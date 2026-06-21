Opinión
Pierre Vives
El francès: entre el valencià i l'anglès, la paradoxa lingüística d'una comunitat que s'ignora
La recent vaga dels docents a la Comunitat Valenciana no és només una qüestió de reivindicacions salarials i de condicions laborals. És el símptoma d’un malestar més profund que sembla dubtar entre la preservació del seu llegat i una fascinació exclusiva per l’anglès, en detriment d’una visió més europea i humanista del plurilingüisme.
Per tot arreu en els passadissos de les institucions, sempre s’escolta la mateixa cantarella: l’anglès ha de ser la prioritat absoluta. Tanmateix, malgrat una injecció massiva de recursos, els resultats no segueixen la corba de les ambicions. L’anglès encara és sovint una llengua apresa, escolar, útil en els fullets, però rarament habitada. Li manca aquesta espurna de la interiorització, aquesta dimensió viva que transforma una eina de comunicació en una finestra al món.
A força de voler transformar l’escola en una fàbrica de tècnics de la llengua global, oblidem que, com recordava tan encertadament el filòsof Emil Cioran: «No s’habita una país, s’habita una llengua». Una llengua no s’ensenya com una equació: s’aprèn per amor, per curiositat per una cultura, per una trobada. És ací on la paradoxa esdevé cridanera.
La Comunitat Valenciana posseeix, per la coexistència del valencià (o català) i el castellà, una riquesa fonològica, lèxica i morfològica excepcional. Aquesta gimnàstica mental quotidiana és un actiu cognitiu major que hauria de predisposar naturalment el nostre alumnat a l’aprenentatge de terceres llengües.
En lloc de considerar aquesta dualitat com una base sòlida per construir un plurilingüisme complex, sembla que se’n vulga defugir per imposar-hi un monologüisme angloparlant que, paradoxalment, ens afebleix.
La Unió Europea, arran del Tractat de Niça, signat al febrer de 2001 va signar i acordar una sèrie de mesures relatives al MECR, Marc Comú Europeu de Referència, i al passaport de les llengües, va traçar, però, un camí clar: la segona llengua hauria de ser obligatòria a tot Europa.
En una Comunitat Valenciana que ja posseeix dues llengües considerades pròpies, l’aprenentatge del francès, en aquest cas, com ara de l’alemany o de l’italià, no hauria de ser una restricció, sinó una evidència. Pel que fa al francès, llengua de cultura, d’història, de diplomàcia i d’economia, es tracta sovint d’una llengua que es tria per passió. El francès ofereix aquesta profunditat històrica i aquest vincle afectiu que l’anglés, convertit en llengua de pur intercanvi comercial, té dificultats a transmetre.
És hora d’eixir del dogma del «tot anglés» per retrobar el camí del veritable plurilingüisme europeu. Afavorir, així, l’aprenentatge del francés a la Comunitat Valenciana és reconèixer que el nostre jovent mereix alguna cosa millor que un domini superficial d’un argot o jargó professional: mereix l’accés a una altra visió del món.
Valorar les nostres llengües locals, encoratjar el francés i respectar les directives europees no són plantejaments contradictoris. És, senzillament, fer prova de sentit comú i, per sobre de tot, fer de testimoni d’un amor sincer per la transmissió i la cultura. I un desig final i un brindis: que l’escola no siga més el lloc de les vagues, sinó el de la plenitud intel·lectual.
NB. El professorat de Francés ha llançat des de l’Associació de Professorat de Francés de la Comunitat Valenciana una armilla groga, que fa l’ullet al moviment dels gilets jaunes francesos, creada durant el context de la vaga educativa indefinida valenciana dels mesos de maig i juny de 2026, per afegir-la a la samarreta verda del moviment general de la vaga indefinida educativa valenciana. El missatge que s’hi pot llegir és el següent: «Per un plurilingüisme que no ignore el francés: més llengües, més futur».
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