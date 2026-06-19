La política municipal merece menos ruido y más responsabilidad

Hay una etapa en la vida pública en la que uno deja de necesitar el aplauso inmediato, la confrontación diaria o la tensión constante del debate político. Y es precisamente desde esa distancia -la que dan los años, la experiencia y la reflexión- desde donde se entienden mejor algunas cosas esenciales sobre la democracia y sobre el papel que deben desempeñar nuestras instituciones. Porque la política municipal sigue siendo, probablemente, la forma más noble de hacer política, porque es la más cercana al ciudadano. En un ayuntamiento no se gobierna para titulares ni para estrategias partidistas; se gobierna para personas concretas, con problemas reales y necesidades cotidianas.

Quien ha pasado años en la vida pública sabe que los vecinos de Elche no llegan al Ayuntamiento buscando grandes discursos ideológicos. Acuden esperando soluciones, escucha y respeto. La Administración local es la primera puerta a la que llama un ciudadano cuando tiene una preocupación. Y eso convierte a los municipios en la auténtica escuela de la convivencia democrática. Por eso preocupa comprobar cómo la política local se contagia, demasiadas veces, del clima de crispación permanente que domina otros escenarios institucionales. La bronca constante, el enfrentamiento calculado y la descalificación continua solo consiguen alejar a la ciudadanía de quienes deberían representarla con ejemplaridad.

Gobernar exige responsabilidad

La democracia se construye sobre la existencia de proyectos distintos de sociedad. Hay quienes defienden un modelo más liberal, donde el protagonismo recaiga principalmente en la iniciativa privada y en una administración más limitada. Y hay quienes consideran que los servicios públicos, la protección social y la acción de las instituciones deben ocupar un lugar central en la vida colectiva. Esa diferencia de visión -que históricamente han representado partidos como el PP y el PSOE- forma parte de la normalidad democrática y enriquece el debate público. Lo preocupante no es la discrepancia ideológica. Lo verdaderamente preocupante es cuando la diferencia deja de expresarse mediante argumentos y comienza a traducirse en insultos, descalificaciones y enfrentamientos estériles. Porque una democracia madura no se mide por la ausencia de desacuerdo, sino por la capacidad de convivir respetando al que piensa distinto.

La política exige firmeza en las convicciones, sí, pero también contención, respeto y altura democrática

La discrepancia es legítima; el insulto, nunca

Hace apenas unas semanas, el pleno municipal de Elche ofrecía una escena que nunca debería producirse en una institución democrática. «Usted es idiota» fueron las palabras pronunciadas por el representante de Vox, Samuel Ruiz, dirigidas a Esther Díez, portavoz de Compromís. Tras esa expresión, el Salón de Plenos se llenó de gritos, tensión y abucheos. Y más allá de las siglas o de las diferencias ideológicas, lo verdaderamente preocupante es la imagen que episodios así trasladan a los ciudadanos. Porque un pleno municipal no puede convertirse en una batalla campal verbal ni en un escenario donde el insulto sustituya a los argumentos. La política exige firmeza en las convicciones, sí, pero también contención, respeto y altura democrática. Porque quien no sabe respetar difícilmente puede representar con dignidad a una sociedad democrática. Los ciudadanos no esperan de sus representantes un espectáculo de confrontación permanente. Esperan sensatez, acuerdos y madurez. Esperan, sobre todo, que quienes ocupan un cargo público recuerden que están ahí para servir y no para servirse de la política.

Hoy más que nunca conviene reivindicar una forma serena y honesta de entender la política municipal. Porque las instituciones locales no pueden convertirse en trincheras. Deben seguir siendo el lugar donde el ciudadano encuentre cercanía, soluciones y confianza. Y quizá convenga recordar algo esencial: el prestigio de la democracia no depende únicamente de las leyes o de las urnas. Depende también del comportamiento diario de quienes la representan.