Hogueras para todas las personas

Es indudable que estas fiestas son de todas las personas. El bullicio y la alegría invaden cada rincón de la ciudad y es imposible, si te quedas en Alicante, no impregnarte de ellas. Da igual que estés enfermo, que tengas una discapacidad o una enfermedad que no te permita soportar el ruido. La fiesta está ahí, con toda su intensidad, y la mayoría de alicantinos y visitantes vienen a disfrutar de una celebración que enriquece nuestra ciudad.

Es una forma increíble de contemplar esos monumentos efímeros llenos de arte que, siguiendo la tradición de la Noche de San Juan, acaban siendo consumidos por el fuego. Aquello que nació como una fiesta para quemar lo viejo y dar paso a lo nuevo se ha convertido en un macroevento festivo que ya no es solo local o regional, sino también internacional.

Dentro de todo este panorama, en el que todavía resulta difícil circular por la ciudad para quienes vamos sobre ruedas porque las calles se llenan de gente, debo reconocer que cada vez se tiene más presente que todos cabemos y que todas las personas podemos disfrutar de la fiesta.

Por ello, tuve el honor de que la Universidad Miguel Hernández me invitara a su radio al inicio de las Hogueras para hablar sobre la accesibilidad. Allí lo dije y hoy lo repito: queda mucho camino por recorrer, incluso para quienes no podemos caminar, pero se ha avanzado mucho. Ya existe una comisión de accesibilidad dentro de las propias Hogueras, algo impensable hace apenas unos años.

Además, existen premios que reconocen a las hogueras más accesibles con la colaboración de la ONCE, y también se reparten cascos antirruido para que las personas con autismo puedan pasear y disfrutar de la ciudad durante estos días.

Mi universidad, la Universidad de Alicante, también ha puesto en marcha un proyecto junto a la Hoguera Séneca-Autobusos para hacer posible la visita accesible a las hogueras a través de una experiencia adaptada.

Son pasos que demuestran que la fiesta y la ciudad son de todos y que es de agradecer que se siga avanzando.

Ahora bien, todavía queda mucho camino por hacer para que las personas con discapacidad podamos disfrutar de las Hogueras al cien por cien, como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Sin embargo, no puedo dejar de valorar esos pasos en los que empezamos a ser tenidos en cuenta, incluso mediante premios que valoran y apoyan a las hogueras que incorporan medidas de accesibilidad y la descripción de sus monumentos para las personas con discapacidad visual.

Ojalá mis ojos puedan llegar a ver el día en que pueda disfrutar de mi ciudad y de sus fiestas como cualquier otra persona alicantina. Hoy todavía sigue siendo una utopía, aunque debo reconocer que la situación está mucho mejor que cuando era pequeña. Pero vamos en el camino correcto. Como diría Machado: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Y en mi caso, al rodar.

Así que disfrutemos de cada momento de alegría y fiesta, y sigamos trabajando para que deje de ser una utopía y todas las personas podamos hacerlo en plenitud, con la misma emoción que se respira en las calles estos días.

Este año, además, he tenido una alegría muy especial. Ha venido a visitarme una prima desde Barcelona con la ilusión de vivir las Hogueras. Gracias a su marido por estar, a pesar del ruido.

Y junto a la alegría de las calles, de las fiestas y de compartir estos días con Patri y Arián, he vivido una alegría aún más grande. Porque eso es la vida: la suma de esos instantes de celebración, de cariño y de personas que nos acompañan en el camino.