Aplausos y pitos

Quiero comenzar diciendo que no estoy de acuerdo con el hecho de que el jefe de una Iglesia se dirija a los representantes de un país laico. El jefe de una iglesia debe dirigirse a sus fieles. Siempre me ha repugnado que los obispos hablen en los medios de comunicación pública dando doctrina sobre lo divino y lo humano a toda la sociedad. Porque la sociedad no es una iglesia que se guíe por dogmas o por una determinada moral sino por la ética universal. Los ciudadanos de un país tienen que guiarse por la Constitución, no por los Evangelios y las Encíclicas papales. Cuando la doctrina de la Iglesia se opone a la eutanasia porque Dios da la vida y él es el dueño de ella, ¿qué fuerza tiene el argumento para un ciudadano ateo? Cuando la Iglesia sostiene que las relaciones homosexuales son pecado, ¿qué valor tiene esa tesis para quien no acepta ni entiende esa categoría moral ni cree en la existencia del infierno?

¿Qué tipo de alocución pronunció el pontífice en el Parlamento español? ¿Fue un discurso? ¿Fue una homilía? ¿Fue un mitin? Otra cosa es que León XIV hubiese visitado nuestro país como Jefe del Estado Vaticano. En ese caso se le hubiesen rendido honores de Jefe de Estado, hubiese mantenido reuniones con el gobierno y la oposición, pero, probablemente, no hubiésemos recibido una catequesis tras otra.

Los siete minutos y dos segundos que duró el aplauso de los diputados al Papa León XIV pudieron prolongarse no se sabe cuánto si el Papa no se hubiera ausentado, dando la espalda a los diputados y diputadas que permanecían de pie en sus escaños aplaudiendo con mayor o menor entusiasmo. No he visto a nadie ausentarse en pleno aplauso. ¿Qué hubiera sucedido si el Papa hubiese permanecido de pie al lado de la presidenta del Congreso, que hablaba con el Papa mientras la cámara nos mostraba sus manos aplaudiendo? La presidenta no sabía qué hacer para aliviar la evidente tensión que todo el mundo sentía de un lado y otro de las cámaras. El Papa tampoco sabía muy bien qué hacer para que el aplauso finalizase.

¿Qué aplaudían? ¿Por qué ese aplauso interminable? Es probable que cada partido pretendiera subrayar con el aplauso aquella parte del discurso papal que refrendaba sus tesis. Y así, los partidos de izquierda agradecían al Pontífice sus planteamientos sobre la inmigración mientras la derecha le felicitaría por sus ideas sobre el aborto y la eutanasia o sobre la libertad de las familias para elegir la educación que deseen para sus hijos.

Tras un discurso de Iósif Stalin en la Unión Soviética los asistentes aplaudieron durante 45 minutos porque nadie quería ser el primero en dejar de aplaudir. El temor a ser considerados desleales al régimen y las consecuencias de ser los primeros en detenerse generaron ese aplauso interminable. No sé si en este caso, nadie quería ser señalado como el primero que abandonaba el sendero de la cortesía. Me ha gustado escuchar a algunos parlamentarios de izquierdas que se excedieron en los aplausos.

Yo pensaba, mientras escuchaba la intervención de León XIV, en el papel que está desempeñando la Iglesia Católica en el gravísimo problema del sexismo. Y ese pensamiento transformaba los aplausos en pitos. Cada vez que una mujer muere a manos de su pareja se producen escenas de dolor, de rabia y de indignación. Siempre me pregunto, cuando ocurre una tragedia de este tipo, por las causas que la provocan, es decir, por las causas del sexismo: las costumbres discriminatorias, el lenguaje sexista, los estereotipos y las tradiciones machistas… Una de ellas, no me cabe la menor duda, es el androcentrismo de las religiones. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI haya una institución que prohíbe a las mujeres el acceso al sacerdocio y al poder? No es ni imaginable que una asociación que hoy se pretenda crear, tenga en sus estatutos una cláusula que prohíba a las mujeres pertenecer a la junta directiva y asumir la presidencia de la misma. No encontraríamos en el mundo civilizado ni un solo juez que respaldase la normativa. Y ahí tenemos a la Santa Madre Iglesia manteniendo esta increíble discriminación durante siglos.

Recuerdo haber escrito un artículo sobre este tema a raíz de una Carta Pastoral que el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, escribió a los Obispos de la Iglesia Católica sobre el papel de las mujeres en la Iglesia y en el mundo. En ese artículo me preguntaba: ¿por qué no puede haber una cardenala que les escriba a las obispas sobre el papel de los hombres en la Iglesia y en el mundo? ¿Qué les pasa a las mujeres? ¿Son malas por naturaleza? ¿Son torpes, incompetentes, estúpidas?

