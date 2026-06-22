La memoria de la UNED de Elche

Todo empezó en una reunión de directores de Centros de la UNED en Canarias en 1976 a la que asistieron en calidad de observadores, comisionados por el alcalde de la época Vicente Quiles Fuentes, el concejal de Educación y Sanidad, Jesús Miranzo del Val, y el director del INEM Carrús, Arnaldo Martínez Calvo. En noviembre de ese mismo año comenzó el primer Curso Académico de la UNED de Elche cuando la propia UNED Sede Central en Madrid tan solo contaba con cuatro años de andadura. Este se asentó físicamente en un ala del Instituto Carrús y el profesorado, especialmente de Derecho y curso de acceso para mayores de 25 años por ser la carrera y el estudio preuniversitario más demandados, se reclutó entre jueces y abogados de prestigio de Elche y profesores de los institutos La Asunción y el mencionado Carrús.

La UNED como Universidad Nacional Española, con sede central en Madrid, a raíz de su fundación en 1972 creó unos pocos centros asociados dispersos por el territorio nacional con el criterio acorde a sus principios fundacionales de establecimiento en aquellas ciudades carentes de universidades convencionales y con una base social alejada de éstas por razones laborales y familiares. Subyacía asimismo el objetivo de dar la posibilidad de obtener un título universitario superior para los que ya tenían un título de grado medio, contando con un potencial numeroso y de calidad en su formación; por ejemplo, los peritos y los maestros. De hecho, en la filosofía fundacional la UNED, técnicamente surgida al amparo de la Ley General de Educación de 1970, figura la leyenda:

«A fin de ofrecer oportunidades de proseguir estudios a quienes no puedan asistir regularmente a los centros ordinarios o seguir los calendarios y horarios regulares, el Ministerio de Educación y Ciencia, oídos los organismos competentes, reglamentará las modalidades de enseñanza por correspondencia, radio y televisión …».

Es justo mencionar como precedente de la UNED el «Bachillerato Radiofónico» para españoles que residían en el extranjero. Pero es innegable, desde mi punto de vista, que la Open University (Universidad Abierta) inglesa fue un referente metodológico para materializar la idea innovadora de la Educación Universitaria a Distancia española. Hay que tener en cuenta que la radio y televisión de la época, como tecnologías disponibles de comunicación, aunque ganando relevancia, eran insuficientes y por lo tanto era necesario completar el aprendizaje con un material didáctico innovador que sustituyese al convencional. Aquí, en cuanto a las carreras de Letras y Derecho, la transformación didáctica no se sintió de inmediato, pero sí se hizo patente el cambio. En algunas carreras, especialmente del área científica, las Unidades Didácticas y los Cuadernos de Evaluación supusieron un material valioso para favorecer el aprendizaje, normalmente para un alumno, a veces aislado o con escasas posibilidades de obtención de fuentes de conocimiento tradicionales.

Entre sus objetivos prioritarios, la UNED siempre incluyó el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades. Y éste se asimiló, y lo hicieron suyo, no sólo las instituciones locales y provinciales, sino también algunas entidades bancarias. Al sostenimiento de nuestro Centro de Elche, además de la Sede Central de Madrid, contribuían, junto al Ayuntamiento de Elche y la Diputación de Alicante, algunos otros ayuntamientos de la Vega Baja, y los de Elda y Alcoy. Entidades como la antiguas Caja de Ahorros Provincial de Alicante y la Caja de Elche corrieron con una parte de la financiación del Centro y contribuyeron de forma sobresaliente en parte de la financiación de los Cursos de Verano de Elche y Santa Pola a finales de los 80 y toda la década de los 90. De esta manera se estableció un compromiso social enriquecedor entre aquellas entidades y nuestro Centro de la UNED de Elche. Este y la UNED (Sede Central) tienen sobrados motivos de agradecimiento a ellas.

En la década de los 70 empezamos a descubrir la metodología de la enseñanza universitaria a distancia. La incorporación de las primitivas tecnologías de los medios de comunicación disponibles de la época ha desembocado en nuestros días en una inmensa cantidad y variedad de otros medios a su servicio. Es claro que en esa década también se produjo la implantación de multitud de universidades convencionales en toda España y éstas siguieron, para la implantación de ciertos cursos, titulaciones y másteres, métodos característicos de la UNED. Tal proceso expansivo metodológicamente innovador original de la UNED y de tan amplia proyección social culminó estableciendo alianzas y creando centros en muchos países iberoamericanos, constituyéndose en 1980 la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia.

Hoy muchos son los que han obtenido su título universitario en la UNED y están incorporados al trabajo como profesores y técnicos cualificados. Otros ya lo hicieron, y hoy están jubilados. También muchos no consiguieron culminar sus estudios, pero valoraron la importancia de la formación personal. Todos ellos tendieron hacia la consecución del objetivo esencial de la cualificación aprovechando la ocasión que la UNED les brindaba. Es la forma en que se puede conseguir uno de los fines más importantes de la humanidad que no es sino el conocimiento.