El ruido de las hogueras

Nuestra Fiesta es ruidosa, como lo es Alicante, como lo es el Levante, como somos todos los españoles en general. Pero hay bullicio y hay ruidos, sonidos agradables y estridencias molestas, casi físicamente dolorosas. Sin algunos sonidos, olores y sabores no existiría la Fiesta, porque la Fiesta es eminentemente sensorial. Una feliz amalgama sensitiva de colores, de aromas, de cadencias, de emociones también. Y así, un desfile sin música, sin la algarabía de la gente expectante, es un triste espectáculo, como un pájaro mudo. Y es absolutamente imprescindible el estruendo en las mascletás, en las tracas, en las apoteosis de los castillos de fuegos artificiales, para que el pueblo aplauda y no se sienta defraudado gritando «de segóo». Esos ruidos de la pólvora estallando se funden con su olor acre, con su sabor recio, con la trepidación que nos sacude desde las raíces y nos vincula a las generaciones que han forjado nuestra historia festera. Sin pólvora y ruido la Fiesta no estaría completa, sin música tampoco y sin algazara y sin alegría. Porque es la Fiesta ilusión y dicha, sano gozo del pueblo del que nació y por la que late espléndidamente desde los fundamentos de la tradición hasta ese horizonte cercano de su centenario. A mí me gustan esos ruidos festeros, me hacen vibrar de vida cada año despertando recuerdos que se acompasan al frescor de la brisa, al olor y al sabor de las comidas típicas, a la luz deslumbrante del sol que está en su cenit, al multicolor brillo del fuego alimentado por el arte ingenioso que he visto en cada hoguera, en esos monumentos de cartón y madera que muestran cada año, sin paréntesis desde hace casi un siglo, nuestra mordaz crítica alicantina.

Sin embargo, la Fiesta, a mi entender, ha emprendido un camino peligroso y dañino, que no la beneficia y que suscita cada vez más quejas y rechazos razonables. Y no es tanto el bloqueo de las calles por racós y barracas, porque es bueno que el pueblo unos días al año se enseñoree de la ciudad y le quite su predominio al tráfico de máquinas rodantes. Lo malo es ese despliegue monstruoso de altavoces gigantes, de watios y decibelios para que, en vez de música, solo se escuche un infernal ruido, una estridencia salvaje y perniciosa, molesta, irrespetuosamente enemiga del derecho al descanso de ancianos, de enfermos, del que quiera.

Siempre fueron las barracas, plantadas en nuestras calles por vecinos y peñas, complemento típicamente alicantino de las Hogueras. Y durante mi juventud, por las noches la música que desde ellas se oía arrullaba los sueños, era un delicioso acompañamiento en las tibias veladas del verano recién estrenado. Hoy en ellas impera la ley del sonido más alto cada vez, del estrépito más escandaloso, del fragor más enloquecido, del ruido más brutal y dañino, del que tal vez saquen provecho algunos elementos ajenos a la Fiesta, que así la están degradando y embruteciendo sin importarles nada, es mi opinión, como no sea el propio valimiento de sus intereses privados y comerciales. No perdamos el control de nuestra Fiesta, porque cuando las fiestas se desmadran, ya no son fiestas, son sufrimiento.