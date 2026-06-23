El paciente como centro, no como territorio

Hay titulares que predisponen al lector antes de comenzar a leerlos: “Médicos en tierra hostil”. El artículo con dicho titular publicado en este periódico contiene preocupaciones legítimas sobre las condiciones laborales de los médicos. Pero cuando sitúa la autonomía de Enfermería entre las causas de esa hostilidad el diagnóstico pasa de certero a trasnochado.

La sanidad tiene problemas graves que no se resolverán trazando fronteras defensivas entre profesiones. No sobran competencias enfermeras ni faltan espacios para los médicos. Faltan profesionales, tiempo, planificación, estabilidad, reconocimiento y modelos organizativos con criterios objetivos para aprovechar el conocimiento de cada disciplina.

Enfermería, desde hace muchos años ya, no es una profesión subordinada de la de Medicina. Tampoco una categoría creada para descargar tareas médicas cuando escasean facultativos. Su objeto es el cuidado de las personas sanas o enfermas, las familias y las comunidades.

No hay que olvidar que la capacidad para dirigir, coordinar o gestionar procesos asistenciales no deriva de la posesión de un título universitario. Exige competencias en organización, tener liderazgo, realizar evaluación de resultados y gestionar recursos. Por tanto, la cuestión no es decidir qué profesión está por encima, sino ver qué necesita el paciente y quién se lo debe proporcionar.

Es discutible presentar la prescripción enfermera como un intento de desplazar funciones para abaratar costes. Las enfermeras llevan décadas tomando decisiones relacionadas con vacunas, heridas, ostomías, diabetes... No porque pretendan convertirse en médicos, sino porque estas forman parte de la atención que prestan.

La denominada prescripción enfermera no es una apropiación de competencias. Está regulada y permite indicar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios y contempla actuaciones sobre determinados medicamentos sujetos a prescripción dentro de protocolos y guías.

Guías para ámbitos como heridas, diabetes, hipertensión, fiebre,... que no convierten a la enfermera en una ejecutora automática ni suprimen el juicio clínico. Son instrumentos de seguridad y coordinación, no fórmulas para reemplazar facultativos. Ningún protocolo puede prever todas las situaciones y ante ello es el profesional el que valora.

Conviene distinguir entre compartir ámbitos de actuación y afirmar que todas las profesiones son equivalentes. No lo son. Pero la diferencia no implica subordinación. Un diagnóstico médico y un diagnóstico enfermero no son intercambiables, responden a preguntas distintas. El primero identifica enfermedades; el segundo analiza respuestas y necesidades de cuidados sobre las que la enfermera puede intervenir autónomamente.

El autor del artículo se pregunta qué ocurriría si alguien saliera mal parado tras ser atendido por otros profesionales y sostiene que el médico acaba siendo juzgado por decisiones que quizá no tomó. La responsabilidad no puede atribuirse por defecto al médico, pero tampoco puede utilizarse ese temor para negar capacidad de decisión de otros profesionales. La culpa será del negligente, sea quien sea.

Enfermería tiene especialidades con competencias avanzadas y ámbitos de actuación propios. Las matronas, por ejemplo, desarrollan autónomamente la atención al embarazo, parto y puerperio de bajo riesgo. Ello implica valoración clínica, toma de decisiones y asunción directa de responsabilidades. Una práctica de elevada complejidad y riesgo profesional, como otras muchas que realizan las enfermeras en sus especialidades, donde la autonomía va acompañada de responsabilidad. Cuando se producen reclamaciones judiciales por la atención obstétrica es habitual que las demandas vayan contra la matrona y contra el ginecólogo, porque cada profesional responde de sus actuaciones dentro de sus competencias. La existencia de responsabilidades compartidas demuestra que la autonomía enfermera no supone ausencia de control ni transferencia de responsabilidad a otros profesionales.

Los médicos tienen motivos para reclamar mejores condiciones. Las enfermeras, también. La Medicina no pierde valor porque Enfermería avance. Y no se protege al paciente reduciendo la capacidad resolutiva de las enfermeras. Se le protege asegurando que cada profesional actúe con formación suficiente, límites claros, recursos adecuados y responsabilidad propia.

El ataque continuo que algunos médicos realizan hacia las enfermeras denota egoísmo, frustración, incapacidad para resolver sus problemas, mediocridad y ser cortos de miras profesionales.

La tierra hostil no está en las enfermeras que desarrollan sus competencias. Está en las agendas imposibles, sustituciones que no llegan, contratos precarios... Convertir a otra profesión en parte del problema puede aliviar momentáneamente el malestar corporativo, pero no resolverá ninguna carencia.

Médicos y enfermeras no deberían disputarse el territorio. El territorio es del paciente. Nuestra obligación no es conquistarlo, es cuidarlo.