Este año, tampoco

El videoanálisis de Toni Cabot sobre la ocupación masiva de la vía pública de racós y barracas en las Hogueras de Alicante / INFORMACIÓNTV

El exceso y el tamaño creciente de racós y barracas en las fiestas de les Fogueres de Alicante sigue generando problemas año tras año, planteando serias deficiencias de seguridad pública debido a la ocupación masiva, abusiva en muchos casos, de la vía pública, hasta el punto de afectar directamente a la evacuación de personas y al trabajo de los servicios de emergencia.

Fiesta y convivencia continúan en estas hogueras sin poder darse la mano, tal y como refleja el debate urbano que, también en esta edición, se ha instalado en torno a la festividad de San Juan. No son pocos los casos que están levantando ampollas en buena parte de la comunidad que se siente amenazada, en peligro, cuando aparece junio.

El espinoso asunto no radica únicamente en poder circular con mayor o menor fluidez por las calles de Alicante sino en el secuestro de personas, muchas de ellas de edad avanzada, que viven en el centro y que no ven posibilidad de salir de sus casas estos días. Otras, las que precisan sillas de ruedas o andadores, o quienes circulan acompañando carritos de bebés, encuentran una carrera de obstáculos con esa aglomeración desmesurada de racós, barracas y chiringuitos de nuevo cuño ocupando aceras y pasos.

A falta de conocer el número de racós autorizados, una cifra que el Ayuntamiento no ha facilitado, este año ha surgido un nuevo modelo que no deja de sorprender: discotecas disfrazadas que han adquirido el derecho de ocupación de la vía pública a través de la Hoguera de turno para hacer su negocio.

El entorno del Portal de Elche, la calle Bailén, los laterales del teatro principal o la manzana que comprende General Lacy, calle Serrano, Pintor Cabrera y Poeta Vila y Blanco aparecen como ejemplos distantes de la mesura o lo racional.

Es cierto que en Luceros se ha intentado reforzar algo más la seguridad con pasillos de seguridad y, sobre todo, cerrando el interior cuando se llega a un máximo de ocupación, pero los lugares céntricos antes aludidos siguen coloreados como zona roja generando alta preocupación entre sus habitantes. lo que lleva a concluir que el problema, un año más, sigue sin resolverse. El mejor elogio que puede recibir una fiesta urbana no pasa por batir récord de visitantes sino porque la mayor parte, de dentro y de fuera, se sienta a gusto. Como en su casa.