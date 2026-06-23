Colombia ha caído en manos de la plataforma Defensores de la Patria al frente de la cual figura El Tigre. Abelardo de la Espriella tuvo una epifanía en Italia según la cual debía lanzarse a la arena electoral para salvar a su país de las garras de la izquierda y lo ha salvado. Nueva irrupción de un abogado de paramilitares, futbolistas y famosos, es decir otro showman. Estamos que lo rompemos.

En un grupo diferente de la mundial que hay liada resultaba excitante ver cómo los suyos andaban devorando a Starmer y, al igual que ocurre en tantas demarcaciones, el único que no se enteraba de que estaba muerto era el premier. La frugalidad que exhiben los británicos por merendarse a sus líderes es digna de encomio y las consecuencias que ha traído el Brexit han supuesto un acicate. Y, como en todo lo demás, Trump anda encima. Antes de que el inquilino del 10 de Downing Street dijera esta boca es mía, el padre de todos los showmen confirmó que la dimisión cristalizaría al haber fracasado el menda gravemente. En los dolores de cabeza de Portugal la voz cantante la lleva Georgina quien se ha puesto como una leona ante la presunta, y tanto, descalificación de su chico por parte de un joven del vestuario donde se ha instalado a cuenta de poca cosa un ambientazo ibérico cien por cien. Habrá que ver de qué manera se recomponen si ganan la copa. Bajarán a Cristiano de la cruz hechos una piña.

La impresión es que, pese al clima bélico, deportaciones e Ice sobrevolando el acontecimiento, a los colegiados no les influye y están dejando jugar más de lo habitual al menos en la fase inicial. No se puede olvidar de dónde venimos. En la primera de las citas de este tenor celebrada en Uruguay en 1930 y cuando los anfitriones se disponían a enfrentarse en la final a los argentinos, el árbitro belga Langenus exigió un barco y un seguro de vida para poder huir tras pitar el partido por la tensión que se mascaba en el ambiente. En las dos Españas la rivalidad más enconada gira en torno a los jueces de la competición. Una mayoría cree que no son suficientemente independientes. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE de 2026 recoge que el 45 % tiene una percepción negativa sobre el quehacer de sus señorías, mientras que al 40 % le satisface. No es fácil navegar entre dos aguas. Lo que para una afición es una persecución flagrante para otra es aplicar con solvencia las reglas. Horas antes de que el Consejo General de ese poder expedientase a Juan Carlos Peinado por insinuar lo que insinuó en el imaginario plan de ayuda a Begoña para salir pitando, Jiménez Losantos difundió que «uno de los jueces que puede presumir de honor es Peinado». El magistrado está dispuesto a alcanzar la jubilación con todos los honores y ha dejado el barco preparado. Para Sánchez, claro.