Cuesta entender cuáles son las razones que justifican el mantenimiento del statu quo. Decir que Jesús eligió para el apostolado solo a varones resulta inconsistente. La propia Iglesia anula el argumento cuando exige a sus sacerdotes el celibato, ya que los apóstoles estaban casados. He oído y leído argumentos insólitos para justificar la excusión de las mujeres a la ordenación sacerdotal, como el de decir que, como las mujeres son por naturaleza chismosa no iban a ser capaces de mantener el secreto de confesión.

Hoy, que se demanda paridad en cargos y nombramientos nos encontramos con la Conferencia Episcopal que presidió estos días el Papa, en la que solo había varones. ¿No les da vergüenza cuando se reúnen la exclusión de la mitad (de más de la mitad) de la feligresía? ¿Las religiosas y las mujeres creyentes no se sienten discriminadas? Me gusta repetirlo: no hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido (la oprimida, en este caso) mete en su cabeza los esquemas del opresor. ¿No hay sacerdotes sensibles a esta inexplicable e injustificable situación?

En aquel lejano artículo decía que posiblemente el señor cardenal me respondiese diciendo que las cosas son así en la Iglesia porque Dios quiso desde el primer momento que las cosas fueran así: primero creó al hombre y de una de sus costillas, posteriormente, creó a la mujer. En ese gesto el creador manifestó la primacía del varón sobre la mujer.

Voy a proponer otro comienzo diferente en el que Dios crea primero a Eva, solo a Eva. Y después de mucho tiempo Eva se presentó ante Dios y le dijo:

Señor, me encuentro muy aburrida, sola en el paraíso. No tengo con quién hablar. Los animales no me entienden. No sé muy bien qué hacer día tras día.

Dios le dijo:

En mi inmensa sabiduría he visto tu problema y, con esa inmensa sabiduría, he encontrado la solución.

¿Cuál es la solución, Señor?, dijo Eva con curiosidad.

Voy a crear un hombre, dijo Dios.

Eva, sorprendida, preguntó:

¿Un hombre? ¿Qué es eso?

El hombre, dijo Dios, va a ser una criatura con mecanismos intelectuales muy planos. Le voy a hacer más fuerte físicamente que tú para que crea que te protege, pero las decisiones importantes las vas a tomar tú. Va a llevar en los genes la afición por un deporte consistente en que, once contra once, tengan que meter un balón en la portería contraria. Con el hombre podrás hablar, aunque a veces tendrás que discutir.

Eva, que había escuchado con gran interés, respondió:

Me parece muy bien. Creo que voy a estar mejor que como estoy. Pero, ¿esto tiene algún secreto, alguna clave oculta que deba conocer?

Sí, Eva, has pensado con inteligencia. Hay un secreto que debes conocer.

¿Cuál es, Señor?

Que como el hombre va a ser una criatura tan engreída y tan infantil, para que se sienta bien, solo para que se sienta bien, le vamos a hacer creer que le creé a él antes que a ti y que a ti te saqué de una costilla suya. Y ese va a ser nuestro secreto, de mujer a mujer.

El androcentrismo de la Iglesia no se encuentra solo en la inaccesibilidad de las mujeres al sacerdocio y, por consiguiente, al poder. El modelo para los varones es Jesús, el Salvador, el Redentor, plenamente entregado a la esfera pública. El modelo para las mujeres es una Virgen, humilde, sencilla, recogida en el ámbito privado de la casa.

Como es de todos conocido existe la figura de Dios Padre, pero no la de Dios Madre. Hablamos de los ángeles y de los arcángeles solo en masculino. Conocemos a los Padres de la Iglesia, con alguna excepción que confirma la regla.

En la primera Carta a los Corintios (11:3) San Pablo dice que “la cabeza de la mujer es el varón”. En la misma Carta (14:34-35) pide que “las mujeres guarden silencio en las asambleas”. En la Carta a los Efesios (5:22-24) escribe: "Las mujeres deben estar sometidas a sus maridos". Ya sé que hay que situar estos escritos en su contexto histórico.

Algunos pitos pueden ser saludables para hacer autocrítica. Más que los aplausos. Creo que esta posición androcéntrica los merece. También serían provechosos algunos pitos dedicados a los casos de pederastia, de cuyas víctimas el Papa no ha dicho ni media palabra durante su visita.