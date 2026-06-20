La rica y el inmigrante

"Dreams" ★★★ Director: Michel Franco Reparto: Hugo Silva, Susi Sánchez

Áspera como una lija y siempre incómoda de ver, Dreams es un nuevo acercamiento del siempre interesante Michel Franco hacia sus temas de cabecera, la lucha de clases y la xenofobia. El mejicano que alcanzó fama con Doble orden llega más lejos con esta historia sin concesiones. Aquí nos adentramos en una relación descompensada, la de una rica heredera con un joven bailarín inmigrante mejicano.

El arranque de Dreams es explícito. En plena noche, un camión repleto de extranjeros que tratan de cruzar la frontera, gritan y zarandean el vehículo, angustiados por la claustrofobia que les provoca estar encerrados en la oscuridad.

De ahí saltamos al mundo del lujo y la clase alta. Jessica Chastain, sofisticadísima, rica heredera de una familia de empresarios, queda prendada por un joven bailarín mejicano, un efebo de libro. Lo que da pie a una relación tormentosa, en la que prima el impulso sexual y para la que no se escatiman planos explícitos con la pareja completamente entregada. Los "sueños" del título atañen a ambos, convencidos de que alcanzarán, a su manera, lo que tanto ansían. Pero nada es lo que parece. En su tramo final la película destapa la realidad más cruda, da un volantazo, y nos golpea donde más nos duele. Puro Michel Franco. Salimos de la sala conmocionados por uno de los gritos más terribles de cuantos hemos escuchado en una pantalla en los últimos años. Dreams participó en el Festival de Berlín de 2025.