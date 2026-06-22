Opinión | Peu de foto
Toni Bru i el valencianisme a Elx - 13
Les dues fotografies foren preses el 14 de juny del 1995 al Saló de Plens de la Casa Consistorial d’Elx, després de la darrera sessió plenària de la Corporació Municipal presidida per Manuel Rodríguez. A la foto superior, al voltant de l’alcalde, hi són els regidors: 15 socialistes, 8 populars, 2 d’Esquerra Unida i 1 centrista. A la foto inferior hi ha el públic assistent: a la fila davantera, d’esquerra a dreta, Gaspar Jaén Soler (1921-2007), mon pare; Gertrudis Urban Valero (1926-2018), ma mare; i Maria Mercè Jaén i Urban (1959), ma germana; a la segona fila, també d’esquerra a dreta, Biel Sansano, Glòria Guillen i López (1951), Joaquín Grau García (1918-2006) i Ángel Rocamora Ruiz (1973); darrere, funcionaris i treballadors del quadre laboral. Tots anàrem a acomiadar un alcalde benvolgut per la gent que tancava la primera etapa dels ajuntaments democràtics postfranquistes.
El dibuix és una adaptació d’una vinyeta satírica signada per OPS/El Roto al·lusiva a Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid (1991-2003), editada l’any 2000 per un grup de persones compromeses amb l’esdevenir d’Elx, entitats cíviques i grups polítics oposats a l’aparcament subterrani que l’alcalde Diego Macià volia construir (i construí) en el Rerapalau, un espai urbà històric delicat i fràgil.
Les eleccions municipals i autonòmiques del 1995 assenyalaren la desfeta de l’esquerra arreu de l’Estat, amb la pèrdua de les majories absolutes de què havia gaudit des del 1979, una caiguda generalitzada que, al País Valencià, implicà la desaparició de l’impuls que el valencianisme cultural havia rebut de les institucions autonòmiques durant els quinze anys anteriors. Més encara, els polítics que arribaren al poder el 1995 deixaren de tenir com a prioritat les necessitats de la gent i del país i dirigiren les accions de govern a la defensa dels propis interessos polítics, econòmics i de promoció personal. S’encetava, així, a la Generalitat Valenciana, una saga de presidents dretans que no sols no parlaven valencià ni se l’estimaven, sinó que seguien les instruccions antivalencianes de l’espanyolisme i el blaverisme més concloent. És la saga dels Zaplana, Olivas, Fabra, Camps i, més endavant, Mazón, per nomenar només els més notoris molt honorables atents als seus afers particulars. Però ja el 1991, des de l’Ajuntament de València, Rita Barberà havia iniciat la desfeta. Amb Pérez Casado i Manuel Rodríguez s’acabaren, doncs, els alcaldes de grans ciutats atents al valencianisme cultural i la vida ciutadana.
També a Elx, amb Diego Macià -socialista, valencianoparlant, però no valencianista, afectat per l’autoodi, que dirien els sociolingüistes- passaren a primer pla la defensa dels propis interessos econòmics, acadèmics i polítics. La desaparició del recolzament institucional al valencià anà acompanyada del rebrot arreu l’Estat d’una desfermada violència contra la ciutat construïda, un fet iniciat a Madrid amb l’alcalde socialista Barranco (successor de Tierno Galván) quan retirà els fanals moderns de la Puerta del Sol («Kilómetro cero», «Rompeolas de las Españas», ai las!) substituint-los per fanals vuitcentistes, a Barcelona amb la promoció del desfermat negoci turístico-immobiliari postolímpic i a València amb el populisme sense nom de Barberà.
Tanmateix, Diego Macià perdé les eleccions del 1995 i hagué de pactar amb Esquerra Unida, amb la qual cosa, tant la violència contra la ciutat com la desvalencianització municipal es veié ajornada fins que el 1999 i el 2003 Diego Macià guanyà amb majoria absoluta i pogué fer i desfer al seu gust, sense necessitar el vistiplau de ningú. (Ja ho diu Pilar Amorós, arquitecte en cap municipal: «Durante el mandato del alcalde Diego Maciá se dinamizó mucho la gestión municipal», cfr. Elche.me). Així, mentre que del 1979 al 1995 des de l’ajuntament democràtic havíem maldat per refer les mancances i els desgavells del franquisme, ara s’actuava amb violència contra el que s’havia fet els primers setze anys de democràcia municipal: la mutilació del conjunt dels Forns d’Algeps i de la plaça del Bisbe Siuri, el sacrifici d’una part de l’edifici medieval i barroc per a construir el Nou Ajuntament (cfr. INFORMACIÓN, 10-11-2025), la destrucció del que restava de la fàbrica del Palau dels Altamira, els tèrbols afers de la Porta de la Morera i la Universitat Miguel Hernández, i la nefasta política d’aparcaments subterranis en la via pública (gravant espais claus de la ciutat: places de l’Espart, de Venturo i del Bisbe Siuri, passeig de l’Estació, avinguda del País Valencià, carrers de Carrús, etc.) culminaren amb tres accions emblemàtiques: l’aparcament del Rerapalau (2000), l’expulsió de mon pare, un palmerer de vuitanta-tres anys, del seu Hort de Motxo (2004) i la destitució, i conseqüent jubilació «forçada», de Pilar Amorós (2006).
En realitat, la construcció d’aparcaments subterranis en la via pública fou una de les accions promogudes als anys vuitanta pels governs municipals a tot Espanya. Contravenint l’opinió generalitzada als anys de 1970 d’enginyers, arquitectes, sociòlegs, geògrafs i economistes urbans progressistes, contrària a la proliferació de l’automòbil privat en els centres urbans, en considerar el cotxe un invent perniciós que s’ha de mantenir a ratlla -vist que no sembla possible prescindir-ne-, sense hipotecar l’espai públic en benefici de les petrolieres, els fabricants i els concessionaris, no sé ben bé per quin motiu (¿potser els beneficis econòmics i matusserament electorals?) els ajuntaments socialistes portaren endavant una tremenda política de perforar l’espai públic en benefici del cotxe privat, amb conseqüències dramàtiques que ja hem vist al carrer del Capità Antoni Mena, a Elx, negat el 2008, i als pobles de l’Horta Sud, negats per la barrancada del 2024. A Elx, Diego Macià, com regidor, primer, com alcalde, després, executà furibundament aquest malson. En el cas del Rerapalau, coronà el pastissot amb una guinda: l’anomenat Museu Arqueològic i d’Història d’Elx, un establiment reclamat pels il·licitans des de l’inici del segle XX i ben organitzat pels tècnics, però que, en la seua veritable natura d’aparcament subterrani, ha estat agredit per les pluges i, finalment, mutilat greument pels polítics de dreta extrema.
Respecte al valencianisme cultural, l’alcalde Diego Macià, al llarg dels seus tres mandats (1995-2007), sense tenir iniciatives culturals remarcables (i menys en valencià, perquè odia la llengua heretada dels pares) que no fos l’abolició de les iniciatives dels seus antecessors i una propaganda personal desfermada, mantingué una actitud simuladora, parlant la llengua vernacla i donant alguna satisfacció a les entitats que mantenien el valencianisme, sobretot El Tempir, una associació de promoció del valencià fundada per Joan Carles Martí el 1994 que tingué una gran presència pública els anys de 1990 i primers 2000, amb un butlletí ben documentat que ens arribava als socis i unes intenses campanyes de premsa que abastaren els Països Catalans i que en feren, per mèrits propis i del director, una entitat reconeguda, premiada i respectada.
Del successor de Macià en l’alcaldia, Alejandro Soler (2007-2011), ningú no se’n recorda gaire perquè estava tan entretingut en la seua promoció política que s’ocupà poc d’Elx: ni féu, ni desféu gaire; ni tan sols enllestí (afortunadament) aquell «Mirador del Palmerar», inútil i fantasmagòric, que tants diners costà a l’erari públic i que no passà de simple entreteniment político-periodístic. Ai las!, però, el 2011 arribà a l’alcaldia la popular Mercedes Alonso i allò fou com un elefant entrant en una terrisseria: s’acabà definitivament el bròquil.
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