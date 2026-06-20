Hogueras sin tasa

Ya sabemos que les Fogueres de Sant Joan son la excusa y el fuego es el reclamo para convertir las calles de Alicante en un descomunal jolgorio que atraerá a centenares de miles de personas. Bueno, la verdad es que es muy difícil conocer a ciencia cierta la cifra de visitantes porque desde hace tiempo el propio Ayuntamiento se empeña en hacerse trampas al solitario. Mientras su Patronato Municipal de Turismo afirma que en todo el año 2025 visitaron la ciudad 1,5 millones de personas, el alcalde, Luis Barcala, informó solemnemente que dos millones de visitantes acudieron a nuestras Fogueres: algo no cuadra, como siempre. Y es que las cifras son como las escopetas, las carga el diablo.

Desde que el 22 de marzo de 1928 la sociedad Alicante Atracción celebrara su primera reunión para debatir la celebración de unas fiestas durante la festividad de Sant Joan, tratando con ello de atraer turismo a la ciudad de la misma forma que lo venía haciendo la ciudad de València con sus Fallas, Alicante se ha acostumbrado a acoger y convivir con forasteros atraídos por sus monumentos, por las mascletás, los desfiles, la pólvora y la Cremà, que han ido creciendo en número y grandiosidad. Al igual que lo han hecho también los botellones, los racós, las xarangas y los espectáculos de todo tipo, muchos de ellos improvisados en calles y plazas convertidas en fiestódromos a lo largo de estas fechas.

Días de fuego, arte y tradición según reza la propaganda oficial de la Federació, fruto de la energía colectiva de un buen número de personas que trabajan todo el año para el mantenimiento de estas celebraciones mediante la recreación de imaginarios colectivos que generan cohesión social, tan importante en estos momentos. Todo ello con el máximo exponente en unos monumentos fogueriles que suscitan admiración, pero que han ido perdiendo la necesaria crítica en muchos de ellos para no incomodar a quien reparte dinero y aprueba permisos.

Pero también son unas fechas en las que la ciudad se convierte en una gigantesca barra de discoteca nocturna, con espacios y racós de todo pelaje que compiten por atraer a más y más gente con su música atronadora, donde el alcohol y los surtidores de cerveza se convierten en gasolina para una juerga sin fin. Todo ello con una mentalidad muy alejada al BIC de las Hogueras. La ciudad, especialmente el centro y sus barrios tradicionales, rendidos y entregados a la fiesta y al desenfreno, particularmente por las noches, cuando todos los gatos son pardos.

Estos días escucharemos decir que son alicantinos todos los que se sumergen en las Fogueres, como declararán muchos políticos y responsables públicos entusiasmados antes de dispararse las mascletás en la plaza de los Luceros. Pero muchas de esas personas extranjeras que participarán en ellas e incluso que las harán posibles con trabajos clandestinos por horas, no tendrían derecho a regularizarse y disponer de permisos de residencia y trabajo, según lo que hace pocas semanas aprobaron en el pleno del Ayuntamiento el Partido Popular y Vox en esa coreografía tan apretada que bailan juntos en tantos sitios.

Entregaremos nuestra ciudad por entero, como el que deja su casa, a esos cientos de miles de visitantes para que disfruten y se diviertan, aunque sean cada vez más los que opten por una gentrificación festiva temporal y la abandonen, ante la imposibilidad de tener la paz y tranquilidad a la que también aspiran. Y para ello, un ejército de operarios, trabajadores municipales, funcionarios y fuerzas de seguridad darán lo mejor de sí mismos para que la ciudad tenga limpieza entre tanta suciedad, para que por las calles se pueda circular ante tantas vías cortadas y tanto gentío, para que parques y jardines aparezcan lo menos descompuestos posible, para que haya seguridad y tranquilidad entre la algarabía y la multitud, sin olvidar todos los dispositivos médicos que atenderán las emergencias sanitarias para tantas personas, incluyendo no pocas intoxicaciones etílicas.

Convertir la ciudad en un chiringuito de playa flanqueado por las Fogueres y salpicada por los petardos tiene un coste y un precio, que se justifica en nombre de la Fiesta. Todo por la Fiesta, se afirma. Pero mientras los vecinos corremos con los gastos, algunos recogen los beneficios sin revertir un céntimo en la Fiesta y muchos más pueden divertirse de gratis porque son otros los que pagan la diversión. Prioridad nacional lo llaman quienes no dudan de que esta maltratada ciudad y sus vecinos tengamos que cargar en exclusiva sobre nuestras espaldas con todo ello.

Es el momento de poner sobre la mesa la necesidad de implantar una tasa turística justa y equitativa como instrumento de corresponsabilidad fiscal, compromiso con el destino que se disfruta, apoyo a los gastos y el mantenimiento de la ciudad, así como también para mejorar la convivencia.

Ahora que se aproxima el centenario de las Hogueras y se plantea como exigencia vincular a toda la ciudad y a todos los sectores, es el momento de incorporar, también, el debate de tasas turísticas a sectores que disfrutan y se benefician de tanto sin coste alguno, gracias a los esfuerzos y sacrificios de los vecinos. En beneficio de la Fiesta, pero también para tratar de mejorar una ciudad como Alicante que tiene tantas necesidades y carencias pendientes de atender.