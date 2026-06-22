Hogueras que impacten

Vivimos en la era de los impactos mediáticos. Los Ayuntamientos y las instituciones miden el éxito de las manifestaciones que organizan en el retorno económico que generen. Así se justifican las inversiones que se realizan en numerosos eventos festivos, que cada vez tienen menos de cultura popular y más de negocio.

Las Hogueras de San Juan no han tenido demasiada suerte con el trato dispensado por las televisiones nacionales, que normalmente se reservan el día de la Cremà para contar una serie de lugares comunes que repiten de año en año. Una cadena estatal afirmó que los monumentos alicantinos arderían en la noche del día 23.

A mi juicio las fiestas de Alicante poseen una imagen potentísima de la que el resto de celebraciones carecen: la Banyà. Un espectáculo visual de primer orden al que los medios nacionales, anclados en sus cuatro entradillas habituales, no han prestado la atención necesaria. La fuerza de la Banyà a lo largo de la cuarta noche del verano, con denominación de origen alicantino, debería convertirse en un icono tan conocido y fotografiado como la Tomatina. Tampoco el ritual de Buñol cuenta con tantas décadas de existencia, y miren dónde se ha posicionado. La Banyà, por su plasticidad y su erotismo, no encuentra parangón. Alicante incide demasiado en el fuego (elemento común a numerosas fiestas cercanas y lejanas) sin darse cuenta de que cuenta con un arma poderosísima en el agua. Reparen en la cantidad de espectáculos contemporáneos (circo, danza, audiovisuales) que juegan con ella.

Tampoco estaría de más poner en pie una hoguera oficial (emulando al exitoso nacimiento gigante que sale en todos los medios), con un Camilo Sesto de veinte metros cantando con su túnica ‘Getsemaní’. Todo sea por el turismo, que es el que nos da de comer. O eso dicen.