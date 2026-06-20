Circunstancias

En mi colegio había un repetidor del que se decía que llevaba una navaja. Nunca vi la navaja. Nadie vio la navaja. Es posible que la propia navaja ignorara su existencia.

Pero el rumor corría por los pasillos con una eficacia que ya habrían querido para sí algunos servicios de inteligencia.

Aquello eran los años ochenta. En Carrús Este muchos chavales habían aprendido más de la vida viendo películas tipo Perros Callejeros que prestando atención en clase. Bastaba con repetir curso, fumar a escondidas y caminar con las manos en los bolsillos para adquirir una reputación considerable.

Tampoco ayudaba la estética. Había rockers. Había heavies. Y había quien parecía haber construido toda su personalidad alrededor de una cazadora vaquera y dos cintas de casete.

La verdad es que la mayoría estábamos más o menos ahí. Intentando encontrar el camino adecuado. Queriendo parecernos a nuestros hermanos mayores. Procurando no desentonar demasiado.

Aquellas cosas se tomaban muy en serio. Hoy un adolescente puede escuchar cinco estilos musicales distintos en una tarde sin que ocurra nada. Entonces una camiseta equivocada podía convertir el recreo en una experiencia más intensa de lo recomendable.

El famoso chaval de la navaja reunía varias de las condiciones necesarias para convertirse en leyenda. Y un día decidió emprenderla a guantazos contra uno de nosotros detrás del colegio. Era el escenario habitual para ese tipo de asuntos. Sin profesores. Sin demasiados testigos. Y, según parecía, sin riesgos.

Lo que ocurre es que las matemáticas nunca han sido una ciencia exacta. Nos podía ganar en altura. En fama. En mala leche. Pero tenía un problema. Éramos más. Y aquel día eligió precisamente al único de nosotros que sabía dónde golpear.

La pelea duró poco. Mucho menos de lo que duraron las historias que vinieron después. Terminó con un labio roto. Y terminó con la leyenda.

A partir de entonces dejó de parecer peligroso. Después dejó de parecer importante. Y, poco a poco, desapareció. Si mañana reuniéramos a toda aquella clase para una cena, sospecho que pocos recordarían siquiera su nombre.

Con los años he pensado muchas veces en aquello. No porque me parezca un ejemplo de resolución de conflictos. Ni porque crea que los problemas se arreglan a puñetazos. La experiencia suele demostrar exactamente lo contrario.

Lo recuerdo por otra razón. Porque fue una de las primeras veces que descubrí la distancia que existe entre la leyenda y la persona.

A partir de entonces dejó de parecer un personaje. Empezó a parecer un chaval. Y eso cambió bastantes cosas.

A mí me bastó con hacerme amigo suyo. Nos unió el baloncesto. Aquellos play-offs entre el Real Madrid de Fernando Martín y el Barça de Audie Norris que durante unas semanas parecían más importantes que la política internacional. Un día subí a su casa para ver el último partido de aquella liga. Y allí entendí muchas cosas.

Tenía un hermano del que nunca hablaba. Nunca. Todas las mañanas lo llevaban a un colegio de educación especial. Después volvía a casa. Y allí pasaba buena parte del día. Recuerdo perfectamente la sensación de entrar en aquella vivienda. Desde fuera era una casa normal. Desde dentro era otra cosa. Recuerdo al hermano. Recuerdo su mirada. Y recuerdo salir de allí con una sensación difícil de explicar. No porque entendiera su vida. Ni porque entendiera la de su familia. Entendí algo mucho más sencillo. Que hay batallas que se libran lejos de los patios del colegio. Y que uno nunca sabe qué carga lleva encima la persona que tiene delante.

Por eso me cuesta tanto escuchar que los chavales de ahora son distintos. No veo diferencias fundamentales. Siguen llegando al colegio con problemas que no han elegido. Siguen intentando encajar, metiendo la pata y buscando atención.

Los escenarios cambian. Las personas bastante menos.

Lo que sí me desconcierta son los adultos. Porque los adolescentes tienen una excusa razonable. Todavía están aprendiendo. Todavía pueden cambiar. Todavía están a tiempo.

Lo extraño es encontrarse con personas que llevan décadas alimentando la misma rabia. Personas que necesitan un enemigo permanente. Personas que convierten cualquier discrepancia en una batalla. Personas que parecen haberse quedado atrapadas para siempre en aquel patio del colegio. Y ahí es donde empiezo a perderme. Porque entiendo al chaval de catorce años que no sabe qué hacer con su enfado. Lo que me cuesta entender es al adulto que lleva treinta años cultivándolo.

Quizá por eso sigo recordando al muchacho de la navaja. No por la navaja. Ni por la pelea. Ni siquiera por los rumores. Lo recuerdo porque fue una de las primeras personas que me enseñó algo útil. No sobre los abusones. Ni siquiera sobre los demás. Sino sobre la facilidad con la que juzgamos a la gente antes de entenderla.

Con él empecé a sospechar que detrás de casi todos los matones había algo más que un matón. Y fue entonces cuando empecé a entender una palabra que hasta ese momento apenas significaba nada para mí: circunstancias.