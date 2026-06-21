El Palmeral como paisaje

Nuestra cultura hoy es paisajista. Como dijo Agustín Berque, una cultura es paisajista cuando tiene una o varias palabras para identificar el paisaje, cuenta con representaciones literarias para describir la belleza del paisaje, dispone de una pintura cuyo tema central es el paisaje y por último es capaz de ejecutar una jardinería con una clara apreciación estética de la naturaleza. Pero nuestra cultura tuvo que esperar para incorporar la noción de paisaje, pues nuestro mundo clásico no era paisajista. Dicen los críticos de arte que solo la cultura China desarrolló tempranamente las nociones de paisaje.

En nuestro mundo habrá que esperar al Renacimiento para integrar el concepto de paisaje en la cultura. Incluso hay quien señala día y hora para esta incorporación. Durante el Papado de Avignon, el fraile menor y poeta Petrarca, que vivía en Carpentras, incitó a su hermano y a varios amigos a subir al Mont Ventoux. Cuando estaban en la cima, le preguntaron con qué fin habían hecho la ascensión y parece que Petrarca contestó: «Para contemplar el paisaje», algo que desconcertó profundamente a sus compañeros.

El Palmeral es un paisaje especial, fruto de la labor de unos agricultores que mientras cultivaban la tierra generaban un paisaje. Mas llegó un momento en que el antedicho sistema agrario perdió funcionalidad. Sucedió a lo largo del siglo diecinueve. La causa: una pérdida de rentabilidad agraria y a la vez una fuerte presión urbanística para llevar la construcción a los huertos. Por estos y otros motivos el abandono de la actividad agrícola se generalizó y los propietarios descuidaron los huertos. En estos momentos se dio una triste historia: el final del huerto de palmeras como unidad básica de producción. Cada vez fue abandonándose más el cultivo de los huertos y estos quedaron excluidos de los mercados agrarios.

Curiosamente este final agrícola de las unidades productivas del palmeral coincidió con una valoración del Palmeral como paisaje de asueto. El capellán Castaño transformó su huerto en jardín. Se convierten entonces los palmerales en fincas de recreo y por primera vez aparece en nuestra ciudad la valoración del Palmeral como paisaje, como lugar que permite el recreo y el goce estético. Recordemos que López Mezquita adaptó su huerto para estudio de pintura. Podemos decir que una vez acabada su época como explotación agraria el Palmeral muda en un espacio de ocio con una alta valoración estética. Además, el paisaje del Palmeral comienza a ser apreciado por los ilicitanos y se convierte en un símbolo identitario para nuestra ciudad. Pensemos que con anterioridad el palmeral era un terreno agrícola no demasiado valorado, que llegaba a considerarse idóneo como emplazamiento para nuestra industria.

El Palmeral es un paisaje especial, fruto de la labor de unos agricultores que mientras cultivaban la tierra generaban un paisaje

Adentrándonos en el mundo del paisaje podemos decir que para establecerse necesita de dos entes distintos: de un lado el mundo, lo natural, lo percibido, lo exterior y de otro lado el individuo que lo percibe y que lo vive en su interior. Pero al percibirlo la persona lo reconstruye, es decir descifra eso que los filósofos han denominado «el mundo como representación». El paisaje discurre en un recorrido análogo al del arte contemporáneo, que viene a ser el resultado de la mezcla de un objeto artístico y de un espectador capaz de reconstruirlo. El espectador (como ya notó Ortega) en el arte moderno resulta tan importante como el autor. El mundo del paisaje es análogo al mundo artístico, aunque el concepto de autor difiere.

Un punto de vista paralelo al del paisaje es el de los científicos medio-ambientalistas. Eugen P. Odum, padre de la ecología contemporánea, nos habla de sistemas «domesticados». Por ello entiende Odum «aquellas tierras agrícolas, lagunas artificiales o plantaciones forestales que han necesitado la mano del hombre para ser creados». Son sistemas que además de la energía producida por el sol necesitan la incorporación de agentes exteriores (normalmente trabajo humano, agua o fertilizantes) para su mantenimiento. Nuestro Palmeral encaja bien en esta propuesta.

Por último creo que es necesario establecer principios comunes entre los conceptos de paisaje y medioambiente. Aunque el paisaje entiendo que es un concepto que pertenece al mundo artístico y que como tal, compete a un análisis fundamentalmente de orden estético. El medioambiente es un concepto claramente científico, que tiene que ver con la ecología, con los ecosistemas. Hay que decir que la apreciación de lo estético desde el mirar del científico resulta siempre decepcionante.

En resumen: el paisaje se convierte, según lo dicho, en un elemento de gran complejidad cultural al tratar de sintetizar aspectos que son propios de varias disciplinas: de un lado naturaleza y abstracción; y de otro, las emociones, la sensibilidad y la estética. Por último, a todo esto podemos añadir el tratamiento como memoria de una colectividad.