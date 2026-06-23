Las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano, entre ellas la reforma del sistema de subsidios y el progresivo abandono de mecanismos tradicionales de distribución, como la libreta de abastecimiento, han vuelto a situar a Cuba en el centro del debate. Economistas y analistas discutirán sobre la viabilidad de estas decisiones, sus efectos sobre las cuentas públicas o su capacidad para corregir los profundos desequilibrios que atraviesa la economía de la isla.

Sin embargo, al conocer estas noticias, mi pensamiento no se dirigió a las estadísticas ni a los indicadores macroeconómicos. Pensé en las personas. Pensé en los cubanos que he conocido durante casi treinta años. En los profesores universitarios con los que he trabajado desde 1997, en mis doctorandos cubanos, hoy muchos de ellos colegas, y en tantas familias, estudiantes, investigadores y jubilados que he tratado a lo largo de numerosas visitas a la isla.

Conozco bien la universidad cubana. Durante años he colaborado con instituciones académicas de la isla y he dirigido tesis doctorales de investigadores que desarrollaban su trabajo en condiciones difíciles de imaginar para muchos colegas europeos. He visto profesores impartir clases durante apagones, investigadores superar enormes obstáculos para acceder a bibliografía especializada y departamentos enteros sostener su actividad gracias al ingenio y al compromiso de sus miembros. A pesar de esas dificultades, siempre me llamó la atención la calidad de la formación intelectual, la capacidad crítica y la valoración social de la educación y la cultura. Cuba ha atravesado enormes problemas económicos, pero ha conservado un capital humano extraordinario.

Por eso observo con preocupación el momento actual. Cuba atraviesa una situación extremadamente compleja. El bloqueo estadounidense sigue siendo un factor esencial para comprender sus dificultades. A ello se han sumado los efectos de la pandemia, la caída del turismo, la crisis energética, la inflación y la creciente escasez de recursos. Sería imposible analizar honestamente la situación cubana ignorando el impacto acumulado de todos estos factores. Pero también sería un error olvidar que detrás de cualquier medida económica existen personas cuyas vidas pueden verse profundamente afectadas.

La cuestión es qué ocurrirá con ellas, con quienes carecen de alternativas. Porque no todos los cubanos viven la realidad económica en las mismas condiciones. Existen familias que reciben remesas o cuentan con ingresos vinculados al turismo. Pero también existe otra Cuba, la de los jubilados que dependen exclusivamente de sus pensiones, la de quienes trabajan en sectores públicos con salarios cada vez más miserables por la inflación y la de quienes afrontan enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Pienso especialmente en esas personas. Pienso en muchos de los profesores, investigadores y trabajadores de la cultura que he conocido durante estos años. Profesionales altamente cualificados que han dedicado su vida a formar nuevas generaciones, producir conocimiento y sostener instituciones esenciales para el país. También en quienes emigraron. Muchos jóvenes brillantes han abandonado la isla buscando oportunidades que no encontraban en su país. Algunos de mis antiguos alumnos y colaboradores forman parte de esa realidad. Es una decisión comprensible. Pero cada salida supone también una pérdida para una sociedad que ha invertido enormes esfuerzos en la formación de su capital humano.

Después de casi tres décadas viajando a Cuba, tengo la impresión de que el principal problema de la isla no es únicamente la escasez material. Es también el desgaste acumulado por años de dificultades. El cansancio de una población que ha debido adaptarse sucesivamente a crisis económicas, apagones, inflación e incertidumbre permanente sobre el futuro. A pesar de todo ello, los cubanos que he conocido han conservado una extraordinaria capacidad para seguir adelante. He encontrado en ellos una mezcla de dignidad, solidaridad y resistencia que merece ser reconocida.

Por eso, cuando se habla de reformas económicas o nuevas políticas de ajuste, conviene recordar que el éxito de cualquier transformación no se mide únicamente en cifras. También se mide por la capacidad de proteger a quienes se encuentran en una situación más vulnerable, por preservar la cohesión social y por no dejar atrás a quienes disponen de menos recursos para afrontar los cambios. Las reformas podrán ser necesarias. Los cambios podrán ser inevitables. Pero ninguna sociedad debería olvidar que su principal riqueza son las personas. En Cuba no se debe olvidar eso.

Y fuera de Cuba tampoco hay que olvidar algo más. Si las actuales dificultades en la isla son presentadas por Washington como una victoria, habría que preguntarse exactamente de qué victoria estamos hablando. Porque cuando escasean los alimentos, aumentan los apagones, emigran los jóvenes mejor formados y se deterioran las condiciones de vida de millones de personas, quizá estemos ante muchas cosas, pero resulta difícil considerar eso un triunfo moral. Tal vez quienes celebran desde la distancia el agravamiento de las dificultades de la isla deberían recordar que las sanciones no las sufren los gobiernos abstractos ni las ideologías. Las sufren las personas.

Y si el sufrimiento cotidiano de una población acaba siendo exhibido como una victoria política, entonces quizá el problema no sea Cuba, sino quienes confunden la presión sobre un gobierno con el castigo a todo un pueblo. Porque hay una forma particularmente pobre de entender la política, que no es otra que considerar un éxito el sufrimiento de los demás.