Los Oscar no serán para la IA

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPA) acaba de aprobar una nueva regulación sobre el uso de inteligencia artificial en las películas elegibles para los Oscar. En la misma se mantiene la idea que ya habían introducido el año pasado (usar IA no ayudará ni perjudicará las posibilidades que tenga una película para lograr una nominación). A partir de ahora, además, la Academia exigirá autoría humana de manera más explícita, para lo cual se reserva el derecho a pedir información a cada candidato sobre las herramientas de IA usadas en cada proyecto y el grado de intervención humana a lo largo de todo el proceso creativo.

Las principales barreras se han establecido en las áreas de escritura e interpretación. En la categoría de guion la norma es clara: si el texto no es esencialmente humano no podrá optar a premios. Eso, no obstante, no quiere decir que se excluye por completo la intervención de herramientas de inteligencia artificial en la escritura. De hecho, se permite su uso como apoyo auxiliar siempre y cuando no dominen el proceso. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Básicamente, en que un guionista podrá emplear IA en tareas de edición o refinamiento (como sugerencias gramaticales, análisis de estructura o reescrituras menores) pero no como material fuente, es decir, para obtener la idea sobre la que orbite todo el proyecto.

En el caso de la actuación, la barrera es más elevada. Para ser nominado en una categoría interpretativa la Academia exige que figure en los créditos y que se pueda verificar su procedencia humana. De esta forma, se excluye cualquier interpretación generada por IA, como rostros sintéticos, voces clonadas o “deepfakes”. Este es un tema de máxima actualidad después de que haya trascendido que el actor Val Kilmer protagonizará una película después de muerto. Su presencia en el “thriller” “As Deep as the Grave” se está construyendo a partir de archivos de vídeo, fotos y audios de distintas etapas de su carrera proporcionadas por sus herederos, combinados con tecnologías de recreación facial y clonación de voz. En los créditos aparecerá como “AI performance as Val Kilmer”.

En el ámbito interpretativo tan solo se permiten retoques menores con IA, como rejuvenecimiento digital, envejecimiento o mejoras cosméticas, siempre que la base de la interpretación sea el trabajo original del actor acreditado y no altere su esencia. En el trabajo de Kilmer, por tanto, se dan todas las circunstancias que impiden que pueda presentar candidatura en la categoría de mejor actor.

La Academia ha aprobado este nuevo marco normativo por una cuestión práctica. Si no define reglas, tendría que resolver caso por caso disputas cada vez más complejas sobre autoría, consentimiento y créditos. Además, está en una posición clave para defender que el criterio humano prevalezca sobre la capacidad técnica. Pero a nadie se le escapa que, en la práctica, es como tratar de ponerle puertas al campo.

En primer lugar, la AMPA se ha limitado a trazar unos requisitos mínimos para que una película pueda entrar en el selecto grupo de cintas nominadas, pero no regula toda la industria ni establece sanciones económicas o multas por incumplimiento de su normativa. Su influencia, de hecho, afecta a una parte proporcionalmente pequeña del mercado cinematográfico: el de las películas de premios. El otro circuito, el comercial, puede perfectamente dar vía libre a usos de inteligencia artificial en las áreas proscritas por la Academia sin detrimento para su explotación económica. Y todavía existe un matiz adicional: este marco regulador traza líneas rojas en áreas muy visibles, pero las tolera en espacios más invisibles. Sí, los Oscar solo premiarán el oficio humano sin el que, consideran, no puede hablarse de creación. Pero esta autoría principal humana puede coexistir perfectamente con otros usos de IA instrumentales como efectos visuales, edición, diseño de producción, vestuario o composición sonora.

En un sector que depende de reglas autoimpuestas, la mayoría de las compañías se debaten entre el recurso a la IA para responder a un sector cada vez más concentrado y competitivo y la preservación del oficio humano como parte esencial de todo proyecto creativo. Para Hollywood, defender la creatividad como algo inherentemente humano parece compatible con todas esas áreas invisibles optimizadas gracias a la IA, percibidas como una amenaza menor para el trabajo humano. Como si ahorrar en escritura de guiones, clonación de voces o efectos visuales no fuese a costa de los trabajadores que, hasta ahora, desempeñaban esas funciones.