sobre los temas sensibles sin bozal.

Fue una alegría ver a la siempre eficaz Mari Paz Sayago como colaboradora, todo ello acompañado por una orquesta y coro fantástico (a los que no se dedicó ni un solo plano). Manu Sánchez tuvo momentos deliciosos como aquel en que contó la reacción de su madre al contarle que quien iba a ser su esposa era divorciada. “Como la reina Letizia”, contestó su primogénita, con ilusión. El humorista se entregó y salió por la puerta grande.