─Estoy revisando los periódicos tras la visita de León a España.

─Pues cuéntame, JC, que he estado un poco despistado atendiendo una revuelta en Betelgeuse.

─El viaje ha estado bien, así en resumen. Mucha gente, muchos vítores, muchos aplausos y una actitud amable por su parte.

─Pero detecto algo en tu tono…

─Ya sabes, siempre hay aspectos que no concuerdan. León ha tenido intervenciones profundas, tocando muchos aspectos relevantes que afectan no solamente a la comunidad católica, sino a toda la Humanidad.

─Pues resúmemelos, que me interesan.

─León ha insistido en la libertad religiosa, que ha equiparado a la libertad interior. Ha reconocido el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte, desechando tanto el aborto como la eutanasia. Ha calificado a la familia como la primera escuela de la humanidad y puesto el acento en la crisis espiritual y cultural que vive ahora mismo la sociedad, haciendo hincapié en la influencia sobre los jóvenes, en la violencia y la desconfianza.

─Eso está muy bien. Pero es un tanto genérico.

─Cierto. También ha concretado. Asuntos de máxima actualidad en el planeta. Ha hablado del rearme, manifestando que las armas nunca podrán edificar una paz auténtica. Ha vuelto a abogar por la educación, que en su opinión ha de ocupar un lugar decisivo. Ha denunciado la extrema polarización en la convivencia humana actual y ha insistido repetidamente en el problema de la inmigración, reclamando vías seguras y legales de acogida e integración para aquellos que huyen de su patria en busca de mejores oportunidades y un futuro para sus hijos.

─Parece que a León no se le ha olvidado ningún aspecto relevante.

─Así ha sido, hemos de reconocer que ha repasado la nómina de conflictos humanos, y lo que es más, se ha posicionado con respecto a ellos.

─¿Y cómo han respondido los partidos políticos españoles?

─Pues eso es lo llamativo, Pa. Todos se han volcado en loas y alabanzas al Pontífice.

─Eso es imposible. Porque a la ultraderecha le gustará su discurso acerca del derecho a la vida, pero abominará de su postura en torno a la inmigración. Y a la izquierda le gustarán sus alusiones a la inmigración y la justicia social, pero se pondrá de lado en lo referente a la protección de la vida. Es imposible que todos estén contentos.

─En la España actual, nada es imposible, Pa. Cada partido ha recogido con pinzas los aspectos del discurso de León XIV con los que coincide, ignorando los aspectos que les son contrarios. Y de este modo tutus tuus, todos contentos, vamos.

─Esto no deja de ser más que un ejercicio de fariseísmo por parte de unos mercaderes, como hace 2.000 años te pasó a ti en la Tierra.

─Así es, más o menos lo mismo. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros; así son los partidos españoles, me temo. Pero al menos, León XIV se ha pronunciado con firmeza, dejando claras sus posturas en los asuntos verdaderamente relevantes. Lo demás es interpretación de unos y otros, evidentemente sesgada por sus intereses políticos y electorales.

─Deberíamos estar acostumbrados, pero te confieso que aún me sigue sorprendiendo la poca calidad de la clase política española… humana.

─Amén, Pa.