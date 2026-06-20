Las joyas de la corona y los ángeles custodios

A raíz de la visita del Santo Padre, he dado en reflexionar sobre antiguas doctrinas en las que fui adoctrinado cuando en España no existía el adoctrinamiento, y todo saber y dogma se recibía por ciencia infusa o taumatúrgica acción sacerdotal o de ministros de Información y Turismo, fuera con imposición de manos o leyéndote la cartilla. Y en esa que cae ante mis ojos un estudio que se hizo con motivo del viaje en el que se pregunta a la ciudadanía por sus credos. Aquello fue para impresionarse, en especial por la cantidad de dogmas a la carta que tienen los creyentes, que lo son. Abundan herejías y confusiones, a veces hasta las que llevan al pecado mortal. Ahí se ve lo muy adoctrinados, pero mal adoctrinados que vamos. Se mezclan los que hablan con muertos, o, al menos, ven fantasmas, los aficionados al tarot, con los creyentes en la reencarnación -lástima que no pregunten en qué quieren reencarnarse-.

Lo que más me conmovió es que un 23 % de ciudadanos crean en el ángel de la guarda, o ángel custodio, dicho con mayor galanura teológica. En esto nuestros compatriotas fieles no se equivocan: el Catecismo de la Iglesia Católica reconoce su existencia en el número 336: desde que nacemos hasta que morimos estamos rodeados por un angelillo que nos protege e intercede por nosotros. No se aclara qué hacen antes y a qué se dedican después, aunque no creo que se reencarnen ni jueguen al tarot. La bondad angélica, como todas las cosas invisibles con las que la Iglesia nos glorifica, es ambigua, pues no sabemos si algunas gentes tienen ángeles vagos o inútiles. Pero discernir esto nos llevaría muy lejos, hasta la otra vida, pues deberíamos empezar con la Gracia, el libre albedrío y todas esas cosas sobre las que hoy no se adoctrina en las umbrosas sacristías. Y no me piense usted mal, por Dios.

Viene todo esto a la idea que en la izquierda concebimos que Zapatero era nuestro ángel de la guarda, y le decíamos, “dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día”. Ahora ya no. Una pena, porque en la izquierda somos muy dados a confiar en los milagros. Y ahora nos quedan pocas angelicales presencias, quizá Gabilondo y Del Bosque. En fin, así es la vida. Por eso todos decimos que no puede ser, que hay algo en “lo de Zapatero” que no nos explicamos.

O sea: proclamamos nuestra fe: creemos sin ver. Al fin y al cabo, tener fe es como otorgarle a Dios una infinita presunción de inocencia, de la que Él se aprovecha, teniéndonos finitamente en prisión preventiva. Lo malo es si lo que hay que ver lo ven la UCO, la Fiscalía y los jueces, que una cosa es que anden revueltos y luciferinos y otra que ya es bueno que alguien lea los sumarios y los entienda. A todos nos da pena Zapatero -digo un “todos” mayestático, que a algunas jaurías no- pero sobre todo porque si nos preguntan de qué caídas concretas le acusan, es difícil decirlo: una cosa de tráfico de influencias, parece. Pero la pregunta auténtica es cómo alguien como él, con sus alas bien puestas e iridiscentes, a lo Fra Angelico, dio en mancharse de petróleo y otros combustibles abominables, alimento del infierno.

Por eso se habla de las joyas. Quizá regalito de un reyezuelo de esos de los que siempre decimos cosas la mar de feas. ¡Si no son ni cristianos! Lo mismo por eso, el bueno de ZP pensó que no era pecado recibir pedrería. Sea por lo que sea, a la comunidad de piadosos comunes no nos acaba de convencer que un presidente de Gobierno se traiga de una visita un souvenir de Alí Babá. Seguiremos aguardando explicaciones, pero ya veremos si no hay que esperar a alguna reencarnación. Porque aquí lo de que quien esté libre de culpa tire la primera piedra, preciosa, sería grave heterodoxia.

Pero, a lo que vamos: ¿en qué estaba pensando el ángel de la guarda de Zapatero cuando lo vio coger lo que, presuntamente, presuntamente, presuntamente, aceptó? Se ve que estaba distraído. O que en tierra de infieles su jurisdicción mengua: miren si no el ridículo de Trump con lo de Irán. No sé si llegaremos a enterarnos. Pero ya sería bueno que un pool de periodistas y teólogos de distintas cataduras, fuera preparando un catecismo con los mejores y extraños casos de sospechas de la democracia. Lo de las joyas no debería faltar.

Y mientras el país está en estas cosas del ajuar, el presidente de los empresarios, señor Garamendi, se explaya con desenfadadas opiniones sobre todo lo divino y lo humano. ¿O solo sobre lo divino?, ¿o solo sobre lo humano? No sé. Lo que vamos sabiendo es que cuando un superjefe empresarial se pone lenguaraz, así en plan “alguien debe hablar claro”, más vale que la mayoría se ponga a temblar. Lo de la redistribución temporal de los subsidios por baja médica puede parecer hasta razonable en una primera leída. Pero con la segunda uno va dándose cuenta de que trata de empezar a configurar un clima en el que los recortes a los trabajadores vayan normalizándose. Porque ellos -los grandes empresarios- no adoctrinan, vamos, ¡qué idea!; pero, por si acaso, van conformando una imagen de los “recursos humanos”, que han obtenido mejores salarios y estabilidad en estos años, como unos ladrones de tiempo a sus bolsillos y a la patria. Y, de paso, ponen en entredicho la profesionalidad de los médicos en el sistema público sanitario: dos ángeles por el precio de uno.

Y el caso es que el señor Garamendi tiene sobrados medios para llevarlo a mesas de negociación, para plantearlo al Gobierno. Lo mismo es que este Gobierno no le apaña. Yo entiendo que no existan muy a gusto. Un purgatorio están pasando, los pobres. Pero la cosa tampoco llega a infernal. Que Dios aprieta, pero no ahoga: he ahí la esencia de la lucha de clases. Pero una pasadita por una mayoría ultraliberal no amarga a ningún santo. Y más cuando, ¡oh sagrada coincidencia!, el siempre coherente y veraz Feijóo, ha reconocido que apetece, si así Dios lo dispone, negociar con Vox y hasta cobijarlos en el Gobierno. Para evitar que nos adoctrinen unos y otras y otros y los de más allá. Feijóo es un ejemplo proverbial de político que se reencarna en cuestión de semanas. Lo que no sé es cuando se reúnan los ángeles de la guarda de Garamendi, Feijóo y Abascal qué harán. Lo más seguro: hacer burla al de Zapatero. Al de Sánchez no, que muerde.

Garamendi redondea la cosa y hace pública profesión de que hay que acabar con la corrupción. Yo estoy de acuerdo. Y me gusta que lo diga Garamendi, incluso en este mal paso. Lo que no sé es por qué no lo dice, con mayor enfado, con mayor vigor, con más alta unción, cuando aparecen empresarios en casos de corrupción. Porque así, de una mirada rápida, en bastantes casos hay algún empresario, o una trama, corrompiendo o aceptando toques de pluma angelical, o bañándose en los reflejos de los diamantes del poder. O haciendo un poder a propósito para sus martingalas.

¿No hay nadie que se lo explique al señor Garamendi? Yo le diría que no están los tiempos para estas hipocresías, que a ver cuántos empresarios han sido expulsados de sus organizaciones por incurrir en corrupción, o solo por ser sospechoso, imputado, investigado o esas cosas que si es un político se hunden los siete cielos. Estos asuntos los tengo hablados con santos y demonios y hay algo que es muy peligroso: hay demasiados empresarios firmemente convencidos de tres cosas: 1) si puedes influir en el poder, influye; todo lo que puedas, sin piedad ni caridad. 2) Dadas las limitaciones que impone esto llamado Estado Social y el adoctrinamiento en igualdad, es imposible alcanzar todos los beneficios posibles si no pisas la línea de demarcación de lo correcto y lo incorrecto. 3) La transparencia es para tontos y pobres.

¿Predico yo que todos los empresarios son corruptos? ¡Cielos!, ¡claro que no! Pero sí pueden predicar algunos empresarios de nota que todos los políticos -al menos los de izquierda- lo son, o mentirosos, o que lo serán cuando se reencarnen. Ellos no, que ellos son de los que regalan. Algunos hasta tienen en nómina a su ángel custodio.