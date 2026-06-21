Por fin empieza el Mundial

Tras la pifia del debut toca la redención. Y nadie mejor que Arabia Saudí, que es una monarquía absoluta y teocrática. La verdad es que los saudíes no caen bien: ellos viven del petróleo y nosotros del turismo y de los bares, y así no hay manera. Y luego está lo de los homosexuales: como descubran alguno, le aplican el tercer grado (y el tercer grado saudí no es cualquier cosa). Nada más empezar la conexión televisiva Juan Carlos Rivero se equivoca y dice “cocreta” en vez de “croqueta”, lo juro. Nuestro entrenador, Luis de la Fuente, que también es muy teocrático, tiene pinta de haberse flagelado estos días por la alineación del anterior partido, levantando mancuernas de cuarenta kilos con cada brazo.

Se oyen los himnos y a los nuestros se les nota tensos. Salimos con Porro y en el banquillo está Raya. Está claro que vamos con todo. Y así es porque en los cuatro minutos primeros hacemos más que en los noventa y siete del otro día. Los cambios chutan desde el inicio: Del Olmo encara, Baena funciona y Lamine culebrea. Los saudíes no saben por donde les vienen las tortas porque les entran por todos lados, por arriba, por abajo, por dentro y por fuera. Frente a las tropas laicas y aconfesionales, el islam hace aguas por todos los lados. En un cuarto de hora marcamos tres goles a cargo de Lamine y Oyarzábal. Los infieles han sido sometidos a cuchillo y la primera parte languidece. Los árabes llegan una vez en el minuto cuarenta y cuatro, y se van por la bocana (pero qué palabra tan bonita) del estadio diciendo qué narices hacen allí.

En la segunda parte todo es un poco insulso solo animado por Cucurella, que se convierte en delantero centro por momentos: mete un gol, a punto está de meter otro, cabecea, regatea, se perfila. Este chico es siempre una sorpresa, ojalá todos lleváramos un Cucurella dentro, positivo, sonriente, sin complejos. El partido por momentos parece un amistoso y Juan Carlos Rivero se relaja y no falla ni un solo nombre, aunque los dice tres o cuatro segundos más tarde. A los de Arabia Saudí se les ve nerviosos porque puede que les esperen unos cuantos azotes, y algún que otro latigazo. Es lo que tienen los estados teocráticos. Y el sábado, Uruguay. Otra historia. Por fin empieza el Mundial.