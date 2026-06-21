Opinión | En pocas palabras
Por gusto
Me maravilla saber que siempre he hecho las cosas por gusto. Asistiendo a las actividades que en todo momento me han apetecido. Haciendo de mi capa un sayo. Parece sencillo, pero a poco que se medite no deja de ser un privilegio. Ahora que echo la vista atrás no dejo de pensar en esas personas que solamente han formado parte del paisanaje humano de determinadas actividades cuando el cargo que ocupaban les obligaba a ello. Jamás las vi fuera de su ámbito. Lo que me dio que pensar. Me refiero, claro está, a los organizadores de un evento o a quienes pertenecen a una institución a la que se deben, tanto da a qué área cultural estén adscritos.
Nunca vi en el patio de butacas de un teatro, ni en formidables conciertos celebrados en nuestro flamante ADDA, ni en la agenda inabarcable y continua que nos ofrece la Sede de la Universidad de Alicante, o en salones de actos del MACA o el Marq, a quienes hacían acto de presencia en las actividades del organismo al que representaban y del que, por tanto, recibían determinadas regalías.
Ser libre no tiene precio. Ir y venir, entrar y salir, confeccionar tu propia agenda sin ningún tipo de condicionante es un lujo del que, bien pensado, no pueden gozar ni siquiera quienes se dedican a la “cosa cultural” por contrato. Ejerzo de espectador desde que me conozco. Y me asombro al repasar cuál fue mi agenda diaria desde 1980, que tuve la curiosidad de anotar. En numerosas jornadas combiné tres actos consecutivos, un menú en el que no faltaron el cine, conferencias, funciones teatrales y conciertos. Haber llevado a cabo ese menú durante más de 16.000 días tiene su mérito. Pero, sobre todo, haberlo hecho por gusto. Sin ganar nada, pero en el fondo conquistando una vida irrepetible.
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