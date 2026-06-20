Cuando tenía quince meses tuve quemaduras de segundo grado en la cara. En uno de esos impulsos por querer descubrir el mundo y, según me cuenta mi madre, en el instante en el que ella se dio la vuelta para coger una taza del armario de la cocina, yo me agarré a los pomos de las puertas inferiores, me puse de pie, cogí el mango del calentador que estaba al fuego con la intención de mirar qué había dentro y me vertí el contenido, café hirviendo, en la cara. Mi madre cuenta que los gritos eran tan espeluznantes que su primera reacción fue meterme la cara debajo del chorro de agua fría y, por consejo de una vecina que estaba de visita, untarme la cara con mantequilla. Lo siguiente que recuerda es mi llanto y el suyo. Un viaje en coche y la prisa por llegar al materno. A los médicos corriendo de un lado al otro y la premura con la que me separaron de sus brazos.

Pasé semanas ingresada y muchísimo tiempo sin poder ver la luz del sol una vez que me dieron el alta. Narra mi madre que aquella noche salió del materno, fue a la iglesia de Santa Rita, y entró de rodillas implorándole a la virgen por mí. Pobre mujer. No hay día que cuente esa anécdota sin añurgarse. Entre las muchas secuelas que me quedaron tras el incidente -pudo ser muchísimo peor- está la sensibilidad de mi piel que no me permite usar productos cosméticos ni siquiera los dermatológicamente testados. Por lo que tuve que aprender a vivir con el complejo de ir por la vida a cara lavada y sin una pizca de maquillaje.

Esto, durante mi adolescencia, fue realmente duro. Mis amigas siempre iban maquilladas, perfectas y con las pieles tersas y brillantes y yo, bueno, yo hacía lo que podía. Alguna vez cometí el error de maquillarme y la reacción alérgica fue tal que podía quitarme la piel como mismo hacían los protagonistas de la serie «V: invasión extraterrestre». Este recuerdo emerge de la oscuridad del desván de mi memoria tras leerme el libro de Leticia Sala «Dame veneno que quiero vivir: skincare, bótox, miedo a envejecer y linaje femenino». En él, la autora hace un recorrido histórico a través de la presión a la que la mujer siempre ha estado sometida en cuestiones de belleza.

El libro está muy bien documentado y cuenta con citas que demuestran que Sala es una mujer muy leída y con una amplia biblioteca en su haber. El texto relaciona la añoranza por los recuerdos de una niña que observaba a su madre -como la de muchas de nosotras- embadurnarse con la crema Nivea, con el culto a la eterna juventud de siglos pasados y la tiranía a la que estamos condenadas actualmente para permanecer con un rostro aniñado, terso y luminoso.

Describe la escritora en su ensayo que desde la antigüedad hasta principios del siglo XX era común usar sustancias letales como el cianuro, el plomo o el mercurio en el maquillaje con el fin de cumplir con unos estándares de belleza que ensalzaban una piel extremadamente blanca. «Estándares de belleza», tres palabras que siempre nos han condicionado físicamente. Que si la piel muy blanca, que si ahora muy morena. Que si flacas, que si con curvas. Que si los labios finos y ahora gruesos. Un sin vivir. Sala plantea en el texto una sabia pregunta que le hace su hija de tres años: «Mamá, ¿por qué papá no usa cremas y tú sí?». Corramos un tupido velo.

La autora, además de hacernos un recorrido por la historia de las diferentes torturas a las que hemos estado expuestas las mujeres para aparentar jóvenes, también muestra sus miedos y sus contradicciones cotidianas ante el uso del bótox, del ácido hialurónico o de cualquier otro tratamiento estético invasivo. No lo hace desde el moralismo ni desde la certeza. Se muestra como una mujer llena de dudas que intenta ser fiel al paso del tiempo y a los estragos que este pueda causar sin perder de vista que también ella es presa fácil de querer mantenerse joven. Reflexiona, a su vez, sobre la visión de la mujer anciana sabia y del edadismo, así como, sin esconderse y sin pelos en la lengua, denuncia las macabras tácticas que Sephora Kids usa para captar la atención de las niñas y que, con apenas seis años, ya usen productos cosméticos para evitar el envejecimiento. Perverso, cuando menos, perverso.

Ya he contado en algún artículo la de veces que me han aconsejado que me pinche por aquí o por allá para mejorar mi aspecto. Ahora, gracias a Sala, sé que a esas recomendaciones se les denomina «violencia estética». ¿Se imaginan ustedes en qué puedo mutar si uso alguno de esos tratamientos tan agresivos si con una pizca de maquillaje me convierto en el hombre elefante? Les recomiendo que lean este ensayo sean mujeres u hombres. A las mujeres, para recordarles que muchas de las decisiones relacionadas con nuestro aspecto están dictadas por otros, lo que nos priva, de algún modo, de nuestra libertad individual. A los hombres, para hacerles reflexionar acerca de aquello que les atrae. A lo mejor no son dueños de su deseo, sino que también viene impuesto de fuera. Vamos todos a darle una vueltita leyendo «Dame veneno que quiero vivir: skincare, bótox, miedo a envejecer y linaje femenino».