Perspectivas poco halagüeñas

O sea, Rodríguez Zapatero es culpable mientras no se demuestre lo contrario. El investigado debe demostrar su inocencia ante la inquisición generalizada. La acusación de tráfico de influencias es frágil. Pero suficiente para no soltar el cuello de la pieza cazada bajo el influjo de Trump. Esto último lo aclara casi todo. Desde el primer momento se da por probado que el expresidente socialista medió y usó sus influencias para conseguir que Pedro Sánchez adjudicara 53 millones de euros al rescate de la aerolínea Plus Ultra, a punto de quebrar durante la inolvidable pandemia.

Si tenemos al influyente, que no presunto al parecer, ¿dónde está el influido? ¿Hay delito entonces? ¿No resulta temerario poner a Zapatero en el primer término de una gran red de corrupción internacional? Los trabajos de consultoría se cobran, sí, pero no son supuestas comisiones. En el obsesivo plan anti-Sánchez salta a la vista la animadversión de algunos hacia Zapatero. No es afán de justicia lo que les mueve, sino ajusticiar a un hombre que ha sido pieza clave en el apoyo decidido al Gobierno. En lo relativo a las joyas, habrá que probar su origen y se sabe que estaban exentas de declaración según la legislación vigente en 2007. Aun quedando tela por cortar, Zapatero y el PSOE sobreviven para desgracia de los cazadores en distintos frentes.

La oscura agencia de seguridad de Trump, ese tipo que juró vengarse por el «no a la guerra» en Irán de Sánchez, ha puesto su granito de arena en lo que se refiere a la imputación de Zapatero y de sus hijas. El ultraderechista presidente de Estados Unidos informa, y sin verificarse la información, se incluye en la precipitada instrucción del auto. Hecho inconstitucional y un daño político incuestionable del mismo modo que lo produce el caso Leire. Más aún. Porque ubica a Sánchez en el medio del espinoso asunto. Es lo pretendido en esta caza sin cuartel que, tras las vacaciones, se irá acentuando como vía para que el gato ocupe el poder gracias a los ratones.

No sabemos si Sánchez ha sido un interlocutor más de la supuesta red de operaciones políticas que se investigan respecto a obtener información relacionada con causas judiciales que afectan al entorno del PSOE. Ni se sabe, a pesar de la sentencia realizada de antemano, si el fin de la trama era velar por los intereses del partido, del Gobierno y del propio Sánchez. Dejando claro que, venga de donde fuere, cualquier forma de corrupción es infumable, cabe pensar que esta movida ha podido ser una respuesta al fullero acoso y a la desinformación que vienen soportando el presi y su perseguida esposa. Se ha pretendido desestabilizar, tal vez, algunas causas discutibles y manchadas de fango que continúan totalmente activas, por cierto.

La batalla campal ha ido en aumento y seguirá así hasta sus últimas consecuencias. La confrontación entre unos y otros, no obstante, promete no tener fin. Los bloques consolidados ofrecen un horizonte que no invita al optimismo más allá de las próximas elecciones generales. La vulnerabilidad de la coalición gubernamental es evidente en un hemiciclo lleno de reproches mutuos e insultos como estrategia de las dos derechas. Las palabras gruesas y la violencia verbal constantes no auguran nada bueno y fomentan el desquicie de un amplio sector de la ciudadanía. Por tanto, la imparable irresponsabilidad de ciertas formaciones no tiene límites. Calificar la actual situación como el periodo de mayor degeneración de la democracia española es cacarear demasiado por parte de un Feijóo desatado, ansioso por coger la batuta hoy más que ayer, pero menos que mañana.

El dirigente de Génova, 13, la sede pagada con dinero negro, entre otras lindezas del grupo al que pertenece, se permite el lujo de esparcir el barro que atesora en cantidades industriales. El cenagal y el ruido eclipsan el crecimiento económico y la creación de empleo, lo cual no significa que los problemas sociales no existan. Los próximos presupuestos del Estado, después de algunas prórrogas, exigen el respaldo con objeto de demostrar que la mayoría de la investidura colea. Necesidad vital. O convocatoria de elecciones. Aunque no ha habido suficiente espíritu progresista y transformador, mucho menos habría con fuerzas ultraconservadoras gobernando España, que encuentran fácil combustible y legitiman su soez discurso.

En este desorden de cosas, la democracia peligra y la incertidumbre global campea. Los sindicatos, en el ámbito del sindicalismo europeo, reivindican trabajo decente, justicia social y paz. El futuro democrático no augura nada bueno. Regresión y más debilidad, obsequio de la casa, y mayor fortaleza para los de siempre. Si bien es viable combinar el crecimiento con los avances sociales, ya se encargarían el PP y Vox de mancillar las políticas laborales y los derechos. Mejoras salariales y aumento de la productividad, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la reducción de la temporalidad o los mecanismos de protección del empleo.

El incremento de la riqueza debe llegar a toda la gente, y el acceso a la vivienda debe ser asequible. Es necesario fortalecer los servicios públicos, debilitar las desigualdades, huir del aumento del gasto militar y del fantasma de la austeridad que amenaza seriamente. Sánchez tiene trabajo, pese a que las perspectivas no son muy halagüeñas.