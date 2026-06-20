Todos sabemos que gran parte de los reflejos los traemos en nuestra cartera genética para garantizar la supervivencia de la especie, porque sin algunos de ellos lo tendríamos bastante difícil.

Lo fantástico de los reflejos es que muchos de ellos se mantienen toda la vida con nosotros como el reflejo de paracaídas o el palpebral, mientras que muchos otros desaparecen porque la sabia naturaleza entiende que ya no los necesitamos para nada útil.

Entre estos últimos se encuentra el reflejo de succión, ese arco involuntario que consigue que mamemos todo lo que se aproxime a nuestros labios durante los primeros meses de vida porque, teóricamente, cuando alcanzamos los seis meses, este maravilloso reflejo que nos ayuda a comer desaparece.

Pero esta teoría fracasa estrepitosamente en demasiados casos porque, lejos de desaparecer, el reflejo se agudiza con el paso de los años. Se vive como una necesidad vital que posiblemente esté enraizada en la memoria remota de la lactancia materna, pero que de alguna forma te impregna de deseos que se van fraguando con el paso del tiempo y que te llevan a compensar, con desesperación, la autocomplacencia.

De ahí que pasemos de ser mamadores por necesidad primaria para la supervivencia a mamadores por el mero hecho de satisfacer deseos confesables e inconfesables.

El reflejo de succión, automático e involuntario, pasa a ser un movimiento balístico premeditado y voluntario. Nuestro insigne Freud se detuvo en estudiar las fases del desarrollo sexual humano y en su fase oral describe el acrecentamiento libidinoso del placer sexual que obtenemos excitando la boca y los labios cuando engullimos la comida materna.

Acto seguido transportamos estos placeres a multitud de situaciones que nos reportan fruiciones bucales, labiales y palatinas. Uno de los mayores traumas de la infancia es cuando te quitan el chupete, ese preciado objeto de deseo que te deja desconsolado y afligido hasta que consigues sustituirlo por otro elemento que se deje chupar sin remilgos sociales, como tu inocente dedo pulgar.

Cuando estamos creciditos recurrimos al Chupa Chups o a los helados en el mejor de los casos y, en el peor, al tabaco y otras cosas malsanas de chupar. Pero lo que siempre estará omnipresente en nuestro repertorio mamador, serán todas y cada una de las prácticas sexuales en las que interviene la boca.

Finalmente, también contamos con un grupo muy numeroso de chupópteros y mamones profesionales que no se hartan nunca de succionar todo lo que se le pone a tiro. Adquieren la forma más peyorativa del verbo mamar, mamoneando a diestro y siniestro sin el más mínimo resquicio de rubor o vergüenza. La ubicación más clásica de estos sujetos es la política, el sindicato, la religión y la banca, pero esta es otra historia.