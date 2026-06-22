El alcalde, Pablo Ruz, durante su visita a las obras del centro sociocultural Jayton en Carrús, en una imagen de hace solo unos días. | ÁXEL ÁLVAREZ

Probablemente pocas expresiones reflejan mejor uno de los defectos más antiguos del ser humano que estas dos palabras: «Es mío».

Una frase breve, aparentemente inocente, pero que encierra una de las mayores fuentes de conflicto que ha conocido la humanidad. Desde el momento en que un hombre señaló algo y afirmó que le pertenecía, comenzaron también las disputas, las rivalidades y las luchas por el poder. La historia está llena de ejemplos. Conquistas de territorios, acumulación de riquezas, guerras por el control de recursos, enfrentamientos entre naciones y ambiciones personales que han terminado afectando a pueblos enteros.

El egoísmo ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. La necesidad de poseer más que los demás, de destacar por encima del otro o de apropiarse de aquello que debería ser compartido ha generado innumerables problemas a lo largo de los siglos.

Y si la política está hecha por personas, resulta evidente que tampoco puede escapar a esta realidad.

La política debería ser la herramienta destinada a mejorar la vida de los ciudadanos. Un espacio donde distintas sensibilidades aportan ideas para resolver problemas comunes. Sin embargo, con demasiada frecuencia se convierte en una competición por el protagonismo, una lucha constante por el mérito y el reconocimiento.

Ya no importa tanto que una obra se haga, sino quién puede colgarse la medalla

Lo importante deja de ser el resultado para centrarse en la autoría.

Ya no importa tanto que una obra se haga, sino quién puede colgarse la medalla. Ya no importa tanto que una iniciativa beneficie a los ciudadanos, sino quién aparece primero en la fotografía. El interés general queda relegado por el interés partidista.

Y entonces reaparece el viejo «es mío», es mío el proyecto, es mía la idea, es mío el logro, es mío el éxito.

Lo vemos continuamente en la política nacional, autonómica y municipal. Cada partido intenta convencer a los ciudadanos de que todo lo positivo es consecuencia de su acción y de que todo lo negativo es responsabilidad del adversario. Una dinámica tan antigua como poco edificante.

En Elche estamos asistiendo precisamente a uno de esos ejemplos.

Durante los últimos meses resulta cada vez más evidente el empeño del PSOE ilicitano por intentar apropiarse políticamente de numerosos proyectos que actualmente se están desarrollando en la ciudad. Desde la oposición se insiste una y otra vez en la idea de que muchas de las actuaciones que hoy avanzan fueron concebidas durante sus años de gobierno y que, por tanto, el mérito principal les corresponde a ellos.

Se trata de un discurso legítimo desde el punto de vista político, pero que encierra una evidente contradicción.

Porque una cosa es iniciar un expediente, redactar una propuesta o anunciar una intención, y otra muy distinta convertir esa idea en una realidad tangible para los ciudadanos.

Las administraciones públicas están llenas de proyectos que fueron anunciados y jamás llegaron a ejecutarse. Los cajones de los ayuntamientos acumulan planes, estudios y propuestas que nunca vieron la luz. Por eso resulta difícil aceptar que el simple hecho de haber pensado algo otorgue automáticamente la propiedad política de una actuación.

Una cosa es iniciar un expediente, redactar una propuesta o anunciar una intención, y otra muy distinta convertir esa idea en una realidad tangible para los ciudadanos

La gestión pública no se mide únicamente por las intenciones. Se mide por los resultados.

Y los resultados exigen liderazgo, capacidad de gestión, impulso político, búsqueda de financiación, coordinación administrativa y voluntad para sacar adelante los proyectos incluso cuando aparecen dificultades.

Por esa razón llama la atención que buena parte de la estrategia política del PSOE local parezca centrarse más en reivindicar la autoría de las actuaciones que en ofrecer una alternativa sólida para el futuro de la ciudad.

Da la sensación de que existe una necesidad constante de recordar que determinadas iniciativas ya estaban previstas anteriormente. Como si el objetivo principal no fuera debatir sobre lo que necesita Elche mañana, sino convencer a los ciudadanos de que lo que se hace hoy pertenece en realidad al pasado.

Pero la realidad suele ser bastante más sencilla.

Los ciudadanos no viven de los proyectos anunciados. Viven de los proyectos ejecutados.

No disfrutan de las promesas. Disfrutan de las obras terminadas.

No utilizan los expedientes administrativos. Utilizan las infraestructuras, los servicios y las mejoras que finalmente llegan a sus barrios.

Y es precisamente ahí donde la política debería centrar su atención.

Llama la atención que buena parte de la estrategia política del PSOE local parezca centrarse más en reivindicar la autoría de las actuaciones que en ofrecer una alternativa sólida para el futuro de la ciudad

Resulta comprensible que cualquier formación quiera reivindicar su trabajo cuando considera que ha contribuido al desarrollo de una iniciativa. Lo que ya no resulta tan comprensible es convertir esa reivindicación en el eje principal de la acción política desde la oposición.

Porque una oposición útil no es la que vive permanentemente mirando por el retrovisor. Una oposición útil es aquella que fiscaliza, propone, mejora y presenta alternativas.

Cuando el debate gira constantemente alrededor de quién tuvo primero una idea, se corre el riesgo de olvidar la cuestión verdaderamente importante: qué necesita la ciudad para seguir avanzando.

Mientras tanto, el gobierno municipal encabezado por Pablo Ruz continúa desarrollando su hoja de ruta y ejecutando actuaciones que hoy son visibles para los ilicitanos. Se podrá estar más o menos de acuerdo con sus decisiones, se podrán discutir prioridades o modelos de gestión, pero resulta difícil negar que existe una actividad política orientada a transformar la ciudad y materializar proyectos.

Por eso sorprende que, frente a esa realidad, la respuesta socialista consista con frecuencia en insistir en que muchas de esas actuaciones ya estaban pensadas anteriormente.

Quizá sea cierto en algunos casos.

Pero incluso cuando así fuera, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién las está haciendo realidad?

Mientras tanto, el gobierno municipal encabezado por Pablo Ruz continúa desarrollando su hoja de ruta y ejecutando actuaciones que hoy son visibles para los ilicitanos

La política madura debería ser capaz de reconocer que las ciudades avanzan gracias al trabajo acumulado de distintas corporaciones y distintos responsables públicos. Sin embargo, para reconocer eso hace falta desprenderse de una dosis importante de egoísmo político.

Y ahí es donde volvemos al principio.

Al viejo «es mío».

Ese impulso que lleva a algunos a apropiarse de los éxitos compartidos. Esa necesidad de atribuirse los méritos incluso cuando la realidad es mucho más compleja. Esa tentación permanente de poner el interés partidista por encima del interés colectivo.

Elche merece algo mejor.

Merece una política centrada en el futuro y no en la propiedad de los titulares. Merece representantes preocupados por resolver los problemas de los ciudadanos antes que por acumular reconocimientos. Merece dirigentes capaces de entender que los proyectos importantes no pertenecen a ningún partido.

Porque las calles de Elche no son del PSOE.

Tampoco son del PP.

Ni de ningún gobierno concreto.

Son de los ilicitanos.

Y quizá el día que algunos comprendan que el verdadero éxito político no consiste en repetir «es mío», sino en reconocer que «es de todos», la política habrá dado un paso decisivo hacia la madurez que tantos ciudadanos reclaman. Todo esto me trae a colación una frase que mi padre solía repetir: «No dejes que se te escape lo que es tuyo, pero no cojas lo que no te pertenece». Así que aquí está la cuestión. Hasta pronto.