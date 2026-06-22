Crisis ética y sociedad

Si de algo ha servido todo lo que está sucediendo es para poner fin al absurdo de la existencia del llamado lawfare, de una operación del Poder Judicial para acabar con un Gobierno y un partido. Ese discurso, antes normalizado, ha quedado reducido y con la voz empequeñecida, a los dislates de Óscar Puente y, a veces, de Óscar López. Es poco creíble, aunque útil a efectos mediáticos en el voto cautivo.

Toda la estrategia del descrédito se ha venido abajo ante la catarata de datos que se van conociendo, de las personas implicadas, de la participación presunta en ellas de instituciones y empresas públicas. La imagen que se proyecta no sirve ni siquiera a los más propensos a la disculpa. Y algo más, suceda lo que suceda, haya o no delito, se comprueben o no superen el test que impone el derecho a la presunción de inocencia, es tal el grado de conductas incompatibles con la ética política y tal la evidencia de existencia de una realidad paralela a la legal y oficial, que mantener a quienes la han forjado solo puede conducir a un debilitamiento extremo de un modelo del cual se empieza a dudar que sea plenamente democrático.

Un sistema democrático se caracteriza por los fuertes controles mutuos entre poderes y por el valor que tienen quienes aseguran la sumisión a la ley, la sujeción a los intereses públicos, la prohibición de la arbitrariedad, el principio de capacidad y mérito en los cargos públicos, la independencia de las instituciones en suma. Si un partido o coalición controla a los que deben controlar, aquellos se convierten en autócratas sin límite alguno. Cuando esto sucede los ciudadanos pasan a ser rehenes de la voluntad incontrolada de unos pocos sujetos, súbditos en definitiva. Priman el partido como razón de ser, la concesión de beneficios a quienes colaboran, callan u ocultan, el premio a los leales y el descrédito o apartamiento de los independientes rebeldes.

La situación a la que se ha llegado solo es y ha sido posible por la ocupación grosera de las instituciones todas (Guardia Civil, Policía, Fiscalía entre otras), por el nombramiento de leales obsecuentes en las empresas públicas que avalan un apagón, un descarrilamiento, un descontrol de las cuentas públicas o unas encuestas como las del CIS.

Aquí estamos ahora sin que sea previsible una salida a una crisis muy profunda. No hay gobierno, pues gobernar sin mayoría y perdida la legitimidad de ejercicio, solo queda resistir para no se sabe qué. No hay una oposición que presente un proyecto claro de futuro, hoy por hoy ignoto. No hay instituciones que funcionen desde la independencia y dirigidas bajo criterios estrictos de profesionalidad, no de lealtad a quienes las domeñan. No basta con poner fin a una crisis profunda, sino salir de ella. Y eso no parece posible si, una vez acabado este drama, quienes vengan continúan con el mismo modo de hacer las cosas. La crisis es muy profunda y nadie parece querer soluciones sólidas para superarla y que no vuelva a repetirse lo que es imposible de sostener.

Esta crisis, además, se asienta en los peores sentimientos del ser humano, tanto sus orígenes, como su desarrollo. El odio ha hecho acto de presencia y mina todo posible acuerdo y búsqueda positiva de soluciones. Y ahí hay que situar, en la degradación humana, ciertas conductas particulares, pero definitorias de la decadencia más absoluta.

Es sabido que la corrupción, sin calificar nada de delictivo, no tiene corazón, ni empatía, ni alma. La ambición y la soberbia minan los sentimientos más primarios y esenciales, nublan la mente y oscurecen los deberes básicos y elementales innatos a la persona. Nada es superior en mentes cegadas por tales vicios o defectos, por la ausencia de virtud reconocible, por su propio ego, su insaciable soberbia y ambición.

Hay quien, para saciar su voracidad, que impide alcanzar un mínimo de felicidad y que solo se alimenta de dinero y poder, no duda en involucrar, en usar a sus propios hijos, situándolos como testaferros de sus operaciones fraudulentas, solo disfrazadas de apariencia con la intervención de aquellos en forma de simple pantalla. Son conscientes por supuesto del riesgo que les crean, lo saben, pero son incapaces de resistir a no promoverlo y exponer a sus hijos con tal de crear una apariencia que a ellos conviene. Un padre o madre que no solo no protege, ampara y cuida a sus hijos, sino que los expone en su propio beneficio, no puede ser fiable para nadie, pues si usa a los suyos sin pudor, hará lo mismo, aumentado, con los demás, meros instrumentos de quienes carecen de amigos de verdad. No pueden tenerlos por naturaleza.

La falta de empatía que demuestran arruina cualquier sentimiento de respeto hacia él o ella. Salvo para quienes, sin saberlo incluso, comparten la misma idea de la moral más elemental, cómplices muchas veces por calderilla o colaboradores ahítos de imitar al narcisista extremo.

Me gustó el primer Zapatero y colaboré ilusionado en su proyecto liberal social en auge entonces, pero en su segunda legislatura lo vi en su auténtica y ahora aparecida identidad. Su aura externa ocultaba su conducta hacia adentro del PSOE y propia de un hombre sin alma. Basta ver cómo trataba a quienes le ayudaron a ser lo que fue. Esa imagen actual, que confirma su verdadera personalidad, es demoledora como ejemplo de decrepitud ética. Sus hijas no han sido cuidadas, sino utilizadas para ocultar y promover su codicia, sea o no delictiva. Es igual. Ese no es el problema cuando se cae en el abismo de la avaricia.

Hay padres y madres que lo hacen sin ser conscientes -no les importa-, de que los hijos tienen una vida por delante que pueden cercenar y los utilizan para sus fines. Y la vida siempre avanza y reclama su deuda. Es inevitable que algún día estén solos y paguen lo adeudado sin que nadie les socorra